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Депутат от КПРФ объяснила, почему Дроздов и Топилин ушли из ПФР друг за дружкой

По инф. sobesednik.ru   
16 Февраля 2021 г.
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Ответственные за пенсионную реформу Максим Топилин и Антон Дроздов ушли в отставку друг за другом. На их место пришел бывший руководитель Фонда социального страхования Андрей Кигим. Так почему же происходит такая чехарда с кадрами в главном для нас, пенсионеров, ведомстве?

«Нужно было найти стрелочников»: почему Дроздова и Топилина «ушли» одновременно

Пенсионный фонд уже давно выступал большим раздражителем для граждан.

– Фонды – это посредники в решении задач социального обеспечения, – прокомментировала «Собеседнику» депутат Госдумы от КПРФ, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя. – Эти фонды требуют немалых ресурсов, а насколько эффективно они работают, Счетная палата уже неоднократно сигнализировала. Когда бюджетные деньги идут через фонды – это не очень прозрачно. Посредники сейчас, когда тяжелая экономическая ситуация, не нужны, не время роскошествовать фондам.

Антон Дроздов и Максим Топилин считаются основными «толкачами» непопулярной пенсионной реформы. Топилин возглавлял ПФР, Дроздов в последнее время курировал пенсионные вопросы уже на посту заместителя главы Минфина. Их синхронные отставки не могут быть простым совпадением.

– Пенсионная реформа, кроме негатива, ничего гражданам не принесла. Кого угодно спросите – вам скажут, что это не только экономическая, но и политическая ошибка руководства страны. Поэтому нужно было найти стрелочников, на кого можно списать весь негатив, тем более перед выборами в Госдуму в этом году, – считает депутат.

  • Вера Ганзя

Кроме того, оба чиновника фигурировали в скандалах и с личным имуществом. – Премьер Мишустин расставляет на ключевые посты своих людей, и, конечно, учитывается все, в том числе и связанные с ними скандалы, – говорит коммунистка. – Мне, например, не нравятся огромные здания Пенсионного фонда, их немаленькие штаты – без этого можно обойтись, когда такие тяжелые времена. А в идеале все эти фонды можно вообще упразднить и все финансирование осуществлять исключительно через бюджет. У нас есть управление социальной защиты и другие структуры, которые дублируют друг друга. А объединение ничего не даст – ну был один фонд, будет два, чиновники так и останутся. Просто поменяется вывеска.

  • Новым главой Пенсионного фонда стал Андрей Кигим, который ранее возглавлял Фонд социального страхования РФ. Несмотря на серьезный возраст – 63 года – и большой стаж на госслужбе, в политике его мало кто знает.

– Это популярный сегодня тип чиновника-технократа, – отмечает Вера Ганзя. – Ровно, спокойно работает, на публику не выходит.

По инф. sobesednik.ru

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