Кино о людях с онкозаболеваниями: повод по-новому взглянуть на жизнь

Рак — не приговор, хотя большинство людей воспринимают его именно так. Вероятно, именно поэтому многие фильмы про пациентов с этим диагнозом такие остросюжетные — герои буквально пускаются во все тяжкие, будто получили «добро» от небесной канцелярии на все ошибки и авантюры, которые существуют на свете. Предлагаем вам подборку разножанровых фильмов и сериалов про больных с онкологическими заболеваниями — от сентиментальных мелодрам до приключенческого триллера и арт-хауса.

Проникновенные

Учитывая, что мелодрамы остаются главным жанром, в котором регулярно снимают фильмы про рак, начнем с трогательных историй о любви, захватившей людей в последние недели их жизни. Единственное отличие этих картин от легкой романтики под попкорн — финал мало кого способен порадовать.

«Сладкий ноябрь», 2001, Пэт О’Коннор

Несмотря на плохие отзывы критиков и участие картины в номинации «Худший ремейк или продолжение», фильм посмотреть все же стоит — хотя бы из-за потрясающих Киану Ривза и Шарлиз Терон в главной роли. По сюжету рекламный агент Нельсон, пренебрегающий личной жизнью ради карьеры, встречает Сару — эта беззаботная девушка с сумасшедшинкой глазах живет одним днем и всегда полна безумных идей.

«Октябрь подходит к концу. Через несколько часов новый месяц вступит в права. Я предлагаю тебе взять ключи, переехать ко мне на месяц и стать моим Ноябрем», — безапелляционно заявляет ему Сара. Девушка учит возлюбленного наслаждаться каждым моментом жизни и буквально вырывает его из повседневной рутины карьериста. Вскоре выясняется, что у нее последняя стадия рака, а Нельсон — далеко не первый мужчина, с которым она с такой страстью проводит ровно месяц.

«Спеши любить», 2002, Адам Шенкман

Подростковая мелодрама была снята по одноименному роману Николаса Спаркса. Лэндон — первый красавчик школы, высокомерный и популярный. Джейми — дочь священника, отличница и ходит в драмкружок. После очередного проступка Лэндона, его принуждают присоединиться к репетициям школьного спектакле, где и знакомятся молодые люди.

К удивлению всей школы, вскоре они становятся парой, и Джейми признается парню, что больна лейкемией. Оставить любимую умирать в одиночестве он не может и предпринимает самые различные попытки, чтобы сделать ее последние недели самыми счастливыми. Самовлюбленный красавчик становится совершенно другим человеком — ведь впервые в жизни он встретил что-то настоящее, а оно обречено на гибель.

«Сейчас самое время», 2012, Ол Паркер

Тесса, которую играет Дакота Фэннинг, известная многим по своей роли вампирши в «Сумерках», уже несколько лет живет с лейкозом. Планы на остаток жизни у 16-летней девчонки отчаянные — попробовать наркотики, лишиться девственности, стать воровкой. Внезапно проснувшиеся чувству к ее соседу Адаму заставляют ее пересмотреть этот неоднозначный список и понять, что действительно имеет значение.

Зрители встретили картину тепло, а вот критики обвинили режиссера в излишней приглаженности и романтичности. Эксперты по-настоящему восхищаются игрой лишь одного актера — Пэдди Коссидайна, блестяще сыгравшего отца Тессы. Порой кажется, что он единственный здесь помнит о смертельном диагнозе дочери и каждое его появление в кадре вызывает горький комок в горле.

«Виноваты звезды», 2014, Джош Буш

Хейзел больна раком щитовидной железы с метастазами в легких, у Огастуса из-за остеосаркомы ампутирована нога. Повстречавшись на одной из встреч группы поддержки, молодые люди, болезнь которых пока не прогрессирует, влюбляются друг в друга. Меланхолично настроенная девушка, раз за разом перечитывающая одну и ту же книгу, попадает под обаяние заряженного оптимизмом Огастуса, который полагает, что почти поборол смертельную болезнь.

Картина стала настоящим кинохитом — снятая за копейки, она собрала больше 280 миллионов долларов в мировом прокате. Возможно, дело в отличной игре актеров Шейли Вудли и Энсела Эльгорта, уже известных зрителям по популярной подростковой антиутопии «Дивергент», где они сыграли брата с сестрой.

Хулиганские и философские

Если трогательные, но чересчур сентиментальные мелодрамы — не совсем ваш жанр, рекомендуем несколько более мужественных и глубоких фильмов и сериалов.

«Достучаться до небес», 1997, Томас Ян

«На небе только и разговоров, что о море и о закате». Картина, названная в честь одноименной песни Боба Дилана, стала по-настоящему культовой — это образец классической трагикомедии. Фильм до сих пор занимает верхние строчки в рейтингах лучших кинолент.

Анархически настроенный Мартин и законопослушный гражданин Руди узнают, что у них рак. У одного саркома кости, у другого — опухоль мозга, которая сократила его жизнь до нескольких суток. Оказавшись в одной палате, парни быстро решают сбежать из больницы, ведь Руди никогда не видел моря. Угон машины, ограбление банка, посещение борделя — ребята успеют пережить многое перед тем, как по-настоящему отправиться в последний путь.

«Третья звезда», 2011, Хэтти Далтон

«Я не хочу умирать. Мне нужно больше времени. Мне бы ваши жизни, которые вы тратите на бессмысленное потребление...»

У 29-летнего Джеймса, которого играет неподражаемый Бенедикт Камбербэтч, саркома в терминальной стадии. Вместе со своими друзьями он отправляется в короткое путешествие к заливу Барафандл в Пембрукшире.

В отличие от предыдущего фильма, несмотря на схожесть сюжетов — умирающий герой тоже стремится к морю — здесь нет перестрелок, погонь и криминальной подоплеки. Это скорее спокойное и философское роуд-муви, полное глубоких диалогов. Герои много размышляют о смерти, смысле жизни и том главном, что люди упускают, пока еще дышат.

«Человек, который удивил всех», 2018, Алексей Чупов, Наталья Меркулова

В нашу подборку не мог попасть этот российский фильм, ставший буквально новым словом в отечественном кинематографе. Это единственная отечественная картина, попавшая в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля.

Сибирский лесник Егор, которого играет Евгений Цыганов, узнает о том, что у него рак в поздней стадии. Он деловито оформляет все бумаги, чтобы обеспечить жену и 10-летнего сына, и готовится к смерти. Пока жена собирает деньги на его лечение и призывает на помощь шаманов, с супругом начинает происходить странное. Глава семьи и гроза браконьеров примеряет платье, колготки, сооружает неумелый макияж и не спеша прогуливается по деревне в таком виде.

Что становится истинной причиной такого перевоплощения? Предвестие близкой смерти обнажило нутро человека или дело в магическом ритуале? Зрителю остается только гадать.

«Во все тяжкие», 2008, Винс Гиллиган

Напоследок пара телесериалов, которые не оставляют ни щепки от стереотипов о людях, больных раком. Так, «Во все тяжкие», состоящий из пяти сезонов, рассказывает историю школьного учителя Уолтера Уайта, у которого диагностировали рак легких. Вместе с бывшим учеником Джесси Пинкманом он открывает производство наркотика метамфетамина, чтобы обеспечить своей семье безбедное будущее.

На что способен человек ради семьи? Как быстро законопослушный гражданин превращается в преступника, а мягкотелый неудачник — в бесстрашного наркобарона? И только ли забота о семье и рак вынуждают человека делать то, что меняет его личность? Ответы на эти вопросы Уолтеру придется найти самому.

Сериал завоевал широкое признание критиков и был признан одним из лучших американских телесериалов. Среди наград — 16 прайм-таймовых премий «Эмми», два «Золотых глобуса», пять премий Гильдии киноактеров США, шесть премий Гильдии сценаристов США и множество других.

«Эта страшная буква Р», 2011, Дарлин Хант

И комедийная драма с Лорой Линни в главной роли. В центре сюжета — история женщины, у которой нашли меланому. Теперь все, что ей остается — учиться искать положительные стороны во всем, что происходит с ней и поторопиться с реализацией своих планов.

Первый сезон посвящен сумасбродствам главной героини, которая только учится жить со своей болезнью, второй — как принимают диагноз ее родные, а третий полон надежды и веры в будущее. Последний сезон — самый реалистичный и тяжелый, он показывает, как на самом деле существуют больные раком четвертой стадии.

Сериал выиграл «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская роль в телевизионном сериале — комедия или мюзикл».

Киноискусство обращается к самым разным темам, и такая сложная, как жизнь людей с онкологическими заболеваниями, тоже находит здесь отражение. Зачем смотреть подобные тяжелые фильмы? Чтобы понимать, что всегда можно оказаться на месте этих людей. Чтобы крепче, всем сердцем любить эту жизнь, не тянуть с реализацией своих планов и успевать говорить своим родным и близким, насколько сильно они дороги.

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По инф. rosbalt.ru

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