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Опрос: Всего 14% россиян накопили деньги на полгода жизни без зарплаты
По инф. rosbalt.ru   
26 Декабря 2020 г.
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Только 14% жителей РФ имеют достаточно накоплений, чтобы прожить полгода без зарплаты. К такому выводу пришел сервис по поиску работы SuperJob.

Опрос: Всего 14% россиян накопили деньги на полгода жизни без зарплаты

Портал опросил 1600 респондентов и выяснил, что почти половина россиян (40%) рассчитывает свои доходы и расходы менее чем на шесть месяцев вперед, еще 18% — на срок от полугода до года. На срок более года планируют личный бюджет 12% опрошенных, а около трети этим вообще не занимаются.

При этом 40% опрошенных заявили, что у них вовсе нет сбережений, среди таких людей порядка половины старше 45 лет.

Каждый пятый при потере доходов продержится на своих накоплениях один-три месяца. Еще 14% смогут прожить на сбережения менее месяца.

Всего 12% имеют накопления на срок от трех до шести месяцев. По 7% опрошенных имеют «подушку безопасности» на полгода-год или более чем на год.

И так сейчас непросто многим не то что жить – выживать, а тут еще сокращение доходов. После ограничений, вызванных пандемией коронавируса, практически все сферы пытаются восполнить свои убытки за счет средств обычных граждан. Повышаются цены на товары, услуги – дорожает всё буквально как на дрожжах. Как быть, если все по сравнению с прошлым годом стало стоить в 1,5 раза дороже? Вот и возникают мысли о спасении утопающих – чьих это рук дело.

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