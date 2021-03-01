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Почему бабушки и дедушки идут воровать? И всегда ли дело в нужде?

Ольга Кузнецова, sobesednik.ru   
01 Марта 2021 г.
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Нелегко приходится российским пенсионерам. Госпособия у многих из них небольшие, а продуктово-магазинные реалии таковы, что позволить себе можно лишь самое необходимое, и то не всегда. И кто как выкручивается на заслуженном отдыхе. Одни работают по мере возможностей, другие у помоек в ожидании просрочки дежурят, третьи заняты поиском и продажей вторсырья, а иные и на криминальные действия решаются. Чаще всего российские пенсионеры, к слову, попадают в криминальные сводки из-за банальных мелких краж. Что и почему воруют бабушки и дедушки и как их за это наказывают – разберемся в вопросе.

Пожилые «Соньки – Золотые ручки»: почему бабушки и дедушки идут воровать?

«Очень хотелось кушать»

Пенсионерка Надежда Шокурова из деревни Федорище Ивановской области прославилась в 2016 году так, что врагу не пожелаешь. Ее уличили в краже продуктов из дома соседа. В первый раз она приватизировала у него открытую упаковку кетчупа и 300 граммов сахара, а во второй – вынесла две банки тушенки, макароны, пачку пельменей, упаковку майонеза, пакетики чая, рулон туалетной бумаги и полбутылки шампуня. Ущерб составил аж 634 рубля.

Сосед, работавший в Москве охранником, сам оставил ей ключи – присматривать за домом, но после нескольких краж обратился в полицию. Возбудили уголовное дело. «Очень хотелось кушать, вот просто сильно-сильно», – объясняла Шокурова журналистам. Они с мужем тогда взяли микрокредит на холодильник и жили на тысячу рублей в месяц.

История вызвала такой резонанс, что Шокуровой в Федорище неравнодушные стали даже присылать «гуманитарную помощь». Но самый гуманный в мире суд все равно признал пенсионерку виновной и дал год условно.

– Она не ворует больше, и прошлое ей не припоминают, – рассказала глава Рождественского сельского поселения Нина Нагорнова. – Только обидно: она такой поступок совершила, а ей – благотворительность. В деревне многие живут хуже, чем она.

– Пенсия у меня девять тысяч рублей, – говорит сама Надежда Владимировна. – У мужа – и того меньше. Полторы тысячи уходит на «коммуналку», два раза в год заказываем машину дров. Покупаем макароны, хлеб, тушенку, курицу, на одежду уже не хватает. Беру кредиты, отдаю и остаюсь без денег.

Без денег – значит, без еды. Но уж лучше макароны без кетчупа, чем огласка и суд.

Украла для кота

Если читать ленты криминальных новостей, то может показаться, что российские пенсионеры – самые ворующие в мире. Впрочем, официальной статистики по «пенсионным» кражам не ведется, и это может оказаться правдой. Большой куш старики не срывают, несут всякую мелочовку: хлеб, сыр, сахарный песок, яйца, колбасу, чай, кофе, шоколадки, мороженое.

В поселке Тим Курской области 61-летний пенсионер украл средство для мытья посуды, четыре бутылки пива, бутылку водки, настойку, а еще колбасу, сыр, майонез, сельдь и скумбрию. Наворовал, раскаялся и получил штраф в размере трех тысяч рублей. В Кургане этим летом его ровесник взломал ларь с мороженым и похитил 80 порций снежного лакомства. Стоимость ущерба составила восемь тысяч рублей, как итог – уголовное дело.

В Кабанском районе Бурятии 6 января 70-летний пенсионер залез в дом к соседке и стащил продуктов на 350 рублей. Та делать деду рождественский подарок не захотела, обратилась в полицию. Завели уголовное дело: состав преступления – кража с проникновением в чужое жилище, ясен пень.

У ворующих пенсионерок особой любовью пользуются цветы – уличные кашпо с растениями и посадки в клумбах. 57-летняя жительница Кадуйского района Вологодской области копнула глубже: пыталась похитить семена. Вела себя «продуманно»: в пакетиках с семенами делала дырки и высыпала содержимое в карман. Ее заметили сотрудники магазина и вызвали Росгвардию. Похитительница оплатила семена и штраф, отделавшись испугом.

Некоторые готовы преступить закон даже не ради себя, а из любви... к животным. Пенсионерка из Набережных Челнов украла несколько пачек самого дешевого корма для кота. На видеоролике, который снял охранник и не постеснялся выложить в сеть, чистая, аккуратно одетая пенсионерка чуть ли не плачет и обещает: «Я все оплачу».

«Возраст не оправдывает воровство», – возмущаются комментаторы. Дьявол в деталях: пенсионерка возвращалась, по ее словам, с собрания по «Наследию». Это финансовая пирамида, в которую отдавали свои деньги пожилые люди. Она рухнула, ее учредители до сих пор не предстали перед судом, и деньги, более 500 миллионов рублей, клиентам, конечно, не вернули.

За банку тушенки не посадят

Адвокат Георгий Тер-Акопов говорит, что «никто в России не сидит за банку тушенки или мешок картошки». Если человек украл из магазина продуктов на сумму меньше 1000 рублей, самое большое – на него составят протокол об административном правонарушении и оштрафуют. Если больше чем на 1000, то вступают санкции статьи «Кража». По части 1 это либо штраф до 80 тысяч рублей, либо обязательные или исправительные работы, либо ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.

– Но кража – это преступление незначительной тяжести, – поясняет адвокат. – Лишение свободы назначено быть не может – как правило, если человек ранее не привлекался к уголовной ответственности, ему дают условный срок или штраф.

По словам адвоката, даже если пенсионер второй раз украдет несколько банок тушенки, то его не посадят, но срок или штраф по второму приговору будет больше. Впрочем, в таких «мелочных» делах есть и другой вариант развития событий: возбужденное уголовное дело прекращают по соглашению сторон.

– На этапе следствия это бывает реже, ведь следователям придется отчитываться перед прокуратурой на предмет коррупции. Поэтому чаще дело прекращается в суде, но отметка о нем поступает в информационный центр МВД, – отмечает Тер-Акопов.

Не от бедности, а от старости

Если бы в России судили всех, кто ворует в магазинах, за решеткой не было бы свободных мест.

– Как правило, всё заканчивается административкой и полиция даже не выезжает на эти кражи, потому что все понимают бесперспективность этого, – говорит предприниматель Дмитрий Потапенко. – Но некоторые эксцессы имеют место быть, если у полиции есть задача поставить «палку».

Потапенко утверждает, что пенсионеры – не главные «несуны», намного страшнее для бизнеса профессиональные шоплифтеры и молодежь, которая ворует, руководствуясь принципом социальной справедливости «у богатых можно».

Да и пенсионеры не всегда воруют от бедности.

– Есть люди, которые и в молодом возрасте приворовывали, и продолжают это делать по привычке, – рассказывает геронтолог Юрий Конев. – И есть те, у кого после 70 лет развивается деменция. Тут вариантов может быть два: человек не помнит, что не оплатил покупку, или он не помнит о социальной норме, что надо оплачивать.

Отличить первых от вторых невозможно, и охранники поступают по своей совести и убеждениям: кто-то решает понять и простить, а кто-то сдает в полицию.

– Мне как начальнику охраны магазина доводилось задерживать пенсионеров. Если видишь, что это бабушка, которая не может купить себе масло, сам оплачиваешь и спокойно отпускаешь. И многие охранники сегодня так делают, – говорит Сергей Саминский, президент ассоциации предприятий безопасности.

Государство – это мы, и если на хозяина дворца в Геленджике мы повлиять не можем, то купить продукты проворовавшемуся пенсионеру в своем супермаркете (или хотя бы его не осуждать) под силу многим.

Цифра

10 тысяч 22 рубля  – размер минимальной пенсии в России в 2021 году. За вычетом трат на «коммуналку» и лекарства денег на строительство апарт-отелей и еду почти уже не остается.

Если мелкая кража в магазине не является велением души или проявлением болезни бабушки или дедушки, то становится очень горько. До чего нужно было довести пожилых людей, чтобы на склоне лет им было уже все равно, лишь бы как-то изловчиться поесть, накормить своего питомца и прочее. А ведь эти граждане когда-то посвятили свою трудовую деятельность государству и снабжали его в течение рабочего периода причитающимися налогами. За что же оно теперь к ним так?

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