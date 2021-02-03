Любимым «Старикам-разбойникам» — полвека!

Следователь Мячиков не собирается уходить на пенсию. Однако начальство решает по-другому. Тогда вместе со своим другом – инженером Воробьевым Мячиков решает организовать «преступление века»: раскрыв его, следователь докажет свою незаменимость.

«Старики-разбойники», трагикомедия, 1971, «Мосфильм»

Хронометраж: 86 минут

Авторы сценария: Эльдар Рязанов, Эмиль Брагинский

Режиссер-постановщик: Эльдар Рязанов

В ролях: Юрий Никулин, Евгений Евстигнеев, Георгий Бурков, Ольга Аросева, Андрей Миронов, Валентина Талызина и другие

За первый год фильм посмотрели более 30 млн зрителей

Идея фильма родилась в больнице

Работа над кинокомедией «Старики-разбойники» началась у режиссера Эльдара Рязанова с трагедии – ему запретили снимать фильм «Сирано де Бержерак», о котором он так долго мечтал. Из-за переживаний Эльдар Александрович попал в больницу. Там познакомился с мужчиной преклонного возраста, который пожаловался, что коллеги выпроводили его на пенсию. Фантазия режиссера заработала, идеей он поделился с драматургом Брагинским. Так и родились старики Мячиков и Воробьев.

На главные роли Рязанов сразу же пригласил Евгения Евстигнеева и Юрия Никулина, под них сценарий и писали. А вот над кандидатурами других артистов пришлось подумать. Например, на роль молодого следователя Проскудина сначала пригласили «товарища Сухова» Анатолия Кузнецова.

«Я до этого уже сыграл много следователей, а тут опять такое предложение, – вспоминал Кузнецов. – Говорю Рязанову: «Хочу сыграть одного из стариков». А он отказывает, просит согласиться на Проскудина. Ну и я отказался. Когда фильм вышел на экраны, пожалел об отказе».

Еще бы! Ведь эту роль мастерски сыграл Андрей Миронов. На роль инкассатора Анны Павловны режиссер пригласил Ольгу Аросеву. Правда, поначалу сомневался в выборе.

«Помню, он пригласил меня на пробы, но посмотрел с неким предубеждением, – рассказывала Ольга Александровна. – Тогда был популярным «Кабачок «13 стульев», и Рязанов боялся, что в фильме зритель снова увидит во мне пани Монику. Он решил полностью внешне изменить меня, например сделать другую прическу. «Если увижу хоть один твой завиток от пани Моники, уберу из фильма», – говорил он мне каждый раз строго».

«Что у вас с рукой?» – «Ерунда, бандитская пуля!»

«У Аросевой аж слезы текут из глаз»

«Съемки проходили весело, – вспоминал Лев Дуров (шофер инкассаторской машины). – Например, снимали эпизод в таксомоторном парке. Там собралась большая группа механиков и водителей. Юра Никулин приехал на съемки на своей «Волге» – и тут какие-то ребята сели в его машину и быстро уехали. Никулин заволновался. Его успокаивали, мол, все нормально. Говорили: «Снимайтесь в своем кино, а мы машину вам вернем». Действительно, после окончания съемок «Волгу» вернули – все детали в ней заменили! Так зритель любил Никулина!»

В своей книге «Почти серьезно...» Юрий Владимирович описывал другую сцену со съемок этого фильма: «Снимался грустный эпизод, где мой Мячиков гуляет с Анной Павловной и говорит о любви. Решили в массовку пустить человека с собачкой, гулять. Идем мы с Анной Павловной, ранняя осень, и она говорит мне: «Вот пошла молодежь, и вы вдруг чувствуете, что вы старик, а еще жениться собираетесь. А молодежи, наверное, на нас смотреть смешно». А я говорю: «Да они не успеют оглянуться, как уже немолодыми станут». Здесь уже мы обсуждаем проблему, возвращать или не возвращать картину, украденную из музея. И вся сцена такая грустная-грустная. У Аросевой аж слезы текут из глаз. Эпизод заканчивается. Камера – «Стоп!» И тут ассистент режиссера кричит: «Плохо! Безобразие! Вы закрыли собой собачку. Давайте еще раз!» А мы так старались, плакали».

«С Никулиным сниматься было интересно, – вспоминала Аросева. – Ему делали на голове накладку седых волос, поскольку свою седину он закрашивал. Как-то я его спросила: «Зачем?» А он ответил: «Я ведь еще в цирке работаю. Седого клоуна зрителям будет жалко! Над ним уже смеяться не будут!» А вот Евстигнеев был страшный молчун. Вопросы задавал невпопад и отвечал невпопад, как бы внезапно очнувшись, существовал где-то поодаль от людей. В нем чувствовалась тайна».

Актриса признавалась, что после съемок в этом фильме у нее долго болела рука, ведь ей там впервые в жизни пришлось палить из пистолета на стрельбище, где тренировалась ее героиня-инкассатор. А вот Никулин почему-то считал эту роль единственной неудачей в кино. Хотя съемки в «Стариках-разбойниках» помогли клоуну придумать один из его самых известных цирковых номеров. Помните, когда Мячиков и Воробьев тащат из музея тяжелую картину? Так вот, позже Юрий Владимирович со своим партнером по арене Михаилом Шуйдиным придумали репризу «Бревно».

«Когда человек говорит правду, ему почему-то не верят».

Разборки с Рязановым

После выхода фильма на экраны у Рязанова случилась проблема. Но замучили его не цензоры, как это часто бывало.

«Ольга Аросева под Новый год давала интервью в газете и пошутила: мол, режиссеру Рязанову не хватило снега на съемках, – рассказывал Эльдар Александрович. – Действительно, во Львове, где мы снимали, снега не было, и мы использовали для съемок некоторых эпизодов белое конфетти, которое раздували при помощи ветродува. Вскоре снег все же выпал. Но Ольга Александровна зачем-то сказала, что Рязанов вместо снега использовал манную крупу и мелкие макароны, которые похожи на снежинки. Журналист принял это за правду и написал ругательную статью, что Рязанов макаронами разбрасывается. Меня даже в Центральный комитет партии вызывали для разбирательства».

Сама Ольга Аросева тоже писала объяснительную: «Простите, пошутила!» Хотя потом в кулуарах утверждала, что история про манку и макароны была правдой. Но тогда все здорово перепугались. Однако фильм на экраны выпустили, и «Старики-разбойники» стали одним из лидеров кинопроката.

«Люди делятся на тех, кто доживает до пенсии, и на остальных».

Кстати

Мотоцикл с коляской и машина «Волга», которые были задействованы на съемках, сегодня хранятся в музее «Мосфильма».

Лестницу музея снимали на журфаке МГУ.

Картина Рембрандта «Портрет молодого человека с кружевным воротником», которую похищают герои фильма, хранится в Эрмитаже.

Всадники, которые гонятся за Мячиковым в его кошмарном сне, находятся в Музее изобразительных искусств имени Пушкина.

Трогательные главные герои картины. Они совершают «преступление века», но до того симпатичны, что хочется им даже помочь. В идеале человека не должны, конечно, выпроваживать на пенсию, пусть он бы работал после наступления возраста выхода на заслуженный отдых, сколько мог и сколько хотел: делился опытом с молодыми, давал ценные советы и прочее. Но в жизненных реалиях, к сожалению, и молодые-то люди могут оказаться невостребованными, не то что старики. И поэтому стоит предусматривать и такой (не самый приятный) исход событий, но при этом также понимать, что в жизни находятся выходы и из более трудных ситуаций. А работа.... Закрывается перед человеком ведь только одна дверь, а значит, откроется много других.

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