Ваши деньги на карте: как мошенники узнают их сумму?

Аферисты активно интересуются количеством денег, лежащих на банковских картах граждан. Еще бы, ведь такие сведения они используют в своих неблаговидных финансовых целях. Существуют способы незаконного получения подобной информации, одни из которых уходят в прошлое, а другие применяются в наши дни. Эксперты рассказали о четырех методах, которые помогают узнать мошенникам о балансах чужих банковских карт.

Способ номер один – граждане сами рассказывают

Довольно простой и популярный среди мошенников способ узнать количество денег на счету – метод «социальной инженерии». Проводят такую аферу чаще всего во время телефонного звонка. Например, держателю карты предлагают различные бонусы или льготы при определённом балансе средств на карте. Довольно часто в процессе разговора человек непроизвольно называет если не точную, то очень приблизительную к действительности сумму своего счёта.

Второй способ - уязвимость банковских приложений

Способ узнать состояние счёта мошенники могут и через мобильные банковские приложения, точнее – через их уязвимости. В основном проблемы заключаются в недостаточной степени авторизации клиента. Однако уязвимости приложений, по словам экспертов, встречаются постоянно. Профессиональным хакерам не составляет труда постоянно находить какие-то новые программные погрешности в электронных финансовых сервисах. И уже через них получать полную информацию о количестве денег на той или иной банковской карте.

Третий способ - подглядывание

Такой способ мошенники широко используют в многолюдных местах (если речь идёт о мобильных приложениях) или же в очередях к банкоматам. Опытному аферисту достаточно беглого взгляда, чтобы визуально получить интересующую его информацию. Поэтому эксперты не рекомендуют открыто пользоваться банковскими приложениями для смартфонов в общественном транспорте, а также избегать банковских терминалов, возле которых есть даже небольшая очередь.

Четвертый способ - банальная утечка персональных сведений

Информация о состоянии счёта или балансе карты может попасть к аферистам вместе с другой информацией из-за утечки данных. «Донорами» чаще всего являются различные сервисы, работающие с безналичной оплатой: доставка заказов, каршеринг, маркетплейсы, такси и другие подобные услуги.

Кроме этого некоторые сотрудники банковских учреждений могут быть не только недобросовестными, но и состоять в предварительном сговоре с мошенниками с целью передачи информации о транзакциях на счету клиента, а также текущего баланса банковской карты. Однако постепенно таких случаев стаёт всё меньше – дает о себе знать, как профессионализм службы внутренней безопасности кредитных учреждений, так и рост добросовестности и ответственности самих работников банка.

В том, чтобы сведения о балансе на карте попали к мошенникам, можно винить несовершенство технологий, но и себя тоже не надо сбрасывать в этом плане со счетов. Ведь и мы хороши, когда действительно стремимся встать в большую очередь к банкомату или когда выходим на телефонный разговор незнамо с кем на «том конце провода» и рассказываем как на духу свое финансовое карточное положение. И если с технологиями, в частности с несовершенством мобильных приложений, нужно разбираться специалистам, то с откровенной простотой – нам самим.

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По инф. 1rre.ru

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