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Новый тест на коронавирус: нужно только выдохнуть
Антон Дерябин, Российская газета   
14 Марта 2021 г.
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Исследователи из Кентерберийского университета разработали бесконтактный COVID-тест, дающий быстрый результат. Метод, анализирующий дыхание, показал свою чувствительность и точность, сообщает phys.org.

Новый тест на коронавирус: нужно только выдохнуть

В тесте используется так называемый целевой белок распознавания и наработки биохимического анализа Центра биомолекулярного взаимодействия Калифорнийского Университета.

С помощью нового способа можно быстро обнаружить антиген белка спайка COVID (одного из белков коронавируса). Новый метод под названием COVID-sensing сокращает время анализа до пяти минут. Технология может быть внедрена и для быстрого обнаружения других патогенов или загрязнителей окружающей среды.

Предполагается, что такие тесты можно использовать на всех пограничных объектах, например, в аэропортах и морских портах.

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