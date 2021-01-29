Умер Василий Лановой

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Умер народный артист СССР Василий Лановой. Он скончался в столичной больнице на 88-м году жизни, подтвердила его супруга Ирина Купченко.
Ранее сообщалось, что состояние Ланового резко ухудшилось. «МК» со ссылкой на телеграм-канал Mash писал, что артиста, заразившегося коронавирусом, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
В последние дни актер находился в палате реанимации. Его состояние медики оценивали как тяжелое. Лановой вместе с женой попал в больницу 2 января, у обоих обнаружили COVID-19. Сообщалось, что у актера поражение 5% легких.
Лановой — народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда Российской Федерации. Широкой публике он известен по фильмам «Алые паруса», «Анна Каренина», «Война и мир», «Дни Турбиных», «Коллеги», «Офицеры», «Павел Корчагин», «Семнадцать мгновений весны», «Солярис» и другим.
Эпизод в фильме "Полосатый рейс" во многом сделал карьеру Ланового
Окончил школу с золотой медалью, в 1957 году Лановой выпустился из Театрального училища им. Щукина (курс Ц. Л. Мансуровой). Ещё во время учёбы начал сниматься: в 1954 году — в «Аттестате зрелости», в 1956-м — в «Павле Корчагине», где сыграл главную роль. После окончания училища стал актёром Государственного академического театра им. Вахтангова.
Первой супругой Василия Семёновича была актриса, Народная артистка РФ Татьяна Самойлова, второй — актриса Московского драматического театра им. А. С. Пушкина и режиссёр телевидения Тамара Зяблова. Третья жена — Народная артистка РСФСР Ирина Купченко.
Народный артист СССР, Герой Труда РФ, лауреат множества премий, включая Ленинскую.
Василий Лановой был главным офицером страны, уверен обозреватель «Российской газеты», не раз побывавший в горячих точках, писатель Владимир Снегирев.
«Он был настоящим патриотом, светлым, ничем не замаранным. Когда он выходил на сцену и исполнял песню „От геров былых времен…“ из фильма „Офицеры“, зал всегда вставал. Сильные мужчины, командиры с медалями и орденами, вставали и утирали слезу. В этом весь Лановой, главный офицер страны», — говорит Снегирев.
Даже попав в больницу, Василий Лановой не терял присутствия духа. Он до последнего верил в лучшее, шутил с врачами и просил их петь свою любимую песню. А если кто фальшивил, сердился и поправлял. До самого конца он был честен, статен и благороден, пишет РГ.
При условии дефолта или неожиданной реформы в США курс валют развивающихся стран резко упадет. При этом, резко устремятся вверх котировки резервных валют — евро, швейцарского франка, фунта стерлингов и иены.
В России вступили в силу новые правила выдачи и замены российских паспортов, они уточняют, какой должна быть фотография для документа. Теперь нельзя предоставлять снимок с отредактированным изображением для улучшения внешнего вида лица.
Журналисты узнали о конфликте в семье осужденного Михаила Ефремова из-за денег. Выяснилось, что незадолго до своего задержания артист снял деньги со всех своих счетов и успел их спрятать, положив в банковскую ячейку, доступ к которой имеет только он.
В городе Бердск Новосибирской области восемь школьников напали на сверстника, идущего с уроков, и начали жестоко его избивать. Учинившие экзекуцию дети снимали происходящее на камеры мобильных телефонов.
Исследователи из Университета Базеля (Швейцария) установили причину гибели десятков поселений Египта в поздний римский период. По их мнению, к краху римскую на тот момент провинцию привело стремительное изменение климата.
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История самой большой взятки» посмотрело почти 100 млн человек!
Авиакомпания «Победа» отказалась вернуть деньги за билеты петербуржцу, который был вынужден отменить поездку из-за COVID-19. Житель города рассказал, что направил перевозчику все необходимые документы, а в ответ получил отписку.
Столичные полицейские возбудили уголовное дело по факту ДТП с трамваем, который зажал дверями пенсионерку. Об этом рассказали в пресс-службе УВД ЦАО Москвы. (Неприятная ситуация, с какой стороны ни посмотри, а ведь могло бы и не быть ее, если бы водитель трамвая был осмотрительнее... прим. МГ.)
Очень бурно начался новый политический сезон в России. Сейчас в обществе обсуждается сразу несколько тем: арест оппозиционера Навального, субботние акции протеста и, конечно, происходящее вокруг первого лица государства. Напомним, что на видеохостинге Youtube было опубликовано сторонниками арестованного Алексея Навального расследование под названием «Дворец для Путина». На этой волне все ждут, что же будет происходить дальше — и как повернется дело дальше? Все мы помним, что история страны не раз делала резкие повороты - и к разным, даже самым шокирующим оценкам, есть смысл прислушиваться...
Очень позитивная бабушка ведет одноименный канал – babuchka – на платформе YouTube. Здесь она развлекает аудиторию анекдотами и щедро делится лайфхаками. Лайфхак, напомним, на молодежном сленге означает маленькую хитрость, «народную мудрость» или полезный совет, помогающий решать бытовые проблемы.
In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.