Связь 5G не распространяет коронавирусную инфекцию. Точно!

Во время пандемии коронавирусной инфекции многие граждане России стали распространять на просторах Интернета информацию о том, что новые технологии 5G опасны для здоровья людей, так как приводят к непоправимым последствиям. Так, в социальных сетях и поисковых системах всё чаще стали возникать вопросы о том, в чем заключается опасность вышек связи, а также об их запуске в РФ.

Известно, что боязнь мобильных сетей стала появляться в мире задолго до появления 5G, когда началась эпидемия испанского гриппа.

Исследования, направленные на выявление опасности технологии 5G

На территории Российской Федерации, а также во многих других государствах мира, информация о вреде разных видов излучения стала появляться ещё в 20 веке. Так, американские учёные на фоне всеобщих переживаний приняли решение провести исследования, которые бы помогли выяснить, вредны новые технологии или же нет.

Многие люди предполагают, что излучение может влиять не только на физическое здоровье человека, но и значительно сказываться на его психике.

Американские учёные во время исследований проводили опыты над обезьянами. Животных облучали и наблюдали за изменениями в их организмах. Тогда специалисты смогли выяснить, что излучение никак не влияет на физиологические процессы.

На протяжении некоторого периода времени американские учёные совместно с исследователями из других государств мира наблюдали за поведением своих сотрудников, которые также подвергались воздействию различной техники. В итоге специалисты смогли прийти к общему выводу о том, что излучение никак не влияет на здоровье и психику людей.

Опасность технологии 5G

Наиболее активно информация о вреде и опасности технологии 5G стала распространяться по миру в 2020 году, когда началась пандемия коронавирусной инфекции. Многие граждане стали верить в то, что опасную эпидемиологическую ситуацию вызвали именно вышки 5G, которые только начали внедрять. Однако, как известно, беспокойство о вреде данного вида излучения появилось ещё в 2018 году.

Работники американского посольства в Кубе в 2018 году обратились к медицинским специалистам за помощью, утверждая, что их подвергли облучению, после чего все сотрудники стали чувствовать сильное недомогание.

После многочисленных исследований и анализов медики не выявили причины для появления неприятных симптомов. В итоге специалисты пришли к выводу, что все работники пострадали от психосоматического заболевания, которое человек сам себе навязывает.

Исследования, проведённые в 2018 году, в очередной раз доказали, что вышки 5G не могут нанести вреда человеческому организму, а также не способны распространять коронавирусную инфекцию. Однако граждане из многих стран мира, столкнувшись с неизвестной болезнью и новыми технологиями, провели между этими событиями связь, которая является лишь случайным стечением обстоятельств.

Запуск технологии 5G на территории России

Известно, что технологии 5G, после их введения на территории Российской Федерации, смогут применяться во многих областях:

в беспилотном транспорте ;

; во время проведения хирургических операций ;

; для создания удобств на предприятиях.

Согласно многочисленным заявлениям российских специалистов, на территории государства на фоне пандемии коронавирусной инфекции распространение 5G стоит на месте. Однако, несмотря на некоторые трудности, предполагается, что вышки связи смогут распространиться по всем регионам Российской Федерации уже к 2024 году. Согласно составленному плану, новая технология в обязательном порядке будет присутствовать в городах с населением от 1 млн человек.

Представители многих операторов мобильной связи отмечают, что на территории Москвы и Московской области вышки 5G должны появиться намного раньше, чем в других регионах государства. Однако, согласно многочисленным заявлениям, на протяжении некоторого периода времени новые технологии будут применяться только на крупных производствах и в других сферах деятельности, которые требуют к себе повышенного внимания.

Мобильная связь дала людям новое качество жизни. Мы можем выходить на контакт со своими близкими практически из любой точки земного шара, работать в одном городе, проживая при этом в другом и т.д. И, конечно, многие думают, не опасны ли такие технологические решения, в частности 5G, для здоровья и психики. Ученые отвечают, что нет. Хочется им верить. И некоторые, наверное, большинство, это сделают. Но всегда найдутся среди людей такие, которых сложно заставить, даже приводя авторитетные мнения, сменить позицию, что все изучено и действительно не представляет угрозу. Опасность таких граждан, что они не только сами себя в этом плане накручивают, но и других. Как пример – «всеобщая чипизация». Кто про нее сейчас только не говорит!

Но давайте все-таки будем разумными, больше смотреть, слушать, читать и стараться детально разобраться в вопросе. А паника на пустом месте и глупые слухи не приведут к хорошему. Они-то точно нервные клетки попортят, а от этого и здоровье полететь может, причем без воздействия разных новшеств прогресса.



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