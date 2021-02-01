Эталонный человек Василий Лановой

Василий Лановой был красив всегда, каким бы его ни видели режиссеры. Таланту и внешней красоте, обрекавшей актера на роли прекрасных принцев, всегда сопутствовала красота внутренняя, настоящая. Отечественное кино и театр лишились одного из знаковых артистов, а страна — гражданина и патриота.

Как-то в лихие девяностые мне довелось подрабатывать в одном коктебельском ресторане. Душой заведения была тетя Таня — почти круглая, разбитная повариха, творившая образцовые блюда советской ресторанной кухни. Являя собой совершеннейший типаж работницы общепита, тетя Таня была востра на язык, задириста и по-доброму цинична. Но однажды она превратилась в настоящую романтическую героиню. В служебном помещении все время работал телевизор, скрашивавший персоналу минуты отсутствия клиентов. Молоденькие официантки смотрели один из многочисленных в то время латиноамериканских сериалов и восхищались очередным то ли Педро, то ли Пабло. Тетя Таня встала в дверном проеме, послушала немного девичий щебет и презрительно фыркнула: «Ой, нашли себе мужчину! А вот меня обнимал настоящий принц!»

История оказалась романтичной ситуативно, а не по сути. Но все же... В далеком 1960 году не было никакой тети Тани, а была двадцатилетняя девушка, в чьем родительском доме на небольшой срок разместились несколько технических сотрудников съемочной бригады. Снимали киношники ставшие знаменитыми «Алые паруса». Время было вишенное, и юная Таня полезла на стремянку набрать ягод для компота — угостить постояльцев. Дальше все было как в кино — лестница покосилась, и девушка уже начала свой полет с миской ягод с довольно ощутимой высоты. Упасть она не успела — ее крепко подхватил в свои объятия — тоже юный — Василий Лановой, не живший в доме Тани, но зашедший проведать коллег по съемкам. Красота прекрасного рыцаря была несколько смазана следами от разлетевшихся спелых ягод, да и актера Ланового девушка еще не знала. Но вовсе не в этом было дело. «Я так сомлела, что до сих пор, бывает, вспомню — и как пьяная! — делилась тетя Таня. — Руки сильные, взгляд орлиный, а какой красавец! Помирать буду — вспомню все снова!» Официантки тете Тане завидовали.

Кадр из фильма «Алые паруса»

Случай сколь банальный, столь и показательный. Василий Лановой был эталонным принцем, офицером, ученым — эталонным человеком, если хотите. Его появление на экране или выход на сцену производили самое яркое впечатление на искушенную публику. Что же вы хотите от мимолетного приключения провинциальной девушки, неожиданно попавшей в сказку в собственном саду. Не забывается такое никогда.

Василия Ланового мы тоже никогда не забудем. Его талант был широк, как фамилия. Лан — это поле по-украински. Получается — полевой, раздольный, необъятный. Будучи этническим украинцем, Василий Семенович не забывал о своих корнях. И говорить он начал на мове, и пел мелодичные и задушевные украинские песни — и по душевному велению, и по настоянию врача. После того, как находясь в оккупации в родном селе Стримба, что на стыке Одесчины, Винничины и Молдавии, малолетний Василь попал под пьяную немецкую очередь из автомата, мальчик стал заикаться. Превозмочь потрясение помогла распевка.

Тем более горько, что сейчас в Сети вовсю возрадовались печальному известию многие земляки артиста. Достаточно просто упоминания полученных Лановым премий КГБ и МВД СССР за картины «Бой на перекрестке» и «Приступить к ликвидации». Что уж говорить про коммунистические взгляды Василия Семеновича и его поддержку позиции президента Путина по Украине и Крыму. А Лановой просто был прямым и честным. И в своей жизни, как и в творчестве, всегда отстаивал свою позицию, в правоте которой не сомневался. И, конечно, он любил свою страну, не разделяя ее на национальные огороды.

Кадр из фильма «Анна Каренина»

Вспоминая в эти печальные дни о наследии, оставленном артистом, не будем много говорить о навсегда любимых картинах «Офицеры» и «Алые паруса». Лучше обратиться к тем его блестящим работам, которые время оставило в тени, но они доступны в Сети и их можно пересмотреть и воскресить в памяти — это и будет лучшим приношением актеру. В первую очередь это лента Александра Алова и Владимира Наумова «Павел Корчагин» 1957 года, после которой Лановой стал стремительно приобретать популярность. В 1968 году состоялась экранизация «Соляриса» Станислава Лема. У Василия Семеновича — главная роль Криса Кельвина. Тонкая, нервная работа, которую стоит посмотреть хотя бы для того, чтобы убедиться, как по-разному решили свою задачу Лановой и — в более поздней экранизации Тарковского — Банионис. Трехсерийная лента студии «Беларусьфильм» «Встреча на далеком меридиане», где Лановой создает образ советского ученого-физика Дмитрия Гончарова, столкнувшегося с нравственными проблемами во время сотрудничества с американскими коллегами. Конечно же, фильм-спектакль «Антоний и Клеопатра» с Лановым-Цезарем — коварным и жестоким. Лента 1998 года «Незримый путешественник», где Василий Лановой создал образ императора Александра I, а его партнерами стали Алла Демидова, Георгий Жженов, Сергей Гармаш.

И, конечно же, «Странная женщина» — картина про любовь, которая стала жизнью для Василия Ланового и Ирины Купченко. Таким Ланового запомнить будет правильнее всего — умеющим любить. Ведь это самое главное.

Кадр из фильма «Странная женщина»

Прекрасная судьба и долгая насыщенная творческая жизнь. Жалко, что она оборвалась так внезапно. Большая потеря для искусства и огромная человеческая. Что остается живущим? Почаще обращаться к творчеству великого мастера и хранить о нем светлую память.

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