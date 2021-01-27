Дворец — дворцом, а где Владимир Путин жил раньше?

Скандальная ситуация с «дворцом президента Владимира Путина» в Геленджике снова пробудила интерес к личной жизни главы государства. На этой волне вполне закономерно возникают вопросы: что за человек управляет Россией? Что известно о его другой, не президентской жизни? Давайте немного заглянем в подобное закулисье.
Следующий жилец заменил кремовый ковер Путина на синий
"То, что дворец на побережье Черного моря стоимостью несколько миллиардов принадлежит Путину, Кремль отрицает. В этой квартире, которую Bild посетил первым из СМИ, российский президент точно когда-то жил", - пишет немецкий таблоид Bild.
"Дрезден, Радебергерштрассе. На третьем этаже панельного гэдээровского 6-этажного здания шеф Кремля жил со своей женой и детьми с осени 1985 года до марта 1991 года, пока он, будучи сотрудником КГБ, работал в Дрездене", - повествует журналист Юрген Хельфрихт.
"66 кв.м., три комнаты, кухня, ванная. Также лоджия, кладовка, централизованное теплоснабжение и электроплита. Когда в начале 1991 года Путины вернулись в СССР, сюда заселился Йорг Хофманн (сегодня ему 51 год). Столяр-мебельщик живет здесь до сих пор", - пишет издание.
"Квартиру мне показывала госпожа Путина, - вспоминает Хофманн в разговоре с Bild. - Везде стояла темная российская мебель, также были типичные для ГДР "алюминиевые" обои и бежевый ковер".
Хофманн заглянул к Путиным, когда они выезжали из квартиры. "Десять, двенадцать российских солдат помогали разбирать мебель и складывать в деревянные ящики. Стиральная машина доставила им хлопот, ее спускали вниз шестеро мужчин", - рассказал мужчина в разговоре с изданием.
Будущий кремлевский шеф мылся здесь почти шесть лет
"Путины, вспоминает Хофманн, были приятными людьми. "Госпожа Путина всегда носила коричневую шубу и большую меховую шапку. У них еще была собака".
Как пишет Bild, Хофманн платил за квартиру ту же арендную плату, что и Владимир Путин: "58,90 немецких марок в месяц плюс 9,80 марок за горячую воду и 26,20 марок за отопление. Итого 94,90 немецких марок", - говорится в статье.
Йорг Хоффман даже спустя почти 30 лет рад жить в доме Путина, его "лишь иногда раздражает, когда автобусы с российскими туристами останавливаются перед квартирой. Они думают, здесь музей Путина".
"Йорг Хофманн еще никого не впускал. В том числе и заклятого врага Путина Алексея Навального. (...) "Перед Рождеством он стоял у дома с телохранителями. Наверное, снимал документальный фильм", - передает его слова Bild.
Йорг Хофманн
Личная жизнь Владимира Путина не очень афишируется для аудитории. Нельзя сказать, что это прямо тайна за семью печатями, но всё же. А узнать, как живет первое лицо государства, конечно, интересно. Ведь не смотря на высокую должность, глава России, наверняка, смотрит фильмы, читает книги, с кем-то любит общаться и прочее. Такой же, как все и не такой. Теперь мы в курсе о нем немного побольше.
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