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Производители предупредили о вероятном подорожании говядины
По инф. rosbalt.ru   
10 Декабря 2020 г.
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Цены на говядину в России установили в нынешнем году новый рекорд, и за январь–сентябрь производственные цены на мясо крупного рогатого скота выросли на 17,5%, сообщили в Национальном союзе мясопереработчиков.

Производители предупредили о вероятном подорожании говядины

В настоящее время 1 кг говядины стоит в 3,6 раза дороже курицы. Но, как уверяют производители, чтобы разведение коров было рентабельным, цены должны еще вырасти хотя бы на 15%. Этому может способствовать отмена тарифных квот для импортеров.

По данным Росстата, 1 кг говядины (кроме бескостного мяса) в рознице стоил в октябре в среднем 356,8 рубля, что на 3% больше, чем годом ранее. Цена бескостной говядины в рознице составила 503,4 рубля за килограмм, что также на 3% больше, чем в 2019-м. Это максимальные значения по крайней мере с 2017 года.

  • Как поясняют в Национальном союзе мясопереработчиков, рост цен связан в том числе с подорожанием импортного мяса из-за девальвации рубля. При этом собственное производство говядины в России растет медленно: по оценке Национальной мясной ассоциации, в 2020 году в стране будет произведено около 1,65 млн тонн говядины, что лишь на 1,5% больше, чем в прошлом году.

Увеличению цен может способствовать изменение таможенного регулирования для импортной говядины. В начале ноября правительственная комиссия одобрила отмену с 1 января 2022 года тарифных квот на ввоз в Россию мяса крупного рогатого скота и введение «плоской» ставки таможенной пошлины 27,5%.

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По инф. rosbalt.ru

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