Производители предупредили о вероятном подорожании говядины

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Мир азарта представлен многочисленными наземными заведениями и виртуальными клубами, к примеру, 777igra.com/ru/. Для последних работают множество разработчиков игорных продуктов. Один из них – Playson, который представил два новых...
Цены на говядину в России установили в нынешнем году новый рекорд, и за январь–сентябрь производственные цены на мясо крупного рогатого скота выросли на 17,5%, сообщили в Национальном союзе мясопереработчиков.
В настоящее время 1 кг говядины стоит в 3,6 раза дороже курицы. Но, как уверяют производители, чтобы разведение коров было рентабельным, цены должны еще вырасти хотя бы на 15%. Этому может способствовать отмена тарифных квот для импортеров.
По данным Росстата, 1 кг говядины (кроме бескостного мяса) в рознице стоил в октябре в среднем 356,8 рубля, что на 3% больше, чем годом ранее. Цена бескостной говядины в рознице составила 503,4 рубля за килограмм, что также на 3% больше, чем в 2019-м. Это максимальные значения по крайней мере с 2017 года.
Как поясняют в Национальном союзе мясопереработчиков, рост цен связан в том числе с подорожанием импортного мяса из-за девальвации рубля. При этом собственное производство говядины в России растет медленно: по оценке Национальной мясной ассоциации, в 2020 году в стране будет произведено около 1,65 млн тонн говядины, что лишь на 1,5% больше, чем в прошлом году.
Увеличению цен может способствовать изменение таможенного регулирования для импортной говядины. В начале ноября правительственная комиссия одобрила отмену с 1 января 2022 года тарифных квот на ввоз в Россию мяса крупного рогатого скота и введение «плоской» ставки таможенной пошлины 27,5%.
Наверное, некоторые наши читатели уже знают, что такое стрим. А если нет, то поясним, что это трансляция действий, которые происходят, в режиме реального времени. И за происходящим действом наблюдают зрители, кому интересно, конечно. На платформе YouTube очень много стримеров. По большей части это молодые люди. Но в поле нашего зрения попали и несколько бабушек, о некоторых из которых мы писали. Это Ширли Карри, пенсионерка из американского штата Вирджиния, Анна Сандалова, из Искитима Новосибирской области. А теперь вот и дедушку-стримера удалось отыскать. Новый герой рубрики про взрослых блогеров – Евгений Николаевич. Ему больше 60 лет, он ведет стримы на вышеобозначенном видеохостинге на канале «Дед Стример» каждый день в определенные часы по московскому времени. Обозначил в визитке, что играет как может, без наворотов. И кому любопытно, могут смотреть.
Цены на говядину в России установили в нынешнем году новый рекорд, и за январь–сентябрь производственные цены на мясо крупного рогатого скота выросли на 17,5%, сообщили в Национальном союзе мясопереработчиков.
К курению и употреблению алкоголя в России наиболее склонны жители Сибири и Дальнего Востока, пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование склонности жителей РФ к вредным привычкам по итогам 2017–2019 годов.
В отношении медиков применяется тот же репрессивный аппарат, что и к убийцам. Об этом на пресс-конференции в Национальной медицинской палате заявил главный внештатный специалист-неонатолог Минздрава России по ЦФО, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Дегтярев.
На Байкале в 5:45 по местному времени (00:45 мск) произошло землетрясение с эпицентром в Кабанском районе Бурятии. Жители Иркутска и Бурятии хорошо ощутили подземные толчки. Отметим, что за последние месяцы это уже второе достаточно ощутимое землетрясение в этом уголке страны.
Боярский – это Д’Артаньян, а Д’Артаньян – это Боярский. Слишком уж хорошо Михаил Сергеевич показал на экранах бравого мушкетёра, которого, как оказалось, сам актёр считает... абсолютно отрицательным героем!
В Санкт-Петербурге пенсионера 1955 года рождения выписали из больницы с диагнозом «коронавирус», чтобы он оставался на самоизоляции дома. На выходе из медучреждения его встретил сын, но до квартиры больной так и не дошел: ему стало плохо, он начал задыхаться и в итоге умер.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что в Краснодарском крае с 2016 по 2020 года действовала организованная преступная группа полицейских, которые брали взятки за невозбуждение уголовных и административных дел. По его словам, они искали жертв на посту ДПС «Успенский» на дороге Р-217 «Кавказ».
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.