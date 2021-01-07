Мошенники придумали новую схему обмана по телефону. Интригуют теперь, заразы!

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Об этом заявил ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.
«Это новая история, год назад ее не было. Злоумышленники звонят и сбрасывают, чтобы обманывать системы автоматической фильтрации звонков», — уточнил он.
Тем самым мошенники провоцируют потенциальную жертву самостоятельно перезванивать, а потом представляются сотрудниками банка.
Недавно клиенты нескольких крупных российских банков рассказали о другой схеме мошенничества, уникальность которой в том, что злоумышленник не запугивает клиента, а пытается сыграть на его жадности.
Неизвестные звонят клиентам банков и предлагают валютный вклад с повышенной ставкой, которого пока нет на сайте, но уже можно открыть, если пройти по ссылке. На самом деле ссылка ведет на фейковый сайт, где пользователь может ввести логин и пароль к личному кабинету, которые тут же становятся известны мошенникам.
Снова мы говорим о мошенниках. Нам всем стоит быть немного побдительнее, чтобы не доверяться каждому встречному. Жалко бабушек и дедушек, расстающихся «по доброй воле» со своими сбережениями и щедро финансово подкармливающих нечистых на руку обманщиков. Читайте о мошенниках больше, знайте их разные способы обмана, не впускайте лишних людей в свою жизнь, и в кошелек, конечно же, тоже!
Актёр театра и кино Леонид Барац довольно редко даёт интервью, а особенно неохотно отвечает на вопросы о личной жизни. Однако недавно он сделал исключение и рассказал о своём первом браке с Анной Касаткиной.
Традицию украшать на Рождество хвойное дерево игрушками, лакомствами и свечами и зажигать фейерверки привез в Россию из Германии Пётр I. До этого на Рождество дома украшали ветвями плодовых деревьев, которые ставили в воду так, чтобы они успели распуститься к Рождеству.
Принцип «Не все то золото, что блестит» относится и к еде. Иногда привлекательные по вкусовым качествам блюда и продукты являются медленным ядом для организма. Предупреждение об этом содержится в статье немецкоязычного журнала GQ.
В Турции в городе Эрзурум решили создать музей великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Почти 200 лет назад он побывал в этих местах и описал свою поездку в повести «Путешествие в Арзрум».
В городе Сланцы Ленинградской области маленькая девочка 2 лет погибла под упавшим на нее телевизором. (Ужасная трагедия, в которой виноваты взрослые... не усмотрели, не уберегли, и малышка теперь отправилась на небеса. Сил пережить это горе и урок - всем нам! - прим. МГ.)
Недавно Алла Пугачёва и Максим Галкин отметили праздник - 9 лет совместной жизни. В это трудно поверить, и кажется, что только недавно вся пресса писала о бурно развивающемся романе юмориста и Примадонны.
На полуострове в ближайшие дни начнется заметное похолодание, и пройдут осадки, а после 10 января столбик термометра опустится до отрицательных значений. Об этом рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
Когда возникает необходимость в грузоперевозках, важно обращать внимание на профессионализм компании, предлагающей подобные услуги. Так, например, одним из ведущих операторов, осуществляющих перевозки грузов в Киеве и области, по праву считается Виватранс. Такое признание компания получила, благодаря широкому спектру качественных услуг в данной сфере и индивидуальному подходу к каждому клиенту.
О жестокости мира балета слышали многие из нас, и живым доказательством неадекватной конкуренции в этой творческой сфере стал Николай Цискаридзе. Он в одиночку боролся со своими злопыхателями, справился с травлей и сумел стать одним из главных артистов современности.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.