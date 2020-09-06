Владельцам собак стоит убирать за ними "кучки" не только из-за эстетики

"Домашние животные тоже оставляют экологический след. Влияние собак на окружающую среду и природу удивило ученых", - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.
"Исследование, опубликованное в журнале Sustainability, представило новые данные о климатическом балансе собак: собака весом 15 кг за 13 лет жизни наносит окружающей среде такой же ущерб, как производство одного автомобиля Mercedes М-класса или 13 перелетов из Берлина в Барселону", - передает издание.
"Эколог Маттиас Финкбайнер совместно с коллегами из Берлинского технического университета изучил влияние собак на природу - начиная с производства корма для них и заканчивая влиянием на окружающую среду собачьих экскрементов".
"Особенно вредит климату собачий корм. Вопреки распространенным предположениям, он не состоит в основном из мясных отходов. (...) "Он также содержит мясо, которое могли бы употреблять люди", - говорит Финкбайнер. Если бы в состав корма входили бы только отходы, которые в любом случае подлежат утилизации, его экологический баланс был бы нейтральным".
Исследователи также обнаружили, что "угрозу для природы могут представлять и экскременты собак. Их моча делает деревья более уязвимыми перед заболеваниями, а содержащиеся в помете минералы и тяжелые металлы наносят ущерб почве и многообразию видов. Поэтому владельцам собак стоит убирать "кучки" своих питомцев не только по эстетическим соображениям. "Пластиковые пакеты для сбора экскрементов оказывают относительно малое воздействие на изменение климата, а неубранный собачий помет играет важную роль в избыточном содержании удобрений и экотоксичности воды", - говорит исследователь".
"Тот, кто хочет защитить климат и, несмотря на это, иметь собаку, может при выборе питомца обращать внимание на его размер. "Это как в случае с автомобилем: маленькая собака потребляет меньше корма, создает меньше экскрементов и, соответственно, меньше вредит климату", - отмечает Финкбайнер. В то время как собака весом 7,5 кг за 8 лет жизни становится причиной выделения в окружающую среду лишь около 3 тонн эквивалента СО2, в случае с собакой весом 30 кг за 18 лет ее жизни этот показатель будет более чем в 6 раз выше", - говорится в статье.
Кроме того, отмечает издание, в исследовании не учитывались поездки с собакой к ветеринару или прогулки. "В исследовании, проведенном в прошлом году швейцарскими учеными, были учтены подобные аспекты, и цифры оказались несколько выше: на собаку весом 29 кг приходится 950 кг эквивалента СО2 в год. Финкбайнер говорит о 630 кг эквивалента СО2 в год. В швейцарском исследовании собак также сопоставили с другими популярными животными: например, кошки несут ответственность лишь за выбросы 390 кг эквивалента СО2. Хуже, чем у собак, результат оказался лишь у лошадей: на их долю приходится 3100 кг эквивалента СО2", - передает Süddeutsche Zeitung.
Домашних питомцев мы отменить, конечно, не можем. Но иметь, кроме любви, разумный подход к ним, хоть как-то стараясь не влиять в негативном ключе на нашу многострадальную экологию, наверное, в наших силах. И начать можно именно с "кучек".
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