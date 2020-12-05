Мошенники, чтобы заполучить наши средства, используют новые технологии

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Технологии облегчают и делают более комфортной нашу жизнь, а с другой стороны являются прекрасным инструментом в руках мошенников в деле обмана граждан. Этому способствует и вынужденная изоляция из-за распространения коронавируса, когда людям предлагается общаться со специалистами финансовых учреждений дистанционно – по телефону или компьютеру.
Как обманывают аферисты?
Работники Сбербанка информируют о таком способе обмана клиентов: мошенники звонят от имени работников прокуратуры, убеждают жертву перевести деньги на специальный счет, объясняют это проведением следственных действий в отношении работников банка. В 2020 году только Сбербанк зафиксировал почти 3 млн обращений клиентов, которых пытались обмануть преступники.
Процветают и старые методы обмана:
продажа тестов на коронавирус;
предложение помощи в получении выплат от государства, якобы положенных в связи с пандемией.
Обманщики методами социальной инженерии воздействуют на граждан, те снимают деньги со своих карт и отправляют на счета мошенников. Особенно часто попадают на крючок пожилые люди, которые слишком доверчивые и плохо разбираются в современных технологиях.
Ваш голос важен для... преступников
Расширение спектра банковским услуг имеет две стороны – удобство клиентов и повод для нового вида киберпреступления. Многие банки в России обслуживают клиентов «по голосу», без личного присутствия. Этим решили воспользоваться преступники.
Добыть клиентскую базу любого банка не представляет для хакера никакого труда. Затем начинается обзвон клиентов от имени работника колл-центра. Человеку задаются простые неопасные вопросы, на которые ожидаются утвердительные ответы. Кроме этого, вопросы ставятся так, чтобы получить ответ: «Да, это я», «Подтверждаю», а также кодовое слово для идентификации в банке. Преступники записывают ответы будущих жертв, а затем планируют обращение от имени в банк для снятия денег с их счетов. Голосовой слепок может помочь обмануть службу безопасности банка.
Работники банков уверяют, что с помощью голосовой идентификации можно только узнать баланс счета, но невозможно произвести никаких переводов средств клиентов.
Новые технологии, к сожалению, создаются не только для хороших людей. И аферисты всех мастей тоже их в своих обманных делишках используют. Но мы живем в век информации, и в тех или иных источниках (в том числе и у нас!) можно узнать, как же пытаются развести современные джентльмены удачи доверчивых граждан. Давайте будем бдительны и настороже!
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