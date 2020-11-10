Гиперзвуковое оружие становится опасностью номер один. А значит — новая гонка вооружений...

Специалисты в сфере международных отношений обоснованно считают наличие ядерных арсеналов у ведущих мировых держав фактором сдерживания глобальной войны. Невероятная разрушительная сила и заражение местности делает применение этого оружия даже в небольших масштабах неприемлемым. Однако в XXI веке появляются технологии, способные нарушить сложившийся паритет.

Махи вокруг света

О том, что ведущие страны занимаются разработками гиперзвукового оружия известно достаточно давно. Однако именно сейчас разговоры вышли из разряда футурологии и стали реальностью: в январе 2017 года Министерство Обороны России объявило о завершении работ над гиперзвуковой ракетой. Прилагательное «гиперзвуковая» означает, что такая ракета способна развивать скорость, значительно превосходящую скорость звука в атмосфере (т.е. больше 4,5 махов или 5508 км/ч).

Эта характеристика делает очень сложной или даже невозможной задачу отражения атаки гиперзвуковой ракеты каким бы то ни было средством противоракетной обороны. Большинство современных средств ПВО просто не обладают подобными скоростными характеристиками.

Более того, гиперзвук значительно сокращает скорость принятия решения, что в условиях замкнутости командования стратегическими силами на первом лице государства снижает возможность эффективного ответного удара.

ПРО бесполезна?

Гарантией защищенности территории государства, а также возможности нанести ответный, является система противоракетной обороны. Она включает себя средства обнаружения, оповещения и систему противоракет, задача которых – уничтожить угрозу до того, как она поразит цель.

Помимо хорошо известной системы ПРО на территории США и стран НАТО, современными системами обладают Россия, Китай, Япония и Израиль. Несмотря на огромные успехи в развитии противоракет, современные технологии пока бессильны против гиперзвукового оружия.

С традиционными ядерными баллистическими ракетами всё было предельно понятно: траектория полёта боевых блоков МБР рассчитывается, после чего отдаётся команда на отражение, и в указанном районе концентрируется несколько противоракет. Одновременно атакованная страна могла произвести ответный запуск ядерных ракет. Скорость, превышающая 5508 км/ч просто не оставляет компьютерам и командным центрам времени на реагирование. Это подрывает возможность отражения угрозы и ответного удара: двух основных составляющих ядерного щита любого государства.

Если ранее основные разработки в сфере стратегического ядерного вооружения касались увеличения поражающих факторов и разделяющихся боеголовок (РГЧН), то теперь основная борьба конструкторских умов ведётся над скоростью доставки. Способность проникать сквозь щит ПРО сделает ненужными огромные ядерные арсеналы: они создавались из расчета, что часть ракет будет обязательно сбита.

Именно неуязвимость ракеты делает гиперзвуковое оружие таким опасным: способов защитить мирное население и стратегические объекты не остается. Более того, с возникновением такого технологического преимущества исчезает фактор сдерживания, присущий традиционному ядерному оружию. Соединённое с технологиями гиперзвука стратегическое ядерное оружие вызовет новую гонку вооружений и сделает мир ещё более нестабильным.

Мысль о первоочередности гиперзвукового вооружения стратегических ядерных сил подтверждают планы Министерства Обороны: новейшей твердотопливной ядерной ракетой РС-26 «Рубеж» планируется оснастить Иркутскую ракетную дивизию, а полное перевооружение ракетных войск на новые гиперзвуковые ракеты будет завершено к 2021 году.

Ракеты с гиперзвуковыми двигателями сделают бесполезной систему ПРО, развернутую в странах НАТО: полёт ракеты «Рубеж» и перспективного «Сармата», проходящей на огромной скорости и по постоянно меняющейся траектории не способен просчитать ни один сверхмощный компьютер.

Гроза кораблей и городов

Кроме перспективного развития стратегического вооружения большие надежды возлагаются на тактические ракеты. Операции на Ближнем Востоке показали чрезвычайную эффективность крылатых ракет корабельного базирования: они позволили в кратчайшие сроки поставить на колени казавшуюся такой боеспособной армию Саддама Хусейна.

«Неотразимость» американских «Томагавков», запускавшихся вне зоны досягаемости иракского оружия, имела и серьёзный психологический эффект. Рассказывают о том, как бравые гвардейцы иракского диктатора оставляли свои боевые позиции в страхе перед невидимым врагом.

Крылатые ракеты значительно поменяли характер войны, сделали её более скоротечной, и пространственно отдалили друг от друга сражающиеся стороны. Если в XIX веке в пороховом дыму пехота сближалась на 30-50 метров, чтобы дать залп из мушкетов, то теперь сокрушительные удары высокой точности можно наносить за сотни километров.

Кроме военных преимуществ такие ракеты открыли новую эру так называемой «дипломатии канонерок», когда демонстрация военно-морской мощи использовалась для политического принуждения. При этом возможный удар тактическими ракетами имеет недостаточную разрушительную силу, чтобы сделать ответное применение ядерного оружия оправданным.

Получается, тот, кто обладает этим мобильным, точным и быстрым оружием, получает возможность шантажировать своих оппонентов. Правда, такой шантаж при нынешних скоростях ракет едва ли возможен против технологически продвинутых стран, таких как Россия, обладающая современными средствами защиты (комплекс «Бастион», С-400 и т.д.)

И вот знаменитые американские крылатые ракеты переходят на гиперзвук. Уже сейчас в США ведутся испытания «Перспективного гиперзвукового оружия» и гиперзвуковой крылатой ракеты X-51A Waverider, способных развивать скорость до 6,5-7,5 тысяч км/ч.

Ракеты предполагается использовать при нанесении так называемого «Быстрого глобального удара», в ходе которого американское командование планирует в течение часа атаковать любую точку земного шара высокоточным неядерным оружием.

В качестве потенциальных целей Пентагон называет агрессию КНДР или террористические организации, которые могут захватить контроль над ядерными объектами Пакистана. Несмотря на эти заверения, американским специалистам будет довольно сложно убедить Китай и Россию в том, что летящая по баллистической траектории ракета не несёт ядерной боеголовки.

Хотя США считаются лидерами гонки гиперзвуковых тактических вооружений, Россия уверенно догоняет, а может, уже и перегоняет заокеанского соперника. Тактическая ракета «Циркон» проходит государственные испытания. «Цирконами» оснастят атомные ракетные крейсера «Адмирал Нахимов» и «Пётр Великий».

Также российские конструкторы внесли свой вклад в дело вооружения гиперзвуком Индии. Совместная российско-индийская компания BrahMos Aerospace ведёт разработку новой модификации ракеты, способной достигать гиперзвуковых скоростей. Хотя путь к такой ракете может занять до 10 лет, появление её у Индии, особенно при российском участии позволит сделать шаг к столь желаемому паритету.

Новые угрозы

Говоря о новейшем гиперзвуковом оружии, Барак Обама назвал его средством постепенной денуклеаризации в мире. Однако красивая мечта может иметь непредсказуемые последствия, нарушая хрупкий ядерный паритет.

С развитием средств доставки страны утрачивают возможность защитить свои жизненно важные центры. С другой стороны, появляется соблазн использовать технологическое превосходство в скорости если не для уничтожения конкурента, то для обезоруживания и принуждения, ведь само традиционное понятие «ядерного щита» ставится под сомнение.

Мировому сообществу предстоит заняться регулированием скорости и технологий средств доставки, возможно, сместив акцент с традиционного ядерного оружия на тактические гиперзвуковые ракеты и ядерные технологии, соединенные с гиперзвуком.

Траты на оборону

Вопросы, связанные с затратами на оборону, достаточно часто встают перед государствами, обладающими серьезными военными структурами и ведущими активную внешнюю политику. Достаточно поверхностное представление о том, что деньги, выделяемые на армию, не идут на пользу экономике, а расходы на эти цели не отвечают интересам общества, крайне распространены в обществе.

В России, всегда вынужденной выделять достаточно большие средства на защиту государства, эта тема также часто поднимается со стороны различных оппозиционных групп. Как в России, так и во множестве других государств распространена мифологема о том, что затраты на оборону вредны для экономики страны, а деньги на армию и оружие, активную внешнюю политику, лучше направить на образование, пенсии, социальные расходы, медицину и так далее.

Тут важно понять, что вложения во все вышеперечисленные отрасли действительно нужны для любого государства. Однако без сильной армии такое всегда государство оказывается во власти более сильного игрока на мировой арене, и его благополучие, перспективы экономического и социального развития уже мало зависят от воли населения этой страны.

Сила все еще решающий фактор

Миф о том, что упорный труд и ум значат в конкуренции государств больше, чем сила и хитрость в эпоху торжествующего «гуманизма» и западных ценностей, распространен не только среди обывателей, но и часто среди интеллектуалов и политиков. На самом деле это не так.



Несмотря на либеральные мифологемы о конце истории, мирном сосуществовании народов, торжестве общечеловеческих ценностей и переводе военной конкуренции в экономическую сами страны-носители этих идей чуть ли не каждый день опровергают этот факт. Для тех, кто хорошо знает историю, не будет секретом, что могущество Запада основано не столько на упорном труде и правильных «прогрессивных» воззрениях европейцев и американцев, сколько на грабеже всего мира, выкачивании ресурсов, порабощении, а иногда и уничтожении целых народов.

Многие интеллектуалы и энтузиасты полагали и до сих пор полагают, что с наступлением эпохи толерантности и либерализма крахом «тоталитарных режимов», отказом от колониализма, все эти грехи западной истории остались в прошлом, а человечество вступило в новую фазу своего развития.

Однако на деле колониализм сменился неоколониализмом, а вторжение в слабые страны мира продолжилось уже под лозунгами «демократии» и «прав человека». Более того, в каких-то своих проявлениях нынешний потребительский «дивный новый мир» стал гораздо более жестоким и беспощадным, чем прежний. Политика США любому не ангажированному наблюдателю показывает, на чем в реальности основывается превосходство этой страны в мире.

Почему затраты на социалку и экономику не спасут безоружную страну

После краха СССР, произошедшего даже не столько благодаря усилиям американцев, сколько организованным усилиям значительной части советской элиты, российская элита и общество подпали под очарование западнических идей и откровенного американизма.

Россия, предельно лояльная к декларируемым США ценностям, отказывалась от своих интересов в пользу мнимого общечеловеческого сотрудничества, развития экономики и прочее. Все мы знаем, чем закончилась эта история. От подобного отказа от суверенитета, развития армии не было не только никакой пользы для экономики, но и, более того, наши западные «партнеры» активно расширили свое военное присутствие у наших границ, активно содействовали откровенно террористическим группам (чеченские боевики) и успели развязать несколько войн в новом прекрасном мире без «холодной войны».

Все локальные региональные конфликты постсоветского периода ярко продемонстрировали, что страны, неугодные «мировому гегемону», которые вкладывали недостаточно средств в развитие своей армии либо делали упор на социалку и на налаживание мирных отношений с Европой (Ливия при Каддафи), закончили очень плохо. Зато активно вкладывавшие в укрепление обороны Северная Корея и Иран все еще не разрушены войной.

То же можно сказать про великую державу Китай, которая, казалось бы, не вела до последних лет активной внешней политики и сосредоточилась на экономическом развитии. Однако параллельно с этим все эти годы Китай всячески укреплял и усиливал свой оборонный потенциал, что никак не помешало развитию его экономики.

Также, как никак не мешает развитию экономики США самый большой в мире военный бюджет. Более того, в условиях, когда Штаты являются величайшим мировым должником, а американские рабочие и промышленники давно уступают и азиатским и европейским производителям по многим позициям, «старые добрые» американские авианосные группы, авиация и отряды морпехов, возможность организовать войну в любой точке мира, являются надежным гарантом выживания их экономики.

Многие несогласные с этой точкой зрения, приводят в пример страны Европейского союза. Однако ЕС достаточно много тратит денег на оружие, активно участвует в авантюрах США по всему миру и главное все еще зависит от них в политическом и военном плане, пользуясь американским «зонтиком безопасности».

Как мы видим, в истории с невыгодными экономическим антироссийскими санкциями, засильем мигрантов, подрывающих основы европейской стабильности, и в ряде других событий, такая защита оплачивается весомой ценой. При этом, если раньше США были готовы и имели возможность платить за европейскую оборонную расслабленность, то сейчас эта эпоха уходит в прошлое, и дело тут не только в Трампе.

Соотношение оборонных бюджетов

В России тема высоких затрат на оборонку также всплыла в ходе ведущихся политических кампаний. Активно эксплуатируются идеи о том, что одной из причин действительно существующего кризисного положения российской экономики являются непомерный рост затрат на оборону.

Взглянем на реальное положение дел. Оборонный бюджет России на этот год составляет около 46 миллиардов долларов. У США этот бюджет, составляет почти 700 миллиардов. Допустим, мы примем на веру тезис о том, что нам не стоит тягаться с таким гигантом как США. Но оборонные бюджеты других, вполне себе успешных экономически государств, также весьма высоки и часто превышают или равны российскому.

К примеру, военный бюджет Германии составлял - 45 млрд долларов (хотя Германия не ведет активной внешней политики), Южной Кореи – 33,7 млрд, Японии (вообще имеющей после второй мировой, минимальную армию) – 49 млрд. Великобритания потратила на оборону 53 млрд долларов, Франция – 43 млрд, Индия – 46 млрд, а Китай – 126 млрд.

Как мы видим, бюджет страны, ведущей войну с террористами в Сирии и сталкивающейся с прямой угрозой не только «холодной», но и горячей войны со стороны США, далеко не самый выдающийся, а экономически развитые страны, не ведущие войн, тратят на оборону денег больше, чем «агрессивная Россия». Сильные мировые экономики также тратят весьма серьезные средства на оборону, прекрасно понимая важность этого фактора.

Без сомнения, сами по себе траты на вооружения и сильная армия не создадут современной высокотехнологичной или попросту сильной экономики и науки, а могущество тех же США (а до них, Великобритании), выстраивалось не только агрессией, но и умом, трудолюбием и предприимчивостью.

Однако для великих держав сильная армия все еще является стратегически важным экономическим активом, без которого все прочие могут легко обесцениться.

Вооружаясь, страна становится защищеннее, а мир в целом, наверное, нет. Сколько техногенных катастроф происходит, а ведь вроде бы ответственные лица должны были все предусмотреть на 100%. Страшно от сценариев применения современного оружия, от осознания того, что некоторое невозможно отразить, а значит людям – спастись. Какие головы будут «рулить» подобными арсеналами, какими целями и задачами при этом руководствоваться?..

По инф. cyrillitsa.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...