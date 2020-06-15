Путин заявил о разработке контргиперзвукового оружия

Президент Владимир Путин в телеинтервью заявил о лидерстве России в разработке новых видов вооружений, в том числе гиперзвукового оружия.

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По его словам, сбивать гиперзвуковые ракеты сегодня пока не умеет никто, однако Россия близка к производству «контргиперзвуковых» средств защиты.

Высока вероятность того, что Россия сумеет создать новейшее оружие раньше других стран и «приятно удивить партнеров».

«Когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности, у нас появится средство борьбы с этим оружием», — заявил Путин интервью, показанном в эфире «Вести недели».

В настоящее время Россия активно модернизирует своей военный потенциал и вводит в эксплуатацию новые комплексы.

«И в этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня номер один в мире», — подчеркнул Путин.

Президент напомнил, что вопросы обороны становятся еще более актуальным в свете неожиданного решения США о выходе из Договора по ракетам (ДРСМД).

Наверняка, многих россиян порадует, что рубежи страны защищены максимально надежно. Но не стоит забывать, что современное оружие - это огромные затраты денег, материальных ресурсов и человеческого труда. Здорово, когда мы чувствуем, что рубежи Родины надежно защищены... И тревожно, когда понимаем: все это - не бесплатно. На эти деньги могли быть построены больницы и школы, повышены зарплаты педагогам и врачам, повышены пенсии... И встает вопрос о состоянии российской экономики: в состоянии ли она поддерживать должный ("устрашающий") уровень вооружений - и достойную жизнь нам и нашим детям-внукам? На этот вопрос - однозначного ответа нет. А он очень тревожен.

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По инф. rosbalt.ru

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