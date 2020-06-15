Путин заявил о разработке контргиперзвукового оружия

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
Судьба Георгия Юматова оказалась крайне непростой. Знаменитый актёр, любимец многих наших соотечественников однажды стал терять свою хватку, оказался забыт, а потом и вовсе совершил ужасную ошибку – убил человека. Но помимо этого шокирующего факта было кое-что ещё – его «капризная Муза»...
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина известна не только благодаря своим многочисленным работам в кино и театре, но и тем, что является владелицей большого количества недвижимости, которая оценивается в сотни миллионов...
По его словам, сбивать гиперзвуковые ракеты сегодня пока не умеет никто, однако Россия близка к производству «контргиперзвуковых» средств защиты.
Высока вероятность того, что Россия сумеет создать новейшее оружие раньше других стран и «приятно удивить партнеров».
«Когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности, у нас появится средство борьбы с этим оружием», — заявил Путин интервью, показанном в эфире «Вести недели».
В настоящее время Россия активно модернизирует своей военный потенциал и вводит в эксплуатацию новые комплексы.
«И в этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня номер один в мире», — подчеркнул Путин.
Президент напомнил, что вопросы обороны становятся еще более актуальным в свете неожиданного решения США о выходе из Договора по ракетам (ДРСМД).
Наверняка, многих россиян порадует, что рубежи страны защищены максимально надежно. Но не стоит забывать, что современное оружие - это огромные затраты денег, материальных ресурсов и человеческого труда. Здорово, когда мы чувствуем, что рубежи Родины надежно защищены... И тревожно, когда понимаем: все это - не бесплатно. На эти деньги могли быть построены больницы и школы, повышены зарплаты педагогам и врачам, повышены пенсии... И встает вопрос о состоянии российской экономики: в состоянии ли она поддерживать должный ("устрашающий") уровень вооружений - и достойную жизнь нам и нашим детям-внукам? На этот вопрос - однозначного ответа нет. А он очень тревожен.
Эстрадная звезда Валентина Легкоступова в начале 90-х стремительно набирала популярность. Её песни звучали практически из каждого окна, но потом внезапно артистка прекратила свою концертную деятельность.
БК «Фонбет» включили в список системообразующих предприятий, но вскоре признали это ошибкой. По заверению конторы, она не нуждается в помощи со стороны государства. Однако по мнению компании, некоторые СМИ их шантажировали. Была издана статья с ошибочной информацией, где упоминались имена владельцев компаний. Это было расценено руководством БК как попытка шантажа и порча репутации известного бренда. За клевету в свой адрес компания даже готова подать в суд. Букмекерская контора ведёт открытую деятельность и всю официальную информацию можно изучить на её сайте. В Едином государственном реестре юридических лиц и на сайте налоговой службы также есть все необходимые сведения.
Тенденция жить в частном доме или много времени проводить на даче нарастает с каждым годом. И хочется, конечно, чтобы все в пределах домовладения было благоустроено. Это касается и придомовой территории, которая требует и внимания, и каких-то финансовых вложений для того, чтобы выглядеть достойно. Отличный вариант – использовать для некоторых поверхностей частей участка террасную доску.
С 14 июня в России запрещено взимать процент за денежные переводы между регионами внутри одной кредитной организации. Закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным еще в декабре, в воскресенье он вступил в силу.
Борец за нравственность и безбедную жизнь для артистов Иосиф Пригожин посетовал, что современная российская попса превратилась из искусства в бизнес, и теперь на сцену может выйти, кто угодно и петь, о чем угодно.
Уже в первые дни вирусного бума руководство страны пообещало медработникам солидную финансовую поддержку. Надбавки послужили весомым стимулом для сотен представителей медицинской профессии, которые отважились оставить свои семьи и, рискуя жизнью, уйти на передовую. Однако тогда мало кто себе представлял, насколько широко «расползётся» первично сформулированное понятие «сложная эпидемическая ситуация». Никто не думал, что все отрасли здравоохранения очень скоро окажутся в этой ситуации и буквально все работающие медики столкнутся лицом к лицу с инфицированными пациентами.
Швейцарская полиция взяла под надзор 8-летнего ребенка — он спросил у продавца в сельском магазине, можно ли заплатить ненастоящими деньгами. Информация о мальчике будет оставаться в полиции до 2032 года.
В Госдуму внесены два идеологических законопроекта, на первый взгляд связанных по смыслу. Но только на первый взгляд. Один, по-видимому, является запоздалым ответом на прошлогоднюю резолюцию Евросоюза, которая объявила советско-германский пакт Молотова — Риббентропа причиной Второй мировой войны и, таким образом, приписала Советскому Союзу (и Российской Федерации как его единственному официальному преемнику) половину вины Третьего рейха перед человечеством. Второй законопроект идёт прицепом в тени первого и запрещает отождествление нацизма и большевизма не только в их внешней политике, но и во внутренней, то есть ограничивает граждан в оценке собственной истории.
Насекомые и пауки обитают в России повсеместно. Мы сталкиваемся с ними в квартире, на улицах города, на природе. Встреча с некоторыми из них может закончиться плохо. Они хотя и миниатюрные, но крайне опасные.
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