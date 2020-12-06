Минздрав предупреждает: лечиться по интернету — опасно!

Россиян предупредили о «гуляющем» в сети фейковом протоколе лечения коронавируса COVID-19.

Россиян предупредили о «гуляющем» в сети фейковом протоколе лечения коронавируса COVID-19. «Липовый» протокол Минздрава попал в интернет прошлым летом. Эксперты призывают помнить: самолечение разных заболеваний, в частности коронавирусной инфекции COVID-19, опасно и недопустимо. Нельзя верить подобным документам и распространять их, делиться ими со своими близкими.

В «гуляющем» в сети документе указаны препараты, которые на самом деле не содержатся в рекомендациях по лечению COVID-19 Минздрава РФ. Главврач московской поликлиники № 5 Виктория Беленькая отметила, что витамины, о которых написало в якобы протоколе, также должен назначать врач.

Также указан огромный спектр препаратов, которые могут друг с другом не сочетаться. Доктор Беленькая предупредила, что люди могут навредить себе еще больше.

В «протоколе» лечения имеются антибиотики, которые назначаются врачом только при средней и тяжелой форме коронавируса. В фейковом документе написаны названия препаратов, которые, как установлено, не имеют доказанного воздействия.

На сайте Минздрава России опубликовано несколько протоколов, рекомендации для лечения коронавирусной инфекции нового типа. Документы предназначены для врачей.

Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



По инф. argumenti.ru



Расскажите об этом своим друзьям!