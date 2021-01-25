Санкционка продолжает отправляться под колеса трактора. Может хватит уже?!

Крупную партию продуктов из Литвы уничтожили в Калининградской области. Ликвидации подлежало более 20 тонн овощей, фруктов и орехов. Напомним, кощунственное продовольственное эмбарго продлили до конца 2021 года...

Проблемой стали документы, которые, как оказалось, не соответствуют ввозимому товару. Данный факт установили таможенники вместе с сотрудниками ФСБ.

В итоге все продукты отвезли на полигон и уничтожили. Также было возбуждено несколько дел об административных правонарушениях.

Ранее в Германии возмутились принятым в РФ указом об уничтожении незаконно ввезенных в страну европейских продуктов. Там назвали решение российских властей «этически неприемлемым», когда в мире голодают люди. Российские активисты тоже призывают власти не уничтожать еду показательно, а отдавать изъятую продукцию, к примеру, нуждающимся слоям населения.

Напомним, запрет на импорт в Россию некоторых видов продовольственных товаров из США, Норвегии, Австралии, Канады и стран ЕС был введен в 2013 году как ответ на антироссийские санкции, введенные из-за присоединения Крыма и ситуации в Донбассе. В 2015 году действие эмбарго затронуло также Исландию, Лихтенштейн, Албанию и Черногорию. В 2015 году согласно указу президента РФ санкционную продукцию начали уничтожать на границе.

...С "враждебной едой сражаются сегодня по всей стране. И когда вокруг столько людей, живущих за чертой бедности, читать, слышать и смотреть о противостоянии человека и продуктовой "санкционки" без содрагания просто невозможно. Хорошие продукты, которыми можно было кого-то накормить, безжалостно идут под гусеницы бульдозера...

Еще по теме:

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...