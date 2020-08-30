Глава «Роскосмоса» продолжает радовать «почти свершившимися победами»

Гость из будущего и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин жонглирует названиями кораблей и ракет-носителей в интервью РИА «Новости»: «Нам, если и делать замену «Союзу МС» для обслуживания орбитальных станций, потому что эксплуатация «Орла» будет дороговата для этих целей, нужно делать многоразовый корабль совершенно иной конфигурации – что-то по типу «Бурана» с возможностью посадки на взлётно-посадочные полосы. Я такую задачу поставил нашим инженерам. Корпорация «Энергия» и другие коллективы сейчас будут предлагать такого рода варианты космической техники. «Союз МС», конечно, ещё послужит. Он постоянно модернизируется. Но бесконечная модернизация губительна для развития космической техники. Электрическая лампочка появилась не в результате модернизации свечей».

Дурь каждого видна

К слову о свечах. Морской министр царского кабинета Алексей Бирилёв накануне Русско-японской войны 1905 г. на рапорте командира отряда подводных лодок с просьбой выписать из Франции свечи зажигания написал резолюцию: «Достаточно будет пары фунтов обычных стеариновых». Он был честным служакой, но, судя по всему, ни чёрта не разбирался в современной ему технике.

А глава «Роскосмоса» продолжает радовать общественность почти свершившимися, с его точки зрения, фактами: «Новым шагом станет создание нового многоразового корабля для освоения и эксплуатации низких орбит. А для глубокого космоса – корабль «Орёл». Работа по нему активно идёт в отличие от прежних лет, я это вижу. Я рад тому, что удалось сдвинуть с мёртвой точки фундаментальные проблемы, – готовится к запуску многофункциональный лабораторный модуль «Наука», готовятся к возобновлению лётные испытания «Ангары». Все долгострои подходят к концу. Главное, чтобы нас не «подстрелили на взлёте» через бюджетные ограничения, этого я больше всего опасаюсь».

А вот что говорит в интервью изданию «Огонёк» Герой России лётчик-космонавт Фёдор Юрчихин. Ставить под сомнения его слова, человека, пять раз летавшего в космос, не осмелюсь: «На данный момент у России есть только один пилотируемый корабль – «Союз». Я не согласен с тем, что он устаревший: за последние годы «Союз» прошёл серию глубоких модернизаций. Дело не в том, что он уступает новейшим американским разработкам, а в том, что он – единственный. Никакого «Орла» не существует, хотя мы обещаем провести его первый полёт в 2023 году. Любой эксперт вам подтвердит, что на создание космического корабля уходит не меньше пяти-шести лет, а в реальности – в два раза больше. Ждать чуда не приходится, сроки создания нового корабля будут стандартными – 10 лет. Опуская детали (кто и когда выдавал и утверждал техзадания), констатируем: на сегодня отсутствует утверждённая заказчиком конструкторская документация на производство нового транспортного корабля. И сколько времени уйдёт на утверждение этих бумаг, никто не скажет. Ведь даже на сборку «Союза» уходит два года при наличии всей базы – от документов до персонала. И что Россия в этом случае намерена запускать в 2023 году? Габаритно-весовой макет? Производство не только не началось, но даже утверждённого чертежа нет».

Пётр Первый заставлял своих бояр высказываться публично, «чтобы дурь каждого была видна». Но зачем так подставляется Рогозин?

Под судом громкая фамилия

Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО до 11 октября экс-заместителя гендиректора ПАО «Ил» по проектированию – начальника ОКБ предприятия Андрея Новожилова.

В следственный изолятор отправился и директор Центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института (МАИ) Вячеслав Хван. Ещё один фигурант из финансовой службы МАИ – Игорь Титов отправился под домашний арест. Как считают в Следственном комитете, оформляя в «Ильюшин» «мёртвые души» из числа сотрудников МАИ, они похитили минимум 18 млн рублей при создании крыла для топливозаправщика Ил-78 на базе тяжёлого военно-транспортного самолёта Ил-76МД-90А. Пока это только обвинение. Сколько таких было и сколько их рассыпалось в суде и на стадии следствия! Говорить о вине людей рано. Но вот что любопытно. Счётная палата насчитала в том же «Роскосмосе» больше 700 млрд рублей нецелевого использования только в 2017 году. Рулил в «Роскосмосе» Комаров. И что Следственный комитет? Почему не возбуждается? Или для него такие суммы уже не воровство, а нечто законное? Тогда законное для кого? Для Комарова с Рогозиным? Получается – следователей подпускают только к миллионам рублей, то есть мелочи? Почему не трогают воров, расхищающих миллиарды, сотни миллиардов?

Что ещё огорчает – кто-то подумал, что Андрей Новожилов близкий родственник знаменитого «ильюшинца», дважды Героя Соцтруда, академика РАН и генерального конструктора Генриха Васильевича Новожилова. Внесём ясность – Андрей Новожилов не имеет никакого отношения к семье авиаконструктора. Однофамилец. У Генриха Васильевича есть единственный сын Сергей, авиационный инженер.

Черепашьи темпы

На космодроме Байконур Рогозина никто не видел говорящим с работягами, у него там два любимых места притяжения – ресторан и баня. А в это же время с головного предприятия «Роскосмоса» РКК «Энергия» в подмосковном Королёве люди, штучные специалисты, увольняются сотнями. Профессионалам уже давно стало противно играть в театре абсурда. Особенно тем, кто помнит, как надо делать дело. Рогозин заранее оправдывается, дадут деньги – всё полетит, как и обещал, не дадут – значит, не полетит. Тогда вопрос, а если выделят «Роскосмосу» затребованное финансирование, то дойдёт ли оно до станка, до сборочной линии? Некогда энергичный советский космический конвейер затормозился стараниями «рогозиных-комаровых» до черепашьего хода. Интересно, долго ещё будем слушать, как и куда отправим космические аппараты через 10–15–20 и так далее лет? Вот захотелось Рогозину покорить Венеру, и скоро кому-нибудь из рядовых инженеров будет поставлена задача посчитать, сколько это будет стоить. А инженер чешет репу и спрашивает, «на чём мы туда летим и, главное, зачем? Что там будем делать?» А ему начальственный окрик: «Это мы потом тебе скажем, начинай считать! Сколько будет своих затрат, сколько людей понадобится, каких смежников привлечёшь?» Из этого рождаются тома фантастических планов. Как сказал источник в отрасли: «Нет никаких слов, кроме матерных».

Достраивается Международная космическая станция – МКС. Да, и в самом деле на космодром Байконур отправили многострадальный модуль «Наука». Почему многострадальный? Одну «бочку» (по форме напоминает) мучают третий десяток лет. Он должен был быть пристыкован к станции и начать работу ещё 13 лет назад. А следом за ним планировали отправить ещё два модуля, и к 2010 г. весь российский сегмент МКС должен был начать функционировать в нормальном режиме. Эти два модуля правда существуют, но в сомнительной степени готовности для вывода на орбиту.

С такими темпами как можно говорить о создании ракеты-носителя сверхтяжёлого класса (СТК), о кораблях для пилотируемых полётов на Луну, Марс, Венеру? На разбалансированной производственной базе планировать «звездолётные» проекты – чистая профанация. О сверхтяжёлой ракете задумались тоже давно, лет десять назад. Напомним, сверхтяжёлая ракета-носитель «Энергия» уже существовала, были два успешных запуска. Сначала в 1987 г. в космос был отправлен «Полюс» массой около 80 тонн, динамический макет боевой лазерной орбитальной платформы «Скиф». Потом был знаменитый и единственный полёт нашего космического самолёта-челнока «Буран». Безупречные полёты. Наиболее тяжёлая модификация «Энергии» под названием «Вулкан» по расчётам должна была выводить на низкую околоземную орбиту (НОО) до 250 тонн полезного груза. С этой ракетой уже можно было затевать грандиозные проекты по созданию станции на Луне, пилотируемым полётам к планетам Солнечной системы.

Что мешает повторить успешный опыт? Документация в целости и сохранности, часть обломков и остатков тех программ ещё живы. Двигатели отработаны и есть «в железе». Реанимируй и делай.

Нет, сказали начальники, делаем новое! Осенью прошлого года на научно-техническом совете «Роскосмоса» с участием секции космонавтики Российской академии наук состоялась защита эскизного проекта сверхтяжёлой ракеты. Во время защиты все «головастики» промолчали, зато в курилке хором пели: «Это принимать нельзя!» Но аргументы чиновников просты: «На эту работу уже потрачено полтора миллиарда рублей, надо принимать». И приняли! С замечаниями, которых насчитали около трёх сотен. Из них несколько десятков принципиальных.

Вот только одно из них: все современные ракеты сверхтяжёлого класса друг на друга примерно похожи – наша «Энергия», американская Илона Маска, китайцев. Они визуально короткие и пузатые. У них соотношение диаметра в той части, где расположены двигатели, к высоте не превышает 10 единиц. И это не случайно, это вопрос прочности и надёжности. Любая ракета очень критична к излому, её же стараются сделать как можно легче. В ракету не установишь для придания жёсткости тяжёлую арматуру. Нашу сверхтяжёлую ракету-носитель нарисовали худую и высоченную, как хворостина. Такая конфигурация с точки зрения надёжности безнадёжна. Как утверждают опытные специалисты, от конструкторов собственно ракет-носителей до создателей двигателей к ним, она и без груза себя не поднимет.

Вероятно, поэтому у нашего проекта ракеты сверхтяжёлого класса по сей день нет собственного названия, да и облик не определён. Правда, Дм. Рогозин объявил, что она будет нести гордое имя великой сибирской реки – «Енисей». А в РКК «Энергия», исполнителе работ, тема звучит несколько скромнее – «Элементы создания ракеты-носителя СТК». Окончание технического проектирования российской ракеты-носителя сверхтяжёлого класса запланировано на осень 2021 года. Это сообщение распространила пресс-служба РКК «Энергия» накануне открытия международного военно-технического форума «Армия-2020». Согласно федеральной целевой программе, первый запуск «Енисея» должен быть выполнен в 2028 году. Грузоподъёмность первого варианта ракеты должна составить, по данным «Роскосмоса», до 103 тонн на низкую околоземную орбиту или 27 тонн на Луну. Она же предполагает использоваться для запуска пилотируемого корабля «Орёл» массой 20 тонн.

Словесный понос при полном запоре мысли. Или преднамеренное враньё?

Долгострой «Науки»

Работы над модулем «Наука» для включения его в российский сегмент МКС начались в 1995 году. Сначала запуск был запланирован на 2007 год, затем – на первое полугодие 2011-го. Потом назывались всё новые и новые сроки. Сейчас новая дата – апрель 2021 года.

В начале 2017 г. опилки, ранее найденные в трубопроводах, обнаружили уже в топливных баках модуля. Сильфонные топливные баки, встроенные в модуль, были спроектированы специально для этого корпуса в начале 1990‑х гг., и их производство было закрыто, а потому заменить их на тот момент было просто нечем. Попытки промыть баки не увенчались успехом, поэтому были проведены разрезка, промывка и сборка испытательного макета топливного бака. Успеха добиться не удалось, после финальной сварки в баке было обнаружено нарушение герметичности.

До апреля 2018 г. проводилась модернизация модуля, были заменены некоторые элементы топливной системы, включая клапаны и трубопроводы, а также оборудование, у которого выходили гарантийные сроки. По сути, модуль пришлось почти полностью пересобирать. Вследствие этого модуль и получил название МЛМ-У (усовершенствованный).

25 марта 2019 г. глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил СМИ информацию от источника в ракетно-космической отрасли о замене старых баков на баки от разгонного блока «Фрегат». Как он пояснил, со старыми баками возник целый ряд проблем в связи с негодным хранением, в частности, имеются микротрещины, подтвердился факт усталости металла, также на баки утеряна документация. В то же время документация от баков «Фрегата» совпадает на 90% с документацией оригинальных баков модуля, что обеспечивает лишь небольшую доводку.

11 августа 2020 г. эшелон с МЛМ-У «Наука» и необходимым оборудованием, состоящий из 14 вагонов, отправлен на космодром Байконур. 19 августа состав прибыл к месту назначения, где специалистами РКК «Энергия» начаты электроиспытания модуля, которые продлятся 9 месяцев: цикл электроиспытаний вместе с подготовкой составит порядка шести месяцев, ещё три месяца уйдёт на непосредственную подготовку к запуску, включая обеспечение микробиологической защиты, заправку и другие операции.

В апреле 2021 г. можно ждать запуск МЛМ-У «Наука» к МКС с космодрома Байконур.

Хорошо бы этот запуск не сорвали – с весны 2017 г. экипаж российского сегмента МКС был сокращён с трёх до двух человек из-за отсутствия места для научной работы.

Планы и проекты в «Роскосмосе», надо признаться, смелые. И только время покажет, что из них сбудется, а что нет. Хочется, чтобы мы гордились делами этой большой структуры и вообще всей космической отраслью. А это уже наши планы. И тоже увидим когда-нибудь, сбудутся ли.

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