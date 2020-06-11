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Собянин рассказал о заслугах московских медиков: спасли десятки тысяч жизней

По инф. rosbalt.ru   
11 Июня 2020 г.
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В коронавирусных стационарах в Москве были спасены почти 65 тыс. пациентов с COVID-19, у которых заболевание протекало в тяжелой форме. Данные об этом в среду привел мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин: Московские врачи спасли десятки тысяч людей с коронавирусом

По его словам, многие из этих тяжелых больных находились в реанимации. Он отметил огромный, колоссальный труд московских медиков. «Медработники не покладая рук круглые сутки, не щадя свое здоровье и порой жизнь, боролись за спасение горожан. Это огромная победа», — добавил столичный градоначальник.

Собянин также сообщил, что в Москве каждый пациент с коронавирусом в тяжелом состоянии был обеспечен аппаратом ИВЛ и реанимацией. Дефицита коек в реанимации в столице не было, резюмировал мэр.

Ранее заммэра Анастасия Ракова сообщала, что более 50% пациентов от всех заболевших в Москве уже полностью выздоровели.

За последние сутки в Москве выявили наименьшее количество новых случаев коронавируса с 12 апреля — 1195.

Медработникам этой весной действительно было не позавидовать. Врачи, медсестры проводили на работе круглые сутки и постоянно рисковали жизнью, неделями не видели близких и родных. Результат - спасенные человеческие жизни. А этой самая ценная награда.

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По инф. rosbalt.ru

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