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Какие сказки читает внукам Владимир Владимирович?

По инф. Российской газеты   
18 Декабря 2020 г.
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Владимир Путин под занавес большой пресс-конференции поделился деталями частной жизни. Он рассказал, какие сказки читает внукам, какой у него в семье главный тост и какой главный секрет семейного счастья.

Какие сказки читает внукам Владимир Владимирович?

Главный тост в семье президента и у его друзей всегда один — «За Россию!». Об этом Владимир Путин рассказал журналистам, отвечая на последний вопрос ежегодной пресс-конференции.

«Как и у любого нашего человека на Новый год всегда тостов много. Важно только, чтобы количество принимаемого шампанского или других напитков было умеренным, а количество тостов — это неважно», — считает Путин.

«Будем все поднимать тосты за своих близких, семью, друзей, коллег, — продолжил президент. — Но у меня и моих друзей в моей семье главный тост всегда один — «За Россию!».

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Любовь должна лежать в основе и семейных, и международных отношений, считает Владимир Путин.

В ходе ежегодной пресс-конференции журналист из Исландии напомнил российскому лидеру об обещании раскрыть секрет семейного счастья.

«Что касается секрета семейного счастья. Это любовь — главный секрет. Все об этом знают, и это понятие универсального характера», — сказал Владимир Путин.

Это чувство, продолжил он, «должно лежать в основе отношений в семье». «И, если уж вы затронули международные отношения, то и в отношениях между народами», — добавил президент РФ.

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Президент также рассказал, какие книги читает своим внукам. Вопрос поступил через колл-центр от Елены Воронцовой из Екатеринбурга.

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«Маршака, например», — ответил президент. И уточнил — «Двенадцать месяцев».

«Есть и другие хорошие произведения наших российских и советских авторов. Сказки у нас очень хорошие», — добавил Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин дал 17 декабря традиционную большую пресс-конференцию. Глава государства рассказал о своем видении ситуации с отравлением Навального, о коронавирусе, о борьбе с бедностью. Также Путин затронул тему мусорной реформы, а положения дел на Украине и в Армении, анонсировал новые выплаты семьям с детьми, а главное - высказался о том, останется ли у власти.

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