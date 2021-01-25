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Санкционка продолжает отправляться под колеса трактора. Может хватит уже?!
По инф. rosbalt.ru   
25 Января 2021 г.
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Крупную партию продуктов из Литвы уничтожили в Калининградской области. Ликвидации подлежало более 20 тонн овощей, фруктов и орехов. Напомним, кощунственное продовольственное эмбарго продлили до конца 2021 года...

Под Калининградом уничтожили 20 тонн продуктов из Литвы

Проблемой стали документы, которые, как оказалось, не соответствуют ввозимому товару. Данный факт установили таможенники вместе с сотрудниками ФСБ.

В итоге все продукты отвезли на полигон и уничтожили. Также было возбуждено несколько дел об административных правонарушениях.

Ранее в Германии возмутились принятым в РФ указом об уничтожении незаконно ввезенных в страну европейских продуктов. Там назвали решение российских властей «этически неприемлемым», когда в мире голодают люди. Российские активисты тоже призывают власти не уничтожать еду показательно, а отдавать изъятую продукцию, к примеру, нуждающимся слоям населения.

  • Напомним, запрет на импорт в Россию некоторых видов продовольственных товаров из США, Норвегии, Австралии, Канады и стран ЕС был введен в 2013 году как ответ на антироссийские санкции, введенные из-за присоединения Крыма и ситуации в Донбассе. В 2015 году действие эмбарго затронуло также Исландию, Лихтенштейн, Албанию и Черногорию. В 2015 году согласно указу президента РФ санкционную продукцию начали уничтожать на границе.

...С "враждебной едой сражаются сегодня по всей стране. И когда вокруг столько людей, живущих за чертой бедности, читать, слышать и смотреть о противостоянии человека и продуктовой "санкционки" без содрагания просто невозможно. Хорошие продукты, которыми можно было кого-то накормить, безжалостно идут под гусеницы бульдозера...

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По инф. rosbalt.ru

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