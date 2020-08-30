«Хороший человек»: неожиданное название для фильма о маньяке. Это тест...

История про маньяка, орудующего в депрессивном провинциальном городе, может оказаться для зрителя своеобразным психологическим тестом.

Кадр из сериала

Новый криминальный сериал «Хороший человек» от режиссера Константина Богомолова частично основан на истории реально существующего серийного убийцы и насильника Михаила Попкова, известного как «ангарский маньяк». О задумке этого проекта стало известно из иркутских СМИ еще в 2017 году, а затем было принято решение выпустить его на платформе START.

Говоря о Богомолове, многие вспомнят о нашумевшем сериале «Содержанки» и тандеме с Ксенией Собчак — ведущая и журналистка охотно принимает участие в проектах мужа, в том числе в «Хорошем человеке». Увидеть в «Содержанках» глянцевую, сытую и опасную Москву под углом зрения столь ярких и неоднозначных представителей шоу-бизнеса было интересно даже с чисто натуралистической точки зрения. Теперь настало время узнать, как им видится Россия «за МКАДом» (хотя, строго говоря, сериал снимался в Москве и Подмосковье).

И сразу же возникает любопытная параллель: несмотря на то, что «Хороший человек» не является дословным пересказом реальной истории, сюжет, как и в ней, строится вокруг убийств «падших женщин», то есть проституток и просто неразборчивых в связях. А «дамы полусвета», которых мы видели в «Содержанках», тоже недалеко ушли от такого образа жизни.

Пожалуй, зрителю сразу стоит осознать один важный момент: как только мы начинаем рассуждать о личности жертв, можно считать, что первый шаг к оправданию преступника уже сделан. Пусть не на юридическом уровне, хотя так наверняка тоже бывает. «Ангарский маньяк» сам когда-то служил в органах правопорядка и до сих пор не раскаялся в убийствах, считая, что «очищал землю от скверны». А в название фильма вынесены слова, которыми он себя назвал на встрече с продюсером будущего сериала Ириной Сосновой.

С другой стороны, кинематограф диктует собственные правила, и злодей, у которого есть сложные мотивации, комплексы и рефлексии, явно станет более интересным персонажем, нежели гротескное чудовище с минимальным уровнем интеллекта, убивающее в угоду своим инстинктам. Здесь главное — не перегнуть палку, не превращать антигероя в «альтернативного героя», романтизируя его деструктивное поведение и пренебрежение законом и моралью.

В сериале Богомолова роль следователя-убийцы Ивана Крутихина исполняет Никита Ефремов, снявшийся также в предыдущем проекте режиссера «Безопасные связи». Пока не очень понятно, насколько интересным окажется его вхождение в образ и противостояние с главной героиней — московским следователем Евгенией Ключевской, которую играет Юлия Снигирь. Это очень сложный персонаж: в детстве Евгения жила с тираном и садистом отцом, сумела найти на него управу по закону, но ничего не смогла сделать, когда ее мать с радостью приняла мужа обратно после отсидки.

Похожие «семейные традиции» мелькают и на заднем плане, среди эпизодических персонажей, слезно мирящихся сразу после взаимных проклятий и пожеланий смерти. Эта извращенная сакрализация семейных уз, в основе которой часто лежат скудоумие и банальная животная похоть, подчеркивает атмосферу безнадежности, неприкаянности, которой окутан весь депрессивный провинциальный город.

Он показан как некая зона отчуждения, где почти нет места чему-либо разумному, доброму и вечному. Погубленная ради прибыли экология, убогая жизнь в полной зависимости от власть имущих и в вечном страхе — с теми, кто осмелился проявить неравнодушие, здесь обходятся очень жестоко. Впрочем, простые люди тоже воспринимают чужое внимание с недоверием и агрессией, как будто оно нарушает их жуткую, токсичную, бесчеловечную среду обитания. Одна из прозвучавших в первой серии фраз могла бы стать слоганом всего сериала: «Человек ко всему привыкает, а к дерьму особенно».

Кадр из сериала

Возможно, этот проект заставит кого-то задаться неудобными и даже опасными вопросами о собственном душевном здоровье. Маньяки, которые насилуют и убивают, — это монстры и подонки, а вовсе не «хорошие люди» и не «чистильщики». Но порой такое экстремальное искривление личности может послужить своеобразным зеркалом. Причем не только для отдельного человека, но и для общества в целом. Социальное неблагополучие, дурное воспитание, усвоенные с детства «законы джунглей» и дефицит душевности рождает не менее страшные недуги, чем какая-нибудь загадочная генетическая поломка или травма головы.

Поэтому истории о таких персонажах нужны — не для того, чтобы искать человеческое в них, а для того, чтобы не потерять его в себе.

Много разных мнений есть уже о сериале Константина Богомолова. Но, наверное, стоит один раз увидеть всё самому и составить собственное суждение о ленте и задуматься над вопросами, которые она поднимает.

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По инф. rosbalt.ru

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