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Сбербанк: с начала года мошенники позвонили россиянам 15 миллионов раз!
По инф. polit.ru   
14 Декабря 2020 г.
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С начала 2020 года число мошеннических звонков в России достигло 15 млн, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на заседании совета Ассоциации банков России (АБР).

Сбербанк: с начала года мошенники позвонили россиянам 15 млн раз

Кузнецов отметил, что в России происходит «взрывной рост» киберпреступности.

По словам Кузнецова, данные ЦБ, силовых ведомств и банков в этой области сильно различаются из-за применения разных подходов к учету киберпреступлений и ущерба от них. Он предложил комитету АБР по информационной безопасности вместе с представителями регулятора обсудить единый подход к учету киберинцидентов.

Представитель Сбербанка предложил ужесточить наказания за преступления в сфере информационно-коммуникационных технологий и усилить охрану банковской тайны.

Банки взаимодействуют с телекоммуникационными компаниями с тем, чтобы увеличить выявление таких звонков.

  • Банк России за первое полугодие 2020-го заблокировал более 9,7 тыс. мошеннических телефонных номеров — это почти в четыре раза больше, чем в январе—июне 2019 года. Около 80% злоумышленников звонили с подменных номеров банков.

Всего в первом полугодии 2020 года мошенникам удалось похитить у банковских клиентов примерно 4 млрд рублей — из них банки вернули клиентам около 485 млн рублей (12,1%).

Еще о свежих способах мошенничества (и расскажите об этом своих друзьям и родным!):

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