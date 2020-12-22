ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
2020-12-04-11-40-27
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Экс-редактор «Жить здорово» рассказал о «неадекватности» Елены Малышевой
2020-12-15-02-49-52
Бывший редактор «Жить здорово» рассказал о работе с известной телеведущей Еленой Малышевой, закрытие программы которой обсуждают в последние дни в Сети.
«Проклятая» роль Людмилы Мызниковой
2020-11-23-16-55-22
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
Кому пенсия в декабре придет сразу за два месяца?
2020-11-30-04-18-51
График выплаты пенсий может измениться из-за новогодних праздников.
Водителей ждут нововведения по медосвидетельствованию?
2020-12-11-05-30-15
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Достижения в лечении рака в этом году были? А какие?
По инф. Российской газеты   
22 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

В России из-за коронавируса не закрылось ни одного онкодиспансера, не отменилось ни одной сложной операции, заявил журналистам главный онколог Минздрава Андрей Каприн.

Главный онколог назвал достижения в лечении рака в этом году

«Можно сказать, что онкослужба выдержала это тяжелое испытание», — сказал он на пресс-конференции.

Каприн пояснил, что инкубационный период при коронавирусе длится 14 дней. «Но держать пациента в клинике две недели просто так мы, конечно, не можем. К тому же откладывать операцию не имеет смысла, поскольку позже заболевание перейдет на следующую стадию, когда человека будет сложнее спасти», — подчеркнул врач.

По словам главного онколога, не все целевые показатели достигнуты в этом году. Так, из-за ограничений на диспансеризацию меньше от запланированного выявлено злокачественных образований на ранних стадиях, по-прежнему достаточно высокая смертность и одногодичная летальность от онкологии. Но растет число пациентов, состоящих на учете 5 лет и более, у которых отсутствуют рецидивы рака.

В числе главных достижений уходящего года он назвал доступность лучевой диагностики и генетических исследований, а также то, что сегодня все больше практикуется индивидуальный подход в лечении онкологических больных, когда для каждого разрабатывается своя программа терапии.

Медики тревожно констатируют: число россиян, у которых выявляют рак, продолжает расти. В год выявляется около 600 тысяч случаев... А то, что медики учатся делать такие сложные операции и возвращать человека к обычной жизни, во многом вселяет надежду.И  потом, не стоит забывать, что многие люди действительно живут с не утешающим диагнозом долго и активно, на все 100%, а иногда болезнь может и отступить. Но все, что можно сделать для предотвращения онкологии у себя, обязательно применять. А успехи медиков на фронте лечения людей от заразы очень даже радуют. Ранее мы рассказывали о 58-летнем мужчине, которому тюменские онкологи восстановили челюсть, использовав кость из его голени. В сложнейшей операции, которая длилась 14 часов, принимали участие пять хирургов.

Вот еще публикации на злободневную тему:

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 