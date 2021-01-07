Мошенники придумали новую схему обмана по телефону. Интригуют теперь, заразы!

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Об этом заявил ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

«Это новая история, год назад ее не было. Злоумышленники звонят и сбрасывают, чтобы обманывать системы автоматической фильтрации звонков», — уточнил он.

Тем самым мошенники провоцируют потенциальную жертву самостоятельно перезванивать, а потом представляются сотрудниками банка.

Недавно клиенты нескольких крупных российских банков рассказали о другой схеме мошенничества, уникальность которой в том, что злоумышленник не запугивает клиента, а пытается сыграть на его жадности.

Неизвестные звонят клиентам банков и предлагают валютный вклад с повышенной ставкой, которого пока нет на сайте, но уже можно открыть, если пройти по ссылке. На самом деле ссылка ведет на фейковый сайт, где пользователь может ввести логин и пароль к личному кабинету, которые тут же становятся известны мошенникам.

Снова мы говорим о мошенниках. Нам всем стоит быть немного побдительнее, чтобы не доверяться каждому встречному. Жалко бабушек и дедушек, расстающихся «по доброй воле» со своими сбережениями и щедро финансово подкармливающих нечистых на руку обманщиков. Читайте о мошенниках больше, знайте их разные способы обмана, не впускайте лишних людей в свою жизнь, и в кошелек, конечно же, тоже!

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По инф. rosbalt.ru

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