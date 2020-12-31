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Мошенники придумали новую схему обмана клиентов банков
По инф. rosbalt.ru   
31 Декабря 2020 г.
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Клиенты нескольких крупных российских банков рассказали о новой схеме мошенничества, уникальность которой в том, что злоумышленник не запугивает клиента, а пытается сыграть на его жадности.

 

Сыграть на жадности: мошенники придумали новую схему обмана клиентов банков

Неизвестные звонят клиентам банков и предлагают валютный вклад с повышенной ставкой, которого пока нет на сайте, но уже можно открыть, если пройти по ссылке.

На самом деле ссылка ведет на фейковый сайт, где пользователь может ввести логин и пароль к личному кабинету, которые тут же становятся известны мошенникам.

По инф. rosbalt.ru

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