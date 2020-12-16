Коронавирус: это вряд ли заговор элит, а чеснок, имбирь, лимон – не панацея

Вера в заговор сильных мира сего и поиски чудодейственного лекарства— неизменные спутники пандемий.

Пандемии преследовали человечество на протяжении всей истории, и на общую беду люди всегда реагировали одинаково. Тревога, вера в заговор сильных мира сего и попытки его раскрыть, узнать всю правду об инфекции и найти чудодейственное лекарство...

Неудивительно, что и в 2020 году, который проходит под знаком короны, в обществе циркулирует множество мифов о новом вирусе, вакцине и народных методах лечения. И вот самые популярные небылицы о ковиде и мнение врачей.

Миф 1. Коронавирус создан искусственным путем — это заговор элит

Пожалуй, первый и главный миф вокруг коронавирусной инфекции — это представление о том, что она создана искусственным путем. То ли в китайских, то ли в американских лабораториях — вектор подозрений меняется в зависимости от страны, где рождается такая теория. Согласно этим представлениям, цели у представителей мировых элит самые коварные. Среди них, например, решение проблемы перенаселения планеты и попытка сократить его до «золотого миллиарда». Сюда же можно отнести желание чипировать всех вокруг под предлогом массовой вакцинации — чтобы озолотить Билла Гейтса и крупнейшие фармкомпании. Вариантов подобных конспирологических теорий великое множество, и все они продолжают муссироваться в самых разных странах.

«Как эпидемиолог я работаю с вероятностями. Вероятность, что коронавирус создали специально, стремится к бесконечно малому числу. Можем ли мы это опровергнуть на 100%? Наверное, нет, как не можем опровергнуть на 100% все другие фантастические вещи. Но пока мы уже имеем объяснение естественного происхождения коронавируса, и давайте смиримся с этим. Люди верят в то, что хотят — их право. Но пусть это остается мифологией, а не наукой», — считает Антон Барчук.

В одном из интервью кандидат исторических наук, доктор философии Илья Яблоков объяснил, почему люди вообще верят в теории заговоров.

«Конспирология становится популярной, когда в экономике, политике, в жизни в целом появляются проблемы. Дело в том, что теория заговора довольно легко объясняет бытие: что с нами происходит, почему мы живем с такими проблемами. Это во многом терапия, и люди, которые верят в это, просто хотят найти ответ на вопрос: почему мне так плохо?»

Миф 2. Если у меня нет хронических заболеваний, коронавирус не страшнее обычного гриппа

Если вам меньше 50 лет, вы не сердечник, легочник или диабетик, то шансов выжить при коронавирусной инфекции у вас намного больше, чем у перечисленных категорий. Однако гарантии того, что заболевание будет протекать в легкой форме, никто не даст.

«Мы работаем уже вторую волну и видим на практике, что прямой связи между наличием хронических заболеваний и тяжелым течением коронавирусной инфекции нет, — отмечает Наталья Гончар, заведующая вторым инфекционным отделением Мариинской больницы в Петербурге. — Главное — вовремя вызвать врача. Иногда здоровые молодые парни затягивают с лечением, и потом их приходится долго выхаживать. И наоборот: если диабетик обратится к доктору сразу после первых симптомов, у него инфекция может протекать легче».

По словам врача, все дело в том, что вирус мутирует, меняет свои обличья и потому по-разному ведет себя в конкретном организме. Об этом свидетельствует и различие симптомов у людей — у кого-то температура держится в районе 40, а у кого-то не ползет выше 37,3.

Миф 3. Имбирь, лимон, чеснок и витамин С — панацея

Наталья Гончар уверена, что волшебных продуктов, которые бы способствовали профилактике заражения или боролись с уже попавшим в организм вирусом, нет.

«Когда мы едим имбирь, лимон или добавляем в блюда чеснок, мы влияем на свой иммунитет, который действительно может стать крепче. Но это все равно народная медицина, которой пользовались наши бабушки — достоверных исследований того, что иммунитет с помощью этих продуктов станет настолько мощным, что будет убивать любые вирусные частицы, попадающие в организм, нет. В моей практике было много пациентов, которые жаловались: мол, и мед, и имбирь ел, а заболел».

Столь же скептически, но уже к таблетированному витамину С, относится инфекционист Елизаветинской больницы в Петербурге Евгения Даева. По ее словам, он действительно поддерживает нормальную иммунную функцию, однако даже мегадозы не способны снизить риск заражения COVID-19.

«Он необходим организму, но не защищает от вируса. Переусердствовать не нужно: гипервитаминоз — это так же неприятно, как и авитаминоз», — отметила Даева.

А вот витамин D в рацион включить можно и нужно — доказано, что люди с его дефицитом переносят коронавирус тяжелее. Он синтезируется в организме под действием солнечного света, но получить его можно, например, из жирной рыбы.



Миф 4. Если промыть нос мыльным раствором, а потом подышать над содой и напиться горячего чая, то не заразишься

В соцсетях распространяются хитроумные способы профилактики заражений: например, советуют промывать нос с мылом и дышать над парами соды.

«Нос с мылом промывать не рекомендую — это будет сушить слизистую и снижать ее естественные защитные качества, к тому же могут образовываться микротрещины, способствующие проникновению инфекционных агентов извне. В этом случае лучше промывать нос подсоленной водой один раз в день — после посещения улицы или других людных мест», — рекомендует Евгения Даева.

Что касается ингаляций парами соды — они эффективны только при ОРВИ. А для профилактики заражений лучше использовать интерфероны в нос в виде спрея и мази — например, перед выходом на улицу, советует врач.

Некоторые также уповают на чудодейственные свойства горячей воды и рекомендуют в качестве профилактики принимать обжигающие ванны и регулярно пить сильно подогретую воду. Эксперты ВОЗ же сообщают: температура 36-37 градусов не является губительной для SARS-CoV-2. Чай, конечно, еще никому вреда не нанес, однако слишком горячим его пить не стоит: недавние исследования связывают очень горячие жидкости с риском развития рака пищевода.

Миф 5. Алкоголь может убить коронавирус

Почувствовали тревожные симптомы простуды? Лечиться стопкой водки с перцем или пряным глинтвейном не стоит. Если вирус уже попал в организм, алкоголь не поможет.

«Однако после краткосрочного контакта можно прополоскать горло 70% этиловым спиртом — так написано в действующих временных рекомендациях. Другое дело, что найти 70% этиловый спирт рядовому гражданину будет непросто», — отметила Евгения Даева.

Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн подчеркивает: даже если вы обеззаразите пищевод и желудок, глаза, нос и дыхательные пути все равно останутся инфицированными.

Если же человек заболел коронавирусной инфекцией, употреблять спиртные напитки тем более противопоказано, так как это может привести к осложнениям. К примеру, если в организме присутствуют этиловый спирт или продукты его распада, они блокируют действие медикаментов. Часть алкоголя выводится из организма через легкие, и это наносит по ним дополнительный удар. Кроме того, иммунная система под воздействием спиртного начинает работать хуже и не может продуцировать антитела к опасным вирусным агентам.

Миф 6. Маски ни от чего не защищают

Нет ничего приятного в том, чтобы носить маску — преет подбородок, сохнут губы, дышать тяжело, очки запотевают, а речь становится невнятной. Но нивелировать ее значение все же не стоит.

Действительно, нет 100%-й гарантии того, что маска защитит вас от коронавируса в переполненном метро или не позволит передать опасную «эстафету» другому.

«Только маски сами по себе не могут отрегулировать эпидемиологическую ситуацию в масштабе всего общества, но являются важным элементов контроля наряду с физической дистанцией, — уверен эпидемиолог Антон Барчук. — Маски не должны подменять другие меры, но они дополняют их. Они не дают гарантию того, что вирус не будет распространяться, но снижают эту вероятность».

По его словам, если ориентироваться на недавнее датское исследование, то маски снижают вероятность заражения не более чем на 20%. Но и эти данные не являются доказательством их неэффективности, предупреждает эпидемиолог.

Точно известно одно: когда вы защищены маской, вирусные частицы, которые могут быть в вашем дыхании, проникают сквозь маску в малых объемах. А чем меньше зараженных частиц вдохнет другой человек, тем легче будет протекать его болезнь — так как вирус будет размножаться медленнее, и иммунитет справится быстрее. Такую точку зрения, в частности, высказывает Ирина Якутенко, автор книги «Вирус, который сломал планету».

Миф 7. Курильщики легче переносят ковид

Как ни странно, этот фейк уже довольно долго гуляет по интернету, обнадеживая заядлых курильщиков. Однако последние китайские исследования доказывают: курящие люди болеют коронавирусом в три раза чаще, чем те, кто не балует себя табачными изделиями.

«Как правило, у курильщика уже есть хронический бронхит — на этот фон „садится“ коронавирус и начинает размножаться намного быстрее. Именно поэтому заболевание может протекать тяжелее», — объясняет Наталья Гончар.

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России профессор Евгений Брюн также заявил, что подобные информационно-научные «вбросы» делают производители сигарет, а употребление табачной продукции в период пандемии COVID-19 — смертельно.

Миф 8. Если я переболел, то у меня сформировался иммунитет, и болезнь не страшна

Это не так, потому что во вторую волну фиксируется все больше случаев повторного заражения через несколько месяцев. Эпидемиологи же признаются, что иммунитет — это главный вопрос в свете предстоящей массовой вакцинации.

«У большинства переболевших выявляются в крови антитела, у некоторых даже имеются защитные антитела. Мы предполагаем, что появляются и другие механизмы иммунной защиты. Думаем, она может сохраняться какое-то время, возможно, длительное. Но сказать точно мы пока не можем. Неясно, как долго будет сохраняться защита и есть ли она у каждого конкретного переболевшего», — сказал Антон Барчук.

Миф 9. Нельзя делать прививку от коронавируса, если в ближайшие три года планируется беременность

«Прививка только создана, и ученые пока не могут оценить какие-то отдаленные последствия, — уверена Наталья Гончар. — Мое личное мнение — это миф. Любая другая прививка, сделанная будущей мамой, не будет в следующие три года как-то влиять на течение беременности, и нет оснований думать, что с вакциной от коронавируса все иначе. Забеременеть можно без последствий».

Врач отмечает, что единственное условие — не беременеть непосредственно перед вакцинацией и во время нее — так как вирусная нагрузка на организм может вырасти. Врач-пульмонолог Мариинской больницы Екатерина Маркова также советует прививаться за два месяца до беременности.

Кроме того, стоит учесть, что уже зарегистрированная вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся в разные промежутки времени. Именно в этот период беременеть не стоит.

Миф 10. Все меры, которые принимают власти и медики, бессмысленны, мы все должны переболеть

Конечно, если исходить из теории Дарвина, человечество может победить вирус только через формирование коллективного иммунитета. И да, переболеть должны все, но для этого потребуется много времени и много жертв. Однако живем мы все-таки в развитом и гуманном обществе, в котором жертвовать людьми с хроническими заболеваниями и пожилыми как-то не принято.

«И с учетом того, что уже появляются вакцины, куда более логичной тактикой будет постараться не заболеть до вакцинации», — отметил Антон Барчук.

А Екатерина Маркова советует четко усвоить: предотвратить заражение могут социальная дистанция, изоляция, ношение масок и перчаток, гигиена рук, иногда — прием профилактических доз гидроксихлорохина и интерферонов альфа. Эффективность остальных же средств не доказана, и вряд ли стоит экспериментировать.

Информации о коронавирусе, правдивой и «лже», гуляет немало. Неудивительно, ведь мир напуган, а у страха глаза велики. Но, наверное, сейчас как никогда стоит, как говорится, включить голову и стараться прислушиваться к тем, кто действительно владеет ситуацией и хорошо знаком с проблемой. Алкоголь, заговоры элит и вдыхание паров соды давайте оставим в покое и лучше будем соблюдать меры, о которых говорят нам буквально во всех источниках специалисты – маски, соцдистанция, избегание мест массового скопления людей и прочее.

Еще в связи с поднятой темой читайте также:

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...