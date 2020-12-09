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Собираетесь на прививку от ковида? Об алкоголе придется на пару месяцев позабыть
По инф. polit.ru   
09 Декабря 2020 г.
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Собирающиеся сделать прививку от ковида люди должны отказаться от алкоголя за две недели до нее. После первой инъекции двухкомпонентной вакцины не рекомендовано пить еще как минимум 42 дня.

Глава Роспотребнадзора рекомендовала желающим привиться от коронавируса не пить больше двух месяцев

«Как минимум две недели до иммунизации абсолютно точно надо прекратить прием. Выработка иммунитета это 21 день между двумя инъекциями и еще 21 день после инъекции - 42 дня. И надо четко понимать, что эти 42 дня от первой инъекции до последнего 42 дня это период формирования иммунитета и в этот момент надо еще поберечься», — рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, алкоголь перегружает системы дезинтоксикации организма, как следствие снижается иммунный ответ.

  • Между тем главный нарколог России Евгений Брюн считает допустимым для вакцинированного от коронавируса человека выпить бокал шампанского. «Абсолютного запрета нет, насколько я понимаю, но ограничения должны быть. Гинцбург сказал, что на фоне алкоголизации не формируется иммунитет не только при вакцинации, но вообще. Гинцбург разрешил бокал шампанского, и я тоже», — заявил Брюн.
  • Главный российский нарколог имеет ввиду высказывание главы центра им. Гамалеи (в этом центре разработали антиковидную вакцину «Спутник V») Александра Гинцбурга. «Спирт вредно влияет не только на поведение человека, но и на функционирование поведения иммунной системы, но один стакан шампанского никому никогда не вредил, даже иммунной системе», — говорил Гинцбург.

О том, что прививающиеся от ковида должны будут в течение 42 дней ограничивать себя в алкоголе также говорила 4 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

2 декабря, президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию препаратом «Спутник V», несмотря на то, что препарат еще находится в третьей стадии исследований. Окончательных данных о ее безопасности и эффективности пока не публиковали, однако, согласно промежуточным итогам испытаний, эффективность вакцины достигает 95%, сообщили 24 ноября в РФПИ.

4 декабря в Москве уже началась вакцинация от COVID-19 врачей и учителей. На прививку, по данным местных властей, записались 5 тыс. человек.

Polit.ru

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