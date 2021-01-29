Умер Василий Лановой

Умер народный артист СССР Василий Лановой. Он скончался в столичной больнице на 88-м году жизни, подтвердила его супруга Ирина Купченко.

Ранее сообщалось, что состояние Ланового резко ухудшилось. «МК» со ссылкой на телеграм-канал Mash писал, что артиста, заразившегося коронавирусом, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В последние дни актер находился в палате реанимации. Его состояние медики оценивали как тяжелое. Лановой вместе с женой попал в больницу 2 января, у обоих обнаружили COVID-19. Сообщалось, что у актера поражение 5% легких.

Лановой — народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда Российской Федерации. Широкой публике он известен по фильмам «Алые паруса», «Анна Каренина», «Война и мир», «Дни Турбиных», «Коллеги», «Офицеры», «Павел Корчагин», «Семнадцать мгновений весны», «Солярис» и другим.

Эпизод в фильме "Полосатый рейс" во многом сделал карьеру Ланового

Окончил школу с золотой медалью, в 1957 году Лановой выпустился из Театрального училища им. Щукина (курс Ц. Л. Мансуровой). Ещё во время учёбы начал сниматься: в 1954 году — в «Аттестате зрелости», в 1956-м — в «Павле Корчагине», где сыграл главную роль. После окончания училища стал актёром Государственного академического театра им. Вахтангова.

Первой супругой Василия Семёновича была актриса, Народная артистка РФ Татьяна Самойлова, второй — актриса Московского драматического театра им. А. С. Пушкина и режиссёр телевидения Тамара Зяблова. Третья жена — Народная артистка РСФСР Ирина Купченко.

Народный артист СССР, Герой Труда РФ, лауреат множества премий, включая Ленинскую.

Василий Лановой был главным офицером страны, уверен обозреватель «Российской газеты», не раз побывавший в горячих точках, писатель Владимир Снегирев.

«Он был настоящим патриотом, светлым, ничем не замаранным. Когда он выходил на сцену и исполнял песню „От геров былых времен…“ из фильма „Офицеры“, зал всегда вставал. Сильные мужчины, командиры с медалями и орденами, вставали и утирали слезу. В этом весь Лановой, главный офицер страны», — говорит Снегирев.

Даже попав в больницу, Василий Лановой не терял присутствия духа. Он до последнего верил в лучшее, шутил с врачами и просил их петь свою любимую песню. А если кто фальшивил, сердился и поправлял. До самого конца он был честен, статен и благороден, пишет РГ.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...