Политик Сергей Миронов: Пенсионная реформа зашла в тупик

На какие сбережения Пенсионный фонд покупает машины на треть миллиарда рублей? Где взять деньги на повышение пенсий? Почему олигарх и нянечка из детского сада платят налоги одинаково? Кто «свой» для Набиуллиной? Кому служит министр образования Кравцов? Обо всём этом разговор с известным политиком и государственным деятелем, лидером партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым.

Пенсионеры – тяжкая ноша для правительства

– Сергей Михайлович, среди политиков и депутатов Госдумы вы известны своей ясной позицией в защиту пенсионеров. Это ваш конёк. Многие пенсионеры это ценят. Давайте поговорим о справедливости по отношению к этой категории россиян. В последние дни шли сообщения, что в правительстве хотят поставить дополнительные доходы пенсионеров под контроль. Видимо, слишком богато живут пенсионеры по сравнению с бедными членами правительства. Почему у власти сложилось такое отношение к пенсионерам как к людям второго сорта, которых надо «доить»?

– К сожалению, действительно складывается такое ощущение, что в правительстве, в том числе в профильных министерствах – Министерстве финансов и Министерстве труда и социальной защиты – смотрят на пенсионеров, что называется, через губу. Так реагируют на неприятное обременение. Тяжкую ношу. Стряхнуть бы с плеч, да не разрешают.

Наша партия всегда защищала пенсионеров и будет защищать. Мы не приняли известную пенсионную реформу, голосовали против повышения пенсионного возраста. Я не переставал утверждать, что пенсионная реформа провалена. Её просто нужно перечеркнуть, забыть как страшный сон и идти совершенно другим путём.

– К тому же министр финансов Силуанов заявил, что поставленные перед реформой цели сэкономить 100 миллиардов рублей в год не достигнуты.

– Почему я считаю, что пенсионная реформа провалена? Суть нашей пенсионной системы и работы федерального пенсионного фонда – это страховая система. Страховая система придумана немецким «железным канцлером» Бисмарком в конце XIX века и во многих странах используется до сих пор. В Советском Союзе пенсионная система функционировала на другом принципе. Существовал принцип солидарности поколений. Следующее поколение выплачивало пенсии предыдущим поколениям, которые своё уже отработали. А выплата пенсий была обязанностью государства.

В начале 90-х пенсионную систему перевели на страховой принцип. Сказали, что это лучше, пообещали добавить некую «накопительную часть» пенсии. Результат мы видим. У нас уже 10 лет накопительная часть пенсии замораживается.

Пять лет назад власти решили, что работающим пенсионерам не нужно индексировать пенсию. Министр финансов Силуанов с трибуны Госдумы ничтоже сумняшеся говорит, что пенсия – это страховка на случай потери заработка. Он не попутал? Пенсия заработана людьми десятилетиями своего труда! А по его мысли, пенсию тебе будут платить, только если ты работать уже не можешь. А если есть силы подрабатывать к пенсии копеечку, то шиш тебе, ты слишком богатый, чтобы государство тебе отдавало твоё кровно заработанное. Пенсионеры вынуждены работать не от скуки, а потому что им концы с концами не свести на эти 10–12 тысяч рублей. Ну и «вишенка на торте» – это повышение пенсионного возраста на 5 лет.

Вот три фактора дискриминации пенсионеров. Это замораживание накопительной части, длящееся уже десятилетие; это пятилетие неиндексирования пенсий работающим пенсионерам и, наконец, увеличение возраста выхода на пенсию.

И после этого вы будете утверждать, что у нас действует страховой принцип? Да фигня это всё! Пенсионная реформа зашла в тупик, и надо с этим кончать. Более того, я считаю, что нужно ликвидировать сам Пенсионный фонд России. Он абсолютно не нужен.

Пенсионный фонд должен быть ликвидирован

– Вы правда предлагаете распустить Пенсионный фонд?

– Давайте посмотрим, чем занимается Пенсионный фонд России. Найдите самое красивое здание в вашем городе – из мрамора, из гранита – я сразу могу сказать, что это будет здание Пенсионного фонда России. Зачем им такие огромные дворцы? Деньги лишние? У нас пандемия бушует, экономика на ладан дышит, население нищает ударными темпами. И вдруг я читаю, что Пенсионный фонд собирается покупать машины на 295 миллионов рублей! Вы, господа, ничего не попутали? На индексацию пенсий у вас денег нет, а на машины почти треть миллиарда вы нашли? Я уж не говорю про огромный штат сотрудников, которые там получают деньги.

– Зарплатный фонд у Пенсионного фонда – 85 миллиардов рублей в год!

– Счётная палата выборочно проверила несколько регионов на предмет работы Пенсионного фонда. Выяснилось, что практически у половины пенсионеров те или иные нарушения при начислении пенсии!

– Люди не могут разобраться в балльной системе начисления.

– Её специально сделали так, чтобы никто ничего не понимал. Жуткий бардак. Умершим пенсию начисляют. А живым – нет, будто они уже умерли.

– Я предложил – давайте вернёмся к солидарному принципу и будем платить пенсии из государственного бюджета. Так проще. Какой вопль поднялся! Всё рухнет, всё потеряется! Я достаю цифры. В этом году Пенсионному фонду России требуется 8 триллионов рублей. У них есть только пять. Откуда они возьмут 3 триллиона? Правильно, из бюджета России. Слушайте, но какая нам разница, если мы 3 триллиона даём, так давайте все 8 будет давать. Пенсионный фонд плачет – у него нет денег на индексацию. Так у бюджета возможностей больше! Тем более если прислушаться к нашим предложениям.

– Каким?

– Там и прогрессивная шкала подоходного налога, и госмонополия на оборот и производство этилового спирта, и невозвращение НДС экспортёрам нефти и газа. Мы хотим получить 3–4 триллиона рублей дополнительно в бюджет. На эти деньги и индексации пенсий, и их увеличение – всё можно сделать!

– Я узнал, что материнский капитал – это почти полтриллиона рублей – тоже идёт из Пенсионного фонда. Это с какого перепуга?

– Всё в кучу там свалено. Есть ещё одна странность. У нас существует лимит налогооблагаемой базы для каждого человека. Это 1 миллион 292 тысячи рублей. Если мы в год получаем меньше, то с нас в Пенсионный фонд берётся 22%. А если мы зарабатываем больше, то с суммы 1 миллион 292 тысячи берётся 22%, а от суммы свыше – только 10%. То есть вместо прогрессивного обложения наше щедрое государство даёт богатому поблажку. Послушайте, ну так давайте все будем платить 22%. И нянечка в детском саду, которая получает 6 тысяч рублей, и топ-менеджер «Газпрома», который получает 12 миллионов рублей в месяц. Пусть хотя бы по одинаковой ставке платят. Может быть, тогда у вас появятся деньги на индексации пенсий и другие проблемы? В ответ – гробовая тишина.

Так давайте ликвидируем Пенсионный фонд и будем платить пенсии из бюджета. В ответ кричат – а кто будет это делать? Где взять людей?

– В Пенсионном фонде 120 тысяч сотрудников!

– В стране есть Федеральная налоговая служба, через которую всё идёт. Они всё и начислят, и переведут. Это абсолютно элементарно делается.

Есть ещё один нюанс. Нам говорят – если ликвидировать Пенсионный фонд и платить пенсии из бюджета, это приведёт к уравниловке, как в Советском Союзе, где были одинаковые пенсии. Извините, но пенсии в СССР были разные. Они были близки, но только потому, что очень близки по уровню были зарплаты. Директор завода получал, может быть, в два раза больше классного токаря, но не в пятьдесят или сто раз, как сейчас. Никакой уравниловки по пенсиям в СССР не было. И в нашем предложении мы говорим – давайте вернёмся к солидарности поколений и обязанности государства платить пенсии. И давайте сделаем так, что пенсия у каждого человека будет зависеть от трёх факторов.

Первое – стаж. Если ты работал 40 лет – у тебя пенсия должна быть больше, а если 20 – меньше.

Второе – твой заработок. Есть рекомендации Международной организации труда, что пенсия должна быть не ниже 40% от заработка. На сегодняшний день, по данным Счётной палаты, это 37%. А через несколько лет они прогнозируют снижение до 27%. То есть покупательная способность пенсий снижается, а не растёт.

И третий фактор – это, конечно, условия труда. Одно дело, если ты в шахте работал, а другое – бухгалтером в конторе.

– Вы же говорите о советской пенсионной системе – все три пункта оттуда.

– Конечно. Нужно здравый смысл возвращать. Критики, как свора собак, накинулись на наши предложения. И я понимаю почему. Потому что они защищают себя и свою либеральную идею. Эта идея в том, что государство никому ничего не должно, а люди в государстве нужны, чтобы с них можно было брать на содержание государства.

Людям деньги вредны

– Недавно выступал один деятель и сказал, что увеличение возраста выхода на пенсию было связано с тем, что в стране катастрофически убывает население.

– Количество работающих действительно сокращается. Но те, кто уже вышел на пенсию, в этом не виноваты и не должны быть крайними. Потому что это обязанность государства. Более того, я абсолютно убеждён, что и пенсии нужно повышать. На рыночном Западе очень чётко все понимают, что единственный путь к увеличению роста экономики – это увеличение платёжеспособного спроса населения. Людям дают деньги. Что они делают на эти деньги? Покупают! Товары раскупаются, идёт рост производства для удовлетворения спроса, появляются новые рабочие места, растёт экономика, всё замечательно.

Наши либералы-рыночники этого не понимают. Увеличьте пенсии в два раза. Пенсионеры начнут нормально питаться, начнут покупать прежде всего отечественную продукцию. Они не будут гоняться за импортом.

– Почему у Силуанова и Набиуллиной такая философия, что деньги людям вредны, нам нельзя их иметь. А у кого они есть и в большом количестве – тем нужно побольше преференций и помощи, чтобы у них денег стало ещё больше?

– У нас в своё время спрашивали: «Ты чьих будешь?» Вот и они защищают свои корпоративные интересы. Они не считают, сколько у них в кошельке, когда пришли в дорогой бутик. Они знают, что им хватит на всё. Но как только возникают любой дефицит бюджета и необходимость добыть денег на любые нужды, первое, куда они смотрят, – это карманы граждан. Сколько раз мы говорили – давайте тряхнём «жирных котов». Отмахивались от нас, пока уже сам президент не сказал, чтобы хотя бы на 2% подняли налог для тех, кто больше 5 миллионов зарабатывает. У нас и так налог мизерный. Замечательный актёр Депардье в своё время приехал в Россию, чтобы получить гражданство. Почему? А потому что во Франции он 56% платил от своих доходов, а у нас только 13%.

Есть «двадцатка» экономически развитых стран. Россия там единственная страна с плоской шкалой подоходного налога, где одинаковый процент платят и миллиардер Абрамович, и нянечка из детского сада.

– Так в абсолютных цифрах условный Абрамович платит больше, чем нянечка?

– А нянечка вообще платить не должна! С её 6 тысяч даже 700 рублей взять – это последние копейки отбирать. У бедного даже маленькие деньги – последние.

Так вот, логика таких как Силуанов и Набиуллина – защищать своих. Народ для них – не свои. Надо защищать олигархов, у которых и так всё хорошо. Защищать банки. Помните аттракцион невиданной щедрости, когда в 2008 кризисном году банкам отвалили деньжищ на спасение финансовой системы, якобы чтобы они кредитовали производства. Что стало с деньгами? Они их выкинули на валютный рынок и обвалили рубль в два раза, прокрутили деньги несколько раз и «наварились» на том, что народ за месяц обнищал вдвое. А заводы как стояли с открытым ртом, так и остались без денег. Банковский капитал работает сам на себя. Для набиуллиных икона – это Международный валютный фонд. Главный регулятор делает всё, чтобы экономика не была самостоятельной, чтобы не было суверенитета в России, чтобы, как раньше, стояли с протянутой рукой перед МВФ.

Пенсионная реформа на совести «Единой России»

– Известно, что реформа и образования, и науки, и здравоохранения началась в начале нулевых годов как раз по рекомендациям Международного валютного фонда. Почему им последовали?

– Это очень правильный и большой вопрос. Возьмём образование. Сейчас все родители возмущены дистанционным обучением, потому что дети ни фига не учатся. Ничто не заменит личного общения с учителем. Но ещё в 2010 году появилась грефовская идея, где он прямо говорит, что дистанционное образование должно вытеснить очное. Никаких бумажных учебников, только в электронной форме! Это всё уже тогда закладывалось. И вдруг недавно я читаю рекомендации Министерства образования Российской Федерации 2020 года – и у меня глаза на лоб лезут. Путин стучит кулаком по столу, требует поправки в Конституции, ограничивающие влияние международных организаций на суверенитет России. А некий Кравцов, министр образования, пишет: «По рекомендации Всемирного банка...» Господин Кравцов, вы кому служите? Они даже не стесняются в открытую писать, под чью дудку пляшут и сочиняют свой свод законов ЦОС – цифровая образовательная среда.

Уже оглупили детей с помощью ЕГЭ, надо идти дальше. Им же не нужны люди, им нужен потребитель. Чтобы он мог расплатиться на кассе карточкой, желательно Сбера, и всё. Сиди, мы будем рулить.

- Два вопиющих случая происходят сегодня на наших глазах. Первый – на Ямале построен мост через реку, где в принципе больше нет других способов перебраться на другой берег. Раньше были понтонные переправы, но их с постройкой моста уничтожили. И теперь владельцы моста установили совершенно дикие расценки за проезд по нему. Для фур ценник доходит до 370 тысяч в один конец.

– Это безобразие. Когда у нас появились идеи платных дорог, все говорили, как это здорово! Я лучше заплачу и с ветерком пролечу! Мы первые начали бить в набат. Давайте сделаем так – платная трасса имеет право на существование, только если есть альтернативная бесплатная дорога. Пусть она хуже качеством, но она должна быть. Вы что, хотите создать препятствия по свободному перемещению граждан нашей страны? Увы, современные законы «подогнали» под беспредел.

- Есть такая неувядающая народная ценность. «Массандра». В Крыму объявлено, что через несколько дней пройдут торги. Вместе с древними подвалами будут проданы виноградники – несколько тысяч гектаров. Эта республиканская собственность продаётся на аукционе. Стартовая цена – три с половиной миллиарда рублей. Хотя по всем расчётам это порядка 700 миллиардов рублей.

– Это та самая приватизация, которую начал Чубайс. И мы не забыли ту приватизацию, где нам обещали по две «Волги» за ваучер. Мы помним. Понятно, что каждый приватизированный тогда объект поменял по десятку собственников. Но мы предлагаем выход. Давайте посчитаем реальную рыночную стоимость в тех ценах. Потом возьмём сумму, за которую имущество было тогда продано, посчитаем дельту и предложим собственнику – либо ты платишь эту дельту в бюджет государства и тогда владеешь на законных основаниях, либо государство тебе возвращает тобой уплаченное с учётом инфляции и забирает собственность себе. С «Массандрой» то же самое. Она должна выставляться на торги по реальной цене!

– В 250 раз цена занижена!

– Спасибо. Я не был в курсе этой ситуации. Вернусь в Госдуму, дам задание разобраться и посчитать, что к чему. Пока всё предсказуемо. Выиграет на торгах с минимальной суммой какой-нибудь Вася Пупкин. А потом окажется, что за ним стоит жена какого-нибудь известного человека или его тёща. Всё это мы уже проходили.

Это общенациональное достояние. Понимаю, местные власти скажут, что не справляются и нужен частный инвестор. Хорошо. Но продайте за реальные деньги! А выручку направьте на то же самое повышение пенсии или на повышение стипендий.

– Занижение цены – это же прямая кража у государства! Я думаю, что такие случаи будут повторяться. Но я доволен нашим разговором. Оказывается, не все в Государственной думе были за пенсионную реформу.

– Уточню – пенсионная реформа была принята только голосами «Единой России». Голосами одной-единственной фракции. Две фракции проголосовали против – КПРФ и «Справедливая Россия». Члены ЛДПР не голосовали. Пенсионная реформа – проект единороссов.

– Есть всё же надежда. Говорят, старая гвардия потихоньку начинает сдавать позиции и им на смену идёт новая.

– Главное, чтобы представители этой новой элиты не оказались детьми старой.

***

Обещается властью много хорошего, а на деле мы имеем то, что имеем. Пенсии, к примеру, оставляют желать лучшего, хотя сулились повышения, чтобы на них действительно можно было жить. В сухом остатке заплатил человек коммуналку, купил лекарства и все, дотянуть бы до следующей госвыплаты, чтобы при этом хоть на продукты хватило. И работающие пенсионеры не от хорошего существования трудиться идут. Если бы о них проявлялась должная забота, эти люди, наконец, прочувствовали бы, что же такое заслуженный отдых. А так некогда, к сожалению, хотя трудовой долг перед государством они вроде исполнили и вынуждены это делать снова. И не перестают пока быть актуальными пара вопросов: когда же у нас наступят тут улучшения и наступят ли вообще?

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