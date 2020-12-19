Песков рассказал, чего нет у Путина

У президента РФ Владимира Путина нет смартфона и нет «бункера». В этом заверил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В эфире радио «Комсомольская правда» Пескова спросили, пользуется ли его шеф интернетом. На этот вопрос Песков ответил утвердительно. Но добавил, что смартфона у Путина нет.

Затем Пескова попросили прокомментировать слухи о «бункере» Путина, где он «пережидает» пандемию. «Никаких бункеров у Путина нет», — ответил на это Песков.

Напомним, ранее Песков говорил, что Путин пользуется компьютером, но не соцсетями.

Смартфон - вещь, без которой сейчас прожить, пожалуй, и нельзя уже. Вернее, можно, но мы с вами не представляем себе свою жизнь без него, вот и получается, что вся наша жизнь зависит от этой коробочки. И, наверное, это плохо, ведь любая зависимость не дает ничего хорошего. Так что правильно поступает Владимир Владимирович!

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По инф. rosbalt.ru

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