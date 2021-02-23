Америка «улетела» от России на Марс

Недавно ученые всего мира с замиранием сердца следили за посадкой на Марс американского Perseverance - первого в истории марсохода с дроном-вертолетом. Позади семь месяцев полета, почти 471 млн накрученных среди звезд километров. Есть статистика: во время посадки половина космических миссий на Марс заканчивалась катастрофой. А потому за эту часть полета специалисты переживали особенно. Ее даже назвали "семь минут ужаса".

Сама посадка длилась 400 секунд. На скорости 20 тыс км/ч Perseverance ворвался в слои атмосферы планеты. За счет двигателей и парашюта скорость аппарата снизилась до нуля. С помощью трех специальных тросов марсоход опустился в кратер Езеро...

23.55 мск. "Касание подтверждено. Perseverance в порядке, на поверхности Марса", - сообщил диктор прямой трансляции НАСА. Мир увидел ликование тех, кто напрямую причастен к этому событию. Важный момент: США смогли отправить свой марсоход благодаря российским двигателям, которые установлены на ракете Atlas V: РД-180 НПО "Энергомаш" обеспечил этот успешный запуск к Красной планете. Уже через три минуты после посадки Perseverance передал первый черно-белый снимок Марса.

"Вот теперь веселье действительно началось", - сказала на пресс-конференции руководитель планетологического подразделения НАСА Лори Глейз. Perseverance - самый большой и тяжелый "марсианец" среди американских аппаратов. Весит 1025 кг, имеет длину 3 метра, ширину - 2,7 метра. Оснащен научными инструментами, камерами для съемки и микрофонами для записи звука, автономной навигационной системой. У него шесть независимых колес, которые позволяют крутиться на 360 градусов. Максимальная скорость на ровной твердой поверхности - более 4 см/с (0,14 км/ч).

Но самый настоящий "изюм": ровер привез на Марс первый в истории марсианский вертолет Ingenuity. Это миниатюрный дрон весом всего 1,8 кг. Экспериментальный. Задача чисто инженерная: посмотреть, как "вертушка" сможет работать в чрезвычайно тонкой атмосфере Марса, плотность которой всего около 1% от плотности земной атмосферы.

Ingenuity имеет два соосных винта диаметром 1,2 метра. Его высота - 80 см. Дрон будет летать 2-3 минуты на расстояние до 600 метров. Максимальная высота - 5 метров.

Любопытно, что при "доставке" его прикрепили к брюху марсохода под защитную крышку: чтобы не пострадал при посадке от пыли и даже самых маленьких камней. Планируется, что полеты начнутся через два месяца. Специалисты говорят: это будет безумно интересно.

Цель миссии - оценить пригодность Марса для жизни в настоящее время и возможность ее существования в прошлом, а также подготовка к высадке человека в будущем. Марсоход проведет ряд исследований и возьмет образцы грунтовых пород: для этого есть роботизированная рука длиной больше двух метров. На ней размещены различные инструменты, в том числе ударная дрель с буром. Perseverance должен поместить образцы породы в 40 специальных контейнеров. Планируется, что большую их часть в 2026 году заберет другой ровер, который и доставит на Землю. По крайней мере американцы попытаются это сделать. В НАСА рассчитывают, что это произойдет в 2030-х годах.

А вы это знали? Первым земным аппаратом, попавшим на Марс, стала советская станция "Марс-2" в 1971 году

Perseverance проработает на поверхности Марса как минимум один марсианский год (687 земных дней). Надо сказать, что февраль 2021 года оказался богат на марсианские миссии: сразу три космических аппарата почти одновременно достигли Красной планеты, стартовав из разных стран минувшим летом. В начале месяца на орбиту прибыл арабский корабль "Аль-Амал". Он уже шлет на Землю фотографии. Затем прилетела китайская станция "Тяньвэнь-1". Для Китая, как и для ОАЭ, это первый в истории страны зонд, достигший Марса. На борту корабля находится марсоход, который рассчитывают спустить на поверхность Марса в районе равнины Утопия. Если все получится, то он будет изучать Красную планету в течение того же марсианского года наравне с Perseverance.

Нынешний марсианский ажиотаж объясняется просто: в июле 2020 года открылось наиболее благоприятное с баллистической точки зрения окно для полета к Красной планете. В зависимости от начальной скорости полета космического аппарата сильно меняется и его продолжительность. Так, один из самых быстрых марс-бросков длился всего 128 дней, один из самых длительных - 333 дня.

Мнение

Владимир Бугров, разработчик проектов экспедиции на Марс и Луну, ведущий конструктор по пилотируемым ракетно-космическим комплексам для высадки на Луну и "Энергия-Буран":

- В 1962 году Сергей Королев, разрабатывая межпланетную программу, представил экспертной комиссии вполне реалистичный проект экспедиции на Марс, в котором для отправки трех человек предполагалось собрать на орбите искусственного спутника Земли (ОИСЗ) общий комплекс массой 500 т. Условно говоря, по 165 т на человека. За истекшие полвека эти данные сократить не удалось. Даже в проектах, ориентированных на многоразовые электрореактивные корабли.

Справка "РГ"

Первым земным аппаратом, попавшим на Марс, стала советская станция "Марс-2" в 1971 году. К сожалению, аппарат разбился. В том же году состоялась первая в мире и единственная в советской космонавтике мягкая посадка спускаемого аппарата на Красную планету. Это был "Марс-3". Он начал передавать данные уже через 1,5 минуты после "примарсианивания", но связь прекратилась через 14,5 секунды. Пылевая буря! Не повезло.

В истории марсианских исследований две трети миссий закончились провалом. Неудачи не миновали ни нашу страну, ни США, ни Европу. Есть цифры: всего к Марсу было отправлено 44 миссии. Из них 16 успешных, 7 - частично успешных, 21 - неудачная.

Кстати, первый китайский марсианский спутник "Инхо-1" (110 кг) был фактически попутной нагрузкой российской миссии "Фобос-грунт", запущенной в ноябре 2011 года. И сгоревшей в земной атмосфере. Как подчеркивают специалисты, тот проект был уникальным. Ни у кого не хватило смелости лететь, чтобы забрать грунт с поверхности спутника Марса. Россия рискнула. Не получилось. "Все еще раз просчитаем, отработаем", - говорят оптимисты.

Сейчас "Роскосмос" возвращается на Марс вместе с Европейским космическим агентством. В 2016 году российским "Протоном" была запущена совместная миссия ExoMars, успешно доставившая к планете орбитальную обсерваторию Trace Gas Orbiter. Но спускаемый аппарат "Скиапарелли", разработанный преимущественно в России, разбился при посадке. Очередная миссия ExoMars отложена на 2022 год. И она тоже будет включать марсоход.

Громкий успех американского марсохода Perseverance, который совершил успешную посадку головоломной сложности после семимесячного полета, вновь заставляет задуматься российского любителя космоса. Порадоваться за мировую науку, за общий успех человечества, конечно, надо. Но никак не обойтись и без вопроса «А мы-то что?».

О том, насколько далеко Америка «улетела» от России в освоении межпланетного пространства, состоялась беседа с экспертом в области авиации и космонавтики Вадимом Лукашевичем.

— Вадим Павлович, «грустный праздник» получается для нас?

— Увы. В это «астрономическое окно» к Марсу полетело три аппарата. Сначала арабский. Да, запускали пока не они, зато Саудовская Аравия сделала свой аппарат усилиями конструкторского коллектива на 80% женского! Дальше взлетел китайский аппарат с марсоходом, который теперь несколько месяцев будет выбирать место посадки.

И вот Америка, уже имея колоссальный опыт марсианских экспедиций, робото- и марсоходостроения, произвела прямую посадку сразу в атмосферу (без предварительного выхода на орбиту). Аппарат, пролетев 480 млн км, сел на пятачок 7×7 км. Алгоритм посадки — как у предыдущего марсохода, но при очень сложном рельефе. Перед посадкой аппарат радаром отстроил трехмерный чертеж поверхности и впервые в истории искусственным интеллектом выбрал тот ровный пятачок, куда они и сели.

Имея под брюхом марсоход массой больше тонны, «космический кран» на тросах его мягко спустил, включил движки и улетел подальше, чтобы не накрыть его. Часть посадки с зависанием на ракетных двигателях уже была — во время программы «Аполлон». Но здесь-то гораздо круче: кран зависает, опускает на нужное место сам марсоход, после чего улетает и падает в сотнях метров. Восемь ракетных двигателей смотрят не вниз, а в стороны, чтобы не сжечь струей марсоход. И для Земли-то сложнейшая задача.

При посадке работало множество камер — на кране, парашюте, самом марсоходе. Это будет первое видео прямо из дальнего космоса — его обещают показать уже в понедельник. Крутяк полный!

— Какие задачи будет решать Perseverance?

— Впервые перед межпланетным аппаратом ставится конкретная задача поиска остатков жизни. Поэтому и посадка в таком регионе: кратер — бывшее большое озеро, куда рекой приносилась вода, бывшая большая дельта. Там возможны отложения, пять типов пород, которые на Земле сохраняют следы жизни миллионы лет. Уже проложен маршрут: он пойдет вперед по этому руслу к истокам. Микрофоны включены: мы впервые услышим звуки Марса.

Ресурс марсохода не меньше года, на самом деле — гораздо больше, на борту радиоизотопный источник энергии. Еще на борту вертолет, тоже уникальная вещь. На поверхности Марса давление, как на Земле в верхних слоях стратосферы. При такой разреженности воздуха летать очень сложно.

Perseverance осуществит первый этап многолетней операции по доставке марсианского грунта на Землю. Он будет ездить, собирать образцы, потом прилетит новый марсоход, заберет капсулы с грунтом, доставит их на отлетную ракету, которая на орбите передаст их следующему аппарату, европейскому, и в 2030 году он отправится на Землю. Это фантастика!

— А мы?

— Для нас это позор. Когда существовал СССР, в любое «астрономическое окно», когда Марс и Земля сближались друг с другом при движении по своим орбитам, запускалось что-то и от нас, и от Америки. А теперь мы в следующем году (Рогозин обещает) планируем только начать исследования Луны. Тогда как по обратной стороне Луны уже катается китайский луноход.

Посадка китайского лунохода на Луну, пролет американцев мимо Плутона — это то, чего мы не можем. Мы при выведении «Прогресса» (грузовой корабль, снабжающий МКС) уже второй раз бьем по антенне обтекателем, автоматическая стыковка становится невозможной, космонавт берет управление на себя, и на экране видно, что там все помято. В нашем сегменте МКС утечка кислорода в модуле «Звезда», поломка туалета, потом выясняется, что у наших продуктов не хватает, их американцы угощают. Программа «ножки Буша» в космосе!

Теперь нам надо решать — то ли отстыковывать российский сегмент МКС и на его базе делать национальную станцию, но он уже трещит по швам. То ли делать что-то с нуля. Но в состоянии ли мы запустить и обслуживать свою высокоширотную станцию?

После завершения эпохи МКС все партнеры, кроме нас, пойдут дальше — будут строить новую станцию, уже на орбите Луны. Мы же лишь возмущаемся, что Россию не берут в этот проект на наших условиях.

— Ну, это можно понять...

— Освоение Луны всерьез невозможно без супертяжелой ракеты. А мы ее то строим, то не строим. То на базе «Ангары», то на базе «Союза», то опять «Ангары», только водородной. Потом вдруг говорим, что «супертяж» не делаем, потому что надо менять его облик. И у нас будет ракета такого класса только к 2030 году! К тому времени американцы уже грунт с Марса доставят, у них высадка на Луну к 2024 году намечена.

Для того, чтобы отправить на Луну пилотируемый корабль, у нас планировали выводить его на орбиту «по частям» — четырьмя пусками водородной «Ангары». Но от многопусковой схемы еще Сергей Павлович Королев отказался. Это ведь придется запускать мелкими партиями и состыковывать на орбите целый «экспедиционный корпус»...

Супер-ракета обойдется нам в полтора триллиона рублей. Но Россия из-за санкций теряет пятьдесят триллионов в год. Какая уж тут Луна за такие деньги.

Можно вспомнить про наш космодром «Восточный», который мы то ли достроили, то ли нет — там подрядчиков судят.

— И тут возникает вечный вопрос, «кто виноват»?

Дело, в общем-то, не в (главе Роскосмоса) Дмитрии Рогозине, он только «прокладка». Вот Путин согласился с предложением Рогозина и Константина Эрнста о съемках фильма в космосе. Это даже не понты, а какая-то рефлексия. Илон Маск сказал, что он пригласит в космос Тома Круза — и мы побежали, чтобы успеть раньше него. Но мы не побежали раньше Маска на Марс!

Мы же страну, в общем-то, потеряли — она перестала быть на передовой технического прогресса. Мы настолько несамостоятельны в производствах и технологиях, что мы должны бы вести себя сейчас как шелковые, чтобы нам ничего не запрещали. А мы всех посылаем! Помните шуточку Рогозина насчет Илона Маска и «батута»? Ну вот, как сказал Маск, «батут работает» — а мы уже никому не нужны.

Китайцев они тоже в свои проекты не берут, но потому что это серьезный противник. А мы — просто не нужны. Да и нашему государству космонавтика не особенно нужна, это для него такой «чемодан без ручки».

Вспоминая былые победы нашей космонавтики, сейчас за эту сферу очень обидно. Роскосмосу, похоже, не до покорения планет, на земле бы с проблемами разобраться: коррупция в структуре, воровство на космодроме «Восточный» и прочее. О деятельности «Роскосмоса» призадумались даже в самых верхах – Владимир Путин выразил недоумение по поводу отсутствия программы создания сверхтяжёлой ракеты «Енисей». Оказывается, она должна была быть давно готова и принята к исполнению, но так и не появилась. В общем, на словах планов (да еще каких!) громадье – масштабы просто космические. А на деле, вспоминая политика Виктора Черномырдина, получается как всегда. Неужели нам остается радоваться только за успехи других? Вспомним, что не так давно компания Илона Маска Space X провела первый в истории частный пилотируемый запуск в космос. А сейчас вот американский марсоход удачно добрался до Марса, и будет долго заниматься исследованиями Красной планеты. Где же мы потерялись по дороге в космос?

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