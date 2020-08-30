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«Хороший человек»: неожиданное название для фильма о маньяке. Это тест...
Людмила Семенова, rosbalt.ru   
30 Августа 2020 г.
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История про маньяка, орудующего в депрессивном провинциальном городе, может оказаться для зрителя своеобразным психологическим тестом.

По мотивам истории ангарского маньяка снят сериал

Кадр из сериала

Новый криминальный сериал «Хороший человек» от режиссера Константина Богомолова частично основан на истории реально существующего серийного убийцы и насильника Михаила Попкова, известного как «ангарский маньяк». О задумке этого проекта стало известно из иркутских СМИ еще в 2017 году, а затем было принято решение выпустить его на платформе START.

Говоря о Богомолове, многие вспомнят о нашумевшем сериале «Содержанки» и тандеме с Ксенией Собчак — ведущая и журналистка охотно принимает участие в проектах мужа, в том числе в «Хорошем человеке». Увидеть в «Содержанках» глянцевую, сытую и опасную Москву под углом зрения столь ярких и неоднозначных представителей шоу-бизнеса было интересно даже с чисто натуралистической точки зрения. Теперь настало время узнать, как им видится Россия «за МКАДом» (хотя, строго говоря, сериал снимался в Москве и Подмосковье).

И сразу же возникает любопытная параллель: несмотря на то, что «Хороший человек» не является дословным пересказом реальной истории, сюжет, как и в ней, строится вокруг убийств «падших женщин», то есть проституток и просто неразборчивых в связях. А «дамы полусвета», которых мы видели в «Содержанках», тоже недалеко ушли от такого образа жизни.

Пожалуй, зрителю сразу стоит осознать один важный момент: как только мы начинаем рассуждать о личности жертв, можно считать, что первый шаг к оправданию преступника уже сделан. Пусть не на юридическом уровне, хотя так наверняка тоже бывает. «Ангарский маньяк» сам когда-то служил в органах правопорядка и до сих пор не раскаялся в убийствах, считая, что «очищал землю от скверны». А в название фильма вынесены слова, которыми он себя назвал на встрече с продюсером будущего сериала Ириной Сосновой.

С другой стороны, кинематограф диктует собственные правила, и злодей, у которого есть сложные мотивации, комплексы и рефлексии, явно станет более интересным персонажем, нежели гротескное чудовище с минимальным уровнем интеллекта, убивающее в угоду своим инстинктам. Здесь главное — не перегнуть палку, не превращать антигероя в «альтернативного героя», романтизируя его деструктивное поведение и пренебрежение законом и моралью.

В сериале Богомолова роль следователя-убийцы Ивана Крутихина исполняет Никита Ефремов, снявшийся также в предыдущем проекте режиссера «Безопасные связи». Пока не очень понятно, насколько интересным окажется его вхождение в образ и противостояние с главной героиней — московским следователем Евгенией Ключевской, которую играет Юлия Снигирь. Это очень сложный персонаж: в детстве Евгения жила с тираном и садистом отцом, сумела найти на него управу по закону, но ничего не смогла сделать, когда ее мать с радостью приняла мужа обратно после отсидки.

Похожие «семейные традиции» мелькают и на заднем плане, среди эпизодических персонажей, слезно мирящихся сразу после взаимных проклятий и пожеланий смерти. Эта извращенная сакрализация семейных уз, в основе которой часто лежат скудоумие и банальная животная похоть, подчеркивает атмосферу безнадежности, неприкаянности, которой окутан весь депрессивный провинциальный город.

Он показан как некая зона отчуждения, где почти нет места чему-либо разумному, доброму и вечному. Погубленная ради прибыли экология, убогая жизнь в полной зависимости от власть имущих и в вечном страхе — с теми, кто осмелился проявить неравнодушие, здесь обходятся очень жестоко. Впрочем, простые люди тоже воспринимают чужое внимание с недоверием и агрессией, как будто оно нарушает их жуткую, токсичную, бесчеловечную среду обитания. Одна из прозвучавших в первой серии фраз могла бы стать слоганом всего сериала: «Человек ко всему привыкает, а к дерьму особенно».

По мотивам истории ангарского маньяка снят сериал

Кадр из сериала

Возможно, этот проект заставит кого-то задаться неудобными и даже опасными вопросами о собственном душевном здоровье. Маньяки, которые насилуют и убивают, — это монстры и подонки, а вовсе не «хорошие люди» и не «чистильщики». Но порой такое экстремальное искривление личности может послужить своеобразным зеркалом. Причем не только для отдельного человека, но и для общества в целом. Социальное неблагополучие, дурное воспитание, усвоенные с детства «законы джунглей» и дефицит душевности рождает не менее страшные недуги, чем какая-нибудь загадочная генетическая поломка или травма головы.

Поэтому истории о таких персонажах нужны — не для того, чтобы искать человеческое в них, а для того, чтобы не потерять его в себе.

Много разных мнений есть уже о сериале Константина Богомолова. Но, наверное, стоит один раз увидеть всё самому и составить собственное суждение о ленте и задуматься над вопросами, которые она поднимает.

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По инф. rosbalt.ru

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