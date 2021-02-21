Туманной «пенсионной повышке» уже три года. Что имеем?

Исполнилось три года с начала пенсионной реформы, которую некоторые эксперты, подбирая самые мягкие слова, называют «масштабной конфискацией» золотого возраста у значительной части старшего поколения. Одобрения эта скандальная реформа, конечно, среди людей не нашла, и по стране прокатилась волна протестов, а потом и вовсе случилась перетряска Пенсионного фонда. Народ, что интересно, в ответ на все пенсионные новации реагирует с юмором, сочиняет пенсионные анекдоты. Большей частью это вариации на тему, что в РФ родилось последнее поколение, которое видело живых мужчин-пенсионеров. Так ли это? Надеяться ли на лучшее в связи с приходом Андрея Кигима – нового руководителя ПФР?

От редакции МГ:

Объявленное в 2018-м году повышение пенсионного возраста в России встретило возмущение общественности и многих экспертов, мы подробно освещали этот возмутительный процесс. Впрочем, дальше глухого ропота и робких акций протеста дело не пошло - и власти спокойно претворили свой план в жизнь. Раньше женщины нашей страны, напомним, выходили на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60. Теперь по новым условиям в России дамы делают это в 60 лет, а представители сильной половины человечества – в 65. Для женщин изначально планка была и того выше – 63 года. Изменения будут происходить поэтапно в течение 10 лет и завершится в 2028 году.

Последняя воля правительства

За минувшие три года число вопросов к тому, что произошло летом-осенью 2018 г., многократно умножилось. Впервые за 90 лет что советской, что позднейшей истории правительство внезапно объявило о повышении пенсионного возраста. При этом улучило момент, воспользовавшись эйфорией, царившей из-за мирового футбольного чемпионата. Госдума будто стояла наготове, мгновенно подхватила и утвердила реформу. За повышение пенсионного возраста подняли руки 74% депутатов, конкретно – вся фракция единороссов, за исключением девяти человек.

Вообще той осенью верховная власть сделала сразу два дела. Тогда правительство решило быстро и технично обременить население на дополнительные 750–800 млрд руб. в год и повысило НДС. Как показало дальнейшее развитие событий, это серьёзно подорвало последние надежды на заметный рост экономики, то есть в конечном счёте народного богатства. Одновременно решило экономить на старшем поколении по 700–800 млрд руб. ежегодно, для чего набросить пенсионерам к возрастной планке по 5–8 лет. Это лишило будущих пенсионеров веры в честность многих других обещаний государства. Как можно было 18 лет подряд и на всех уровнях власти твердить, что повышения пенсионного возраста не будет, затем внезапно, хлопком, вообще без обсуждений, резко сделать именно то, от чего столько лет зарекались?

Для правительств большинства стран решение провернуть любую из подобных реформ, не говоря уж про две сразу, было бы его последним решением. Но только не в нашей ситуации. В РФ за всё, включая громадные ошибки правительства, платит народ. Уже сейчас мы почувствовали первые результаты. Например, по итогам 2020 г. на пенсию вышло на 800 тыс. человек меньше, чем за год до этого. В своё время правительство утверждало, что это великое благо. Мол, кроме прочего реформа сильно повысит число рабочих рук в экономике. По факту, несмотря на 800 тыс. человек, оставленных государством без пенсий, по итогам 2020 г. число занятых в экономике упало до 10-летнего антирекорда. Снизилось за год на 1, 65 млн человек, до 70, 7 миллиона. Иными словами, как и опасались эксперты, миллионы остались и без пенсий, и без работы. Становится особенно обидно, когда вспоминаешь былые прогнозы Минэкономразвития, которое, поддакивая правительству, обещало, что благодаря пенсионной реформе, число занятых в экономике за 15 лет вымахает аж до 79, 2 млн человек.

Мало того что затея сработала ровно в обратную сторону. Похоже, испытание, в которое затянули народ, даже не стоило свеч. За прошлый год госказна сэкономила на этих 800 тыс. несостоявшихся пенсионеров всего ничего, каких-то 14 млрд рублей. Для сравнения: общий бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 2021 г. дорос до 8, 347 трлн рублей. На выплаты пенсий фонд распределит 9, 6 триллиона. Из них 4, 12 трлн – прямые дотации из госбюджета, это ни много ни мало пятая часть всех федеральных расходов РФ.

Так вот только на собственное содержание в нынешнем году ПФР потратит 124, 3 млрд рублей. То есть почти вдесятеро больше, чем составила текущая экономия на пенсионной реформе. Для сравнения: весь бюджет «Роскосмоса» на 2021 г. – только 78 млрд рублей. Притом что вся работа ПФР сводится лишь к тому, чтобы правильно считать чужие пенсии и выдавать их на руки. Фонд абсолютно ничего не зарабатывает сам, он просто распоряжается чужими деньгами. Однако суммы, на которых он сидит, совсем сумасшедшие. При этом ПФР, у которого более 100 тыс. сотрудников (это с огромным отрывом самый раздутый по штатам пенсионный фонд в мире), никогда не стеснял себя в тратах.

Достаточно вспомнить историю, когда оказалось, что спустя ровно 10 суток после того как правительство объявило о резком повышении пенсионного возраста, фонд спустил 95, 6 млн руб. на аренду служебных автомобилей. В том числе не отказал себе в шести служебных BMW пятой серии, за каждую из которых пенсионные счетоводы платили по 560 тыс. руб. в месяц. Заодно всплыло, что тогдашний глава ПФР А. Дроздов, чиновник, все 32 года карьеры отпахавший на госслужбе, при официальной зарплате около 4 млн руб. в год, оказался на пару с безработной женой и пенсионеркой-тёщей владельцем недвижимости стоимостью примерно 1 млрд рублей. В его личном гараже нашлись два автомобиля «Лексус» и «Мерседес» ценой 12 млн рублей.

Игра не на жизнь

Насторожила и августовская проверка Счётной палаты. Изучив работу нескольких крупных территориальных отделений ПФР, её аудиторы обнаружили, что те потихоньку обсчитывали примерно 16% пенсионеров, начисляя меньше положенного. С другой стороны, нашлось 650 тыс. счетов-двойников, владельцы которых получали двойные выплаты. Но главное, всплыло множество мёртвых душ. Их пенсии на многие сотни миллионов рублей годами получали родственники и пр., возможно, не без содействия сотрудников фонда.

Тем не менее на фоне общих масштабов такого грандиозного, во многом загадочного явления, как российская пенсионная система в целом, что эти мёртвые души, что квартиры руководства на миллиард, что порой дикие расходы фонда на себя самого – совершенные мелочи. Главная загадка всей пенсионной реформы настолько загадочна, что даже не ясно, с какого конца лучше распутывать этот клубок.

Начать стоит с самых очевидных примеров. Даже те, кого трудно упрекнуть в левых взглядах, конкретно экономисты Всемирного банка, и те отметили, что пенсионная реформа в РФ, по сути, – просто «изъятие». Они приводят такую выкладку. «Это не реформа, это конфискация почти миллиона рублей у каждого из представителей старших поколений». При средней пенсии 15 тыс. руб. в месяц в ценах 2020 г. пять лет невыплаченных пенсий складываются в 900 тысяч!

Тут стоит задуматься, откуда вообще берётся чья-то пенсия? Вовсе не с неба, не просто так. Система устроена просто: на каждый рубль каждой зарплаты, государство заставляет добавить и заплатить ещё 22%, которые идут в Пенсионный фонд. То есть, если зарплата, например, 50 тыс. руб. в месяц, реально работодатель отдаёт 61 тыс. руб., из которых 11 тыс. руб. забирают, вообще говоря, у работника. Он просто не видит эту сумму и не получает, потому что его деньги автоматом капают в ПФР.

Едем дальше: средний трудовой стаж до выхода на пенсию в РФ – 35 лет. Теперь представьте, что все 35 лет эти 11 тыс. руб. каждый месяц вы не отдавали государству, но откладывали на счёт. Скажем, под скромные, но верные 5%. Сколько всего набежит? Формально за 35 лет вы положите на счёт 4, 62 млн рублей. Однако с учётом постоянно набегавших сложных процентов реально на счету будет почти 12 млн рублей! Только не падайте: это ваша полная, 100%-ная зарплата за 240 месяцев, то есть за 20 лет. Таким образом, даже при нынешней пенсионной системе, государство забирает у работника сумму, которой через 35 лет, даже если распоряжаться ей очень аккуратно, реально хватит, чтобы 20 лет подряд выплачивать каждый месяц пенсию, равную 100% зарплаты.

Так почему по факту в 2021 г. соотношение пенсии к зарплате в РФ вовсе не 100%, а только 34%? Причём не к вашей конкретной зарплате, а к некоей средней по стране (которую считают с теми ещё натяжками). Как давно установили эксперты, при нынешней системе 30-летний мужчина с постоянным заработком 50 тыс. руб., отпахав от зари до заката все 35 лет, реально может рассчитывать на пенсию только в 20, 8 тыс. рублей. Это менее 42% зарплаты. Есть и такие расчёты. При нынешнем устройстве пенсионной системы, даже если правительство повысит пенсионный возраст ещё на 5 лет, потребовав, чтобы народ пахал до пенсии не 35, а 40 лет, реальный размер пенсии при средней зарплате 50 тыс. руб. составит только 22, 9 тыс. руб. в месяц.

И вот за эту крохотную пенсию государство всю жизнь отбирает у человека немалую часть зарплаты, обещая взамен «обеспеченную старость». Но даже её, по статистике, государство платит в среднем вовсе не 20 лет. Даже не десять! Реальные цифры, вообще говоря, просто зашкаливают. Даже сейчас, когда пенсионный возраст до обещанного правительством потолка ещё не повышен, в среднем по России мужчина после выхода на пенсию живёт только 7, 5 лет. Лишь в 11 регионах из 85 на пенсии живут больше 10 лет. Это в основном районы Северного Кавказа. Тем временем в Сибири мужчины проживают на пенсии только 6 лет, в Амурской, Новгородской и Кемеровской областях в среднем – каких-то четыре года!

Тут кое-что начинает проглядывать сквозь тотальный пенсионный туман. Прежде всего вырисовываются контуры реального положения. Оно не столь человечно, как изображают чиновники. Откуда такие разрывы между реальной жизнью на пенсии и заявленной с высоких трибун? К примеру, правительство непрестанно твердит, как бурно в РФ растёт продолжительность жизни. Именно на это оно ссылается как на главную причину якобы неизбежной пенсионной реформы?

Итак, почему? По-настоящему неловко становится, когда начинаешь разбираться в извивах российской статистики. Тут сколько ни следи за руками, каждый раз натыкаешься на всё новые фокусы. Скажем, Росстат объявил, что в 2020 г. некая «средняя ожидаемая продолжительность жизни» составит 73, 8 лет (для мужчин – 68, 8 лет, для женщин – 78, 6 лет). Выходит, даже при пенсионном возрасте 65 лет мужчина протянет на пенсии почти 9 лет? Увы, ничего подобного! Именно потому, что она – «ожидаемая»! Уловка тут в том, что когда статистики говорят о средней ожидаемой продолжительности жизни в некоем году, например в 2020-м, речь только о тех, кто родился в этом году! Что с другими? Вообще в 2021 г. на пенсию выходят мужчины 1960 года рождения. Так вот, их «средняя ожидаемая» вовсе не 74 года. По статистическим выкладкам, она только 63, 7 лет! Значит, наслаждаться пенсией в среднем предстоит только 26 месяцев (т.к. в 2021 г. возраст выхода на пенсию для мужчин, благодаря стараниям кабинета министров, поднялся до 61, 5 года).

Особая пенсионная каста

Вот она – малоприятная пенсионная правда. Точнее, её малая часть. Что касается возраста, по статистике, треть мужчин в России вообще не доживают до пенсии. Так было, даже до сюрпризов от правительства в виде повышений возраста, ещё когда планка держалась на отметке 55/60.

В масштабном исследовании о реальной продолжительности жизни в России на протяжении всего последнего века Институт демографии ВШУ сообщает, что: «Ожидаемая продолжительность жизни сегодняшних 55-летних женщин и особенно 60-летних мужчин не слишком отличается даже от показателей конца XIX века. Мужчина, выходящий сегодня на пенсию в 60 лет, проживёт в среднем всего на 1, 6 года больше, чем было в конце 1920‑х гг., и лишь на полгода больше, чем при показателях середины 1950‑х годов». По словам экспертов института, пенсионная реформа 2018 г., по сути, – страшный откат в давнее прошлое. Потому что после повышения пенсионного возраста до 65 лет средняя продолжительность жизни российского мужчины на пенсии оказалась на 2, 5 года меньше, чем была в 1965 году!

Как, зная такое, относиться, например, к заявлениям министра А. Силуанова, успевшего побывать и зампредом правительства? Практически прямым текстом он заявил перед Госдумой, что, мол, в России пенсионер живёт аж 22 года. И при нынешних бюджетных проблемах это вроде как слишком долго. Не вписывается в расчётную ведомость Минфина! Но к этому надо отнестись так же, как к любой другой страшной мистификации. Даже те, кто родились в прошлом году и выйдут на пенсию только через 65 лет, по статистике, при нынешнем раскладе не протянут на ней и 9 лет! Какие «22 года», если даже в очень благополучной Дании, которая для социологов что-то вроде ориентира пенсионного счастья, средняя продолжительность жизни на пенсии только 14 лет? И даже это лишь часть правды. Потому что кроме термина «продолжительность жизни» у экспертов в ходу понятие «продолжительность полноценной жизни на пенсии». Тут лучше не вдаваться в статистические подробности, насколько в России «полноценная» меньше «стандартной». На самом деле очень мощно, благодаря давно запущенной госмедицине. Власти не прочь поразмышлять на публике, как важно развивать «человеческий капитал». Но в реальности, как бы ни хотелось правительству, старшие поколения в РФ никаким кнутом на работу не загнать. Потому что, несмотря на желание и отличные профессиональные навыки, у многих давно нет здоровья. По словам экспертов, примерно до 50 лет у россиян такое же здоровье, как у жителей Западной Европы. Но после 50 лет идёт резкий провал, чего нет в Европе, где многие сохраняют крепкое здоровье до 67–70 лет.

Конечно, это далеко не полная картина, не вся правда о настоящем лице российской пенсионной системы. Например, есть занятная тема «многих сотен миллиардов рублей пенсионных взносов», которые государство получило от трудовых мигрантов. Таковых в РФ на легальной основе трудится не менее 2, 4 млн человек. Из них 900 тыс. граждан Узбекистана, 165 тыс. украинцев. Недавно всплыл такой факт: только в российском сельском хозяйстве на постоянной основе трудятся 500 тыс. иностранных рабочих. То есть потрясающий подъём нашего села в последние годы – отчасти их заслуга. Сейчас, когда из-за вируса поток приезжих резко упал, это стало огромной проблемой для аграрного сектора. Так вот с зарплат трудовых мигрантов работодатели тоже годами отдают Пенсионному фонду те самые 22%. Вот только ни о какой пенсии в РФ эти люди не знают. История крайне некрасивая, решения нет до сих пор.

Главное, есть обстоятельство, немало говорящее о моральных качествах тех, кто затеял реформу, которую правильнее было честно назвать всеобщей пенсионной конфискацией. Причём с отягчающими обстоятельствами, в виде неизбежного девятого вала скрытой безработицы многих миллионов людей предпенсионного возраста, которых правительство бросает в откровенную нищету. Так вот авторы этой реформы – весь либеральный экономический блок правительства – не забыли оградить собственное привилегированное сословие от того тяжёлого положения, которое приготовили оставшемуся населению. В законах, которые, как водится, составлялись в том числе для своих, есть лазейка. Незавидной участи большинства можно избежать, если вы чиновник, верой и правдой служивший государству всю жизнь.

Уже через 15 лет выслуги пенсия чиновника гарантированно составит 45% от средней зарплаты за последний год. Причём зарплата эта, разумеется, была полностью белая. Хотя в последние два года Росстат всё больше стесняется публиковать точные цифры зарплат в министерствах и ведомствах, средние суммы там очень приличные. Кое-где давно перевалили за 100, а то и за 140–160 тыс. руб. в месяц. Значит, пенсия даже не особо заслуженного чиновника составит минимум 45 тысяч. Это только начало, потому что за каждый год выслуги после 15 пенсия растёт ещё на 3% от последней зарплаты. Всего по закону можно добраться до 75% от самого высокого заработка на всю чиновничью карьеру. Надо сказать, ни одно, даже очень богатое государство, включая страны ЕС, не выделяет чиновников среди прочих. Даже близко не даёт им таких немыслимых привилегий.

Можно понять, почему пенсионной реформой решили не трогать военных. Почему к пенсии получают прибавку ликвидаторы страшных аварий, шахтёры, северяне, все те, кто полжизни трудился «в аду». Есть и понятны даже серьёзные доплаты к пенсии для космонавтов и лётчиков. Но почему в такое особое положение попало сословие, протолкнувшее самую неприемлемую реформу минимум пары последних десятилетий? За какие заслуги? Перед кем?

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