Николай Травкин – о победах уборщиц на выборах, пенсиях депутатов и не только

Мнения публичных людей о разных явлениях современной жизни страны небезынтересны читателям нашего сайта. Ниже приведено несколько цитат известного в 90-е годы политика, депутата Госдумы первых трех созывов Николая Травкина.
Почему государство не помогает народу при коронавирусе
– Ну это уже, извините, за кого голосовали, то и получайте. Какие маски? У нас тут Крым, он наш, с ним надо делиться. У вас именно поэтому доходы упали. Нам новый газопровод надо тянуть – какая еще поддержка?
У нас в Карабахе неспокойно, и туда непременно надо направить целую армию – какой еще малый бизнес?
А еще надо направить $5 млн кубинским школьникам и списать долги Африке. Вы вообще о чем?
О взглядах на благоустройство
– Я несколько лет назад продал машину.
Но пока у меня был автомобиль, я на пешеходов смотрел, как на козлов. А теперь, когда я хожу пешком, я на тех, кто ставит машины во дворе, смотрю, как на козлов.
У каждого своя точка зрения. И у кого большинство, тот и решает, как будет.
О победах уборщиц на выборах
– Вот Памфилова рассказывает про калужскую уборщицу, а еще про 24 доярок и 11 чабанов. А откуда они берутся? Участвовать в этих выборах никто не хочет, а провести их и избрать некое количество депутатов надо. И возникает разнарядка: так, уборщица, ты пойдешь и будешь кандидатом. Толку от этого немного.
О российской демократии
– У нас люди за эту самую демократию и свободу не сражались и кровь не проливали. Она к ним пришла сверху, они получили ее просто так. Ее провозгласил Горбачев, затем Ельцин провозгласил: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить».
О депутатских пенсиях
– По закону, пенсия составляет 75% от зарплаты депутата, а депутаты сейчас получают примерно 400-450 тысяч рублей. Казалось бы, должно выходить очень неплохо. Но во власти сидят умные люди, которые понимают, что при таком условии бывшие депутаты будут слишком хорошо жить.
Поэтому, собственно, за зарплату считается что-то около 60 тысяч рублей, а остальное считается всевозможными надбавками. Так что пенсия у меня – 46 тысяч рублей.
Зарплата без надбавок, оказывается, у депутатов совсем невелика. Но пенсия в итоге все равно получается поприличнее, чем у многих других. Вот бы и у остальных людей она к таким цифрам смогла подтянуться. Но, наверное, об этом остается только мечтать?
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