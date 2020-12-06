Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира Путина?

Нигде в публичном доступе нет ни одной фотографии главы российского государства в очках. Ни в солнцезащитных, ни в обычных, для улучшения зрения.

При этом очевидно, что в возрасте Путина просто не может не снижаться качество зрения. Бывают, конечно, иные случаи, но крайне редко.

Как же он читает тексты — документы, справки, речи, наконец.

Как выяснилось, проблема решается просто — тексты ему делают огромным шрифтом. То есть зрение у него такое же, как и у прочих людей его, пожилого уже, возраста. В соцсетях уже появлялись фотографии, на которых виден этот прием. Буквы здесь примерно 72 размера жирным шрифтом!

На днях в программе «60 минут» телеканала «Россия-1» промелькнули кадры, на которых также виден размер букв в подготовленной для Владимира Путина речи. На них обратил внимание блогер Рустем Адагамов.

Комментаторы высказали мнение об увиденном.

Скорее всего, президент России все же пользуется очками. Просто не показывает этого публично. Есть фотография, точно сделанная до 2014 года (тогда умерла лабрадор Конни), где нынешний президент России читает что-то в очках.

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По инф. rosbalt.ru

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