Препараты от астмы стали использовать в лечении коронавируса

Ингаляционные стероиды, используемые для купирования астмы, оказались достаточно эффективны для лечения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в статье на сайте Оксфордского университета.

Исследовательский фонд STOIC отчитался об эксперименте, проведенном с участием 146 человек, больных коронавирусом. Половина из них получали 800 микрограммов кортикостероидного противовоспалительного лекарства в сутки, а половина придерживались обычной терапии.

Хотя это и небольшая выборка, но результаты показательно отличались. В течение 28 дней в группе принимавших кортикостероидные лекарства отмечалось более быстрое исчезновение лихорадки, а также иных ковидных и постковидных симптомов. Также отмечается, что больные, принимавшие кортикостероиды, меньше нуждались в госпитализации.

К гипотезе о влиянии гормонального лекарства на течение COVID-19 привел тот факт, что среди госпитализированных оказалось неожиданно мало пациентов с астмой и ХОБЛ. Люди с этими диагнозами вынуждены ежедневно использовать стероидные ингаляторы. «Меня воодушевляет то, что относительно безопасное, широко доступное и хорошо изученное лекарство, такое как ингаляционный стероид, может повлиять на давление, которое мы испытываем во время пандемии», — говорит профессор университета Наффилда Мона Бафадхель, возглавившая исследование.

В Оксфордском университете возлагают надежду на новые данные, поскольку речь идет не только о лечении острого заболевания, но и профилактике постковидных проблем со здоровьем.

Сейчас врачебное сообщество признает, что COVID-19 представляет собой не просто респираторное заболевание, но вирус, поражающий организм далеко за пределами дыхательных путей.

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По инф. sobesednik.ru

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