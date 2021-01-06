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Юрист объяснила, что делать, если оклад не повышается годами
Виктория Колодонова, sobesednik.ru   
06 Января 2021 г.
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Времена сейчас сложные, и индексация зарплаты никому бы не помешала. Ни работающим пенсионерам, которые трудятся в большинстве своем, чтобы «ноги не протянуть» на предлагаемое им госпособие. Ни работающим детям-внукам любых пенсионеров нашей страны в принципе. Ведь как устраивается в этой жизни младшее поколение семьи, не может быть безразлично старшему. И очень кстати в связи с этим юрист Асия Мухамедшина рассказала, что делать работнику, когда цены на всё растут, а оклад годами не повышается. Полезно узнать!

Юрист объяснила, что делать, если оклад не повышается годами

Массовая бесплатная вакцинация от коронавируса дала россиянам хоть какую-то надежду на победу над COVID-19 в 2021 году. С финансовым кризисом, образовавшим серьезную брешь в карманах работников в 2020 году, справиться гораздо сложнее. Мы постоянно наблюдаем стремительный рост цен на все группы товаров, включая продукты питания, а вот регулярной индексацией зарплаты могут похвастать далеко не все. Гораздо больше тех, кто жалуется на то, что размер оклада не меняется у них годами.

Как часто должна по закону повышаться зарплата и почему работодатели часто не индексируют оклады сотрудникам коммерческих организаций?

Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец в конце 2020-го напомнил, что индексация зарплаты является обязанностью работодателей. За отказ проводить ее предусмотрен штраф. Но в действительности выполняют эту обязанность далеко не все, и от работников коммерческих организаций часто можно услышать фразу: «Цены на продукты растут, только моя зарплата много лет не меняется».

– Индексация зарплаты работников должна быть предусмотрена коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, – объясняет юрист Асия Мухамедшина. – Госорганы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения производят индексацию зарплаты в соответствии с установленным трудовым законодательством и иными трудовыми нормативными правовыми актами.

По словам юриста, за неисполнение обязанности по индексации зарплаты должностным лицам и ИП грозит штраф в размере от 1 000 до 5 000 рублей, юридическим лицам – от 30 000 до 50 000 рублей.

– Выплата премий и иных выплат работникам не освобождает от проведения обязательной индексации заработной платы (определение от 08.04.2019 № 89-КГ18-14 ), – отмечает юрист. – Поэтому работодателю важно отличать индексацию от иных выплат.

Повышение зарплаты и индексация — это также не одно и то же. Проводить индексацию работодатель обязан не менее раза в два года.

Многие этого не делают: во-первых, штраф не такой уж большой, во-вторых, нарваться на проверку трудовой инспекции шансов мало, в-третьих, обязанности отчитываться в налоговые органы о проведении индексации у работодателя нет.

Как работнику в этой ситуации отстоять свои права?

– Работник имеет право обратиться в суд и трудовую инспекцию, которые в свою очередь обяжут работодателя провести индексацию, – говорит юрист.

Понятно, что портить отношения с начальством никто не хочет, и такие обращения часто следуют уже после ухода сотрудника из организации (есть обширная судебная практика). Это не противоречит букве закона.

– Если работник уволился, но есть спор с работодателем, то согласно статье 392 ТК РФ работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении – в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой, – объясняет юрист.

Такие же сроки по обращениям в комиссию по трудовым спорам (досудебный порядок урегулирования) – три месяца со дня, когда гражданин узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Для заявления в комиссию нет специальных требований, можно составить его в произвольной форме.

Для многих идти жаловаться на работодателя, конечно, не вариант, если хочешь остаться трудиться у него дальше. Поэтому, одним пригодятся предложенные юристом способы, а другим, может, и наоборот. Работодатель же наверняка понимает, что если к сотруднику проявляется финансовая лояльность, в том числе и индексация зарплаты, у последнего будут стимулы верой и правдой трудиться, не меняя своего руководителя на других и не сталкиваясь с ним в проверяющих и надзорных инстанциях. Только часто сейчас применяется материальное стимулирование лишь к ключевым сотрудникам, а к остальным... не устраивает, ну и не работайте здесь.

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  • Юрист объяснила, что делать, если оклад не повышается годами
    Времена сейчас сложные, и индексация зарплаты никому бы не помешала. Ни работающим пенсионерам, которые трудятся в большинстве своем, чтобы «ноги не протянуть» на предлагаемое им госпособие. Ни работающим детям-внукам любых пенсионеров нашей страны в принципе. Ведь как устраивается в этой жизни младшее поколение семьи, не может быть безразлично старшему. И очень кстати в связи с этим юрист Асия Мухамедшина рассказала, что делать работнику, когда цены на всё растут, а оклад годами не повышается. Полезно узнать!
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