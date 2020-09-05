Вакцина от COVID-19 работает: у всех привитых появились антитела к вирусу

Антитела к COVID-19 выработались у всех добровольцев «Вектора».

Антитела к новой коронавирусной инфекции выработались у всех выписанных добровольцев, тестировавших вакцину центра «Вектор» (Новосибирск). Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«У всех 9 добровольцев», — так ответили в Роспотренадзоре на уточняющий вопрос РИА «Новости» о вакцине.

Ранее сообщалось, что все участники первого этапа клинических испытаний вакцины от COVID-19, разработанной центром «Вектор», были вакцинированы двукратно и выписаны из стационара, чувствуют себя хорошо.

В конце августа президент РФ Владимир Путин заявил, что вторая вакцина от коронавируса появится в России в сентябре.

Ранее Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от нового коронавируса, разработанную в центре Гамалеи. Ее назвали «Спутник V», в честь запуска в 1957 году Советским Союзом первого космического спутника.

По словам Путина, вакцины центра Гамалеи и «Вектора» будут конкурировать.

Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!