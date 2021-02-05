На МКС полетят «затычки» против утечек воздуха

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Космический грузовик «Прогресс МС-16» в середине февраля доставит на Международную космическую станцию (МКС) дополнительный запас азота, а также накладки, чтобы временно заделать места утечки воздуха в российском модуле «Звезда».
Как сообщает РКК «Энергия» (предприятие «Роскосмоса»), старт «Прогресса» с космодрома Байконур намечается на 15 февраля, стыковка с МКС — на 17 февраля.
На МКС привезут 40,5 килограммов сжатых газов с дополнительными запасами азота. Кроме того, будет доставлен ремонтно-восстановительный комплект: набор армирующих накладок с клеевым соединением. Ими экипажу предстоит временно загерметизировать дефектов корпуса переходной камеры в модуле «Звезда».
Напомним, небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе–сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС для проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.
Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда». В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной 4,5 сантиметра. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем), а затем заплаткой — гибким диском из резины и алюминиевой фольги. Однако это не помогло до конца устранить утечку воздуха. В «Роскосмосе» сообщили РИА «Новости», что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго.
В декабре исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев рассказал агентству, что экипаж МКС занимается поиском еще одного места утечки воздуха в промежуточной камере. Он также сообщил, что версия усталости металла исключена специалистами, а версию образования трещины из-за жесткой стыковки он считает маловероятной. В феврале на грузовом корабле «Прогресс МС-16» на станцию будет доставлен мощный микроскоп для исследования возможного места утечки и специальный ремонтный комплект для окончательной герметизации промежуточной камеры.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
Космический грузовик «Прогресс МС-16» в середине февраля доставит на Международную космическую станцию (МКС) дополнительный запас азота, а также накладки, чтобы временно заделать места утечки воздуха в российском модуле «Звезда».
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