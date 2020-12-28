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Больше миллиона пенсионеров в России должны денег кредиторам
По инф. sobesednik.ru   
28 Декабря 2020 г.
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Примерно 5% россиян или 7,8 миллиона человек находятся в базе судебных приставов из-за невыплаченных кредитов. Каждый шестой неплательщик — пенсионер.

В России 1,3 млн пенсионеров должны кредиторам. Всего в долгах 7,8 млн человек

«По состоянию на 1 ноября 2020 года на исполнении находилось 7,8 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с должников — физических лиц в пользу кредитных организаций», — передает ТАСС сообщение пресс-службы Федеральной службы судебных приставов.

В ведомстве также отмечают, что из них 1 миллион 300 тысяч или 17% от общего числа должников являются пенсионерами. Никакой разницы между женщинами и мужчинами статистика по неплательщикам не демонстрирует — на оба пола приходится порядка 50% задолжностей.

За 10 месяцев этого года приставам удалось взыскать в пользу кредиторов 111 миллиардов рублей.

О масштабной закредитованности россиян всем известно. И пенсионеры не являются здесь исключением, они тоже попадают в подобные финансовые отношения. Где-то действительно деньги пожилым гражданам очень были нужны – сложились определенные обстоятельства, а иногда на получение помощи от кредитных структур толкает элементарное неумение планировать свои расходы и жить в соответствии с получаемыми средствами. Так или иначе, порой  выкрутиться из ситуации без кредита ну никак невозможно. А вот рассчитаться с ними сейчас, во время столь сложного экономического положения, могут не все. По теме:

По инф. sobesednik.ru

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