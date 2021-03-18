Изобретен новый прибор для изучения мозга

Ученые Научно-исследовательского центра «Арктика» Дальневосточного отделения Российской академии наук зарегистрировали патент на Регистратор спектра микровибраций головного мозга.
«Полезная модель относится к медицинской технике и предназначена для регистрации микровибраций головного мозга человека при анализе функционального состояния пациентов», — сообщается на сайте центра.
Отмечается, что прибор собирает данные об активности мозга в течение 160 секунд.
«Во время процедуры пациент должен сидеть удобно на кресле, расслабившись, с закрытыми глазами, не двигаясь. Во время регистрации информации голова человека должна лежать на спинке кресла неподвижно». — приводится описание работы изобретения.
Оценивается синхронизация или десинхронизация в ритмической активности правого и левого полушарий. Полученные результаты характеризуют функциональное состояние организма и его выраженных дисфункций.
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