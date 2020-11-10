Россияне определились с размером достойной пенсии

Среднестатистический россиянин считает достойной пенсию в размере 40 тыс. рублей в месяц, при этом запросы у мужчин выше, чем у женщин: 41,3 тыс. рублей и 38,5 тыс. рублей соответственно.

Такие данные представлены в исследовании, которое провел онлайн-сервис по поиску работы SuperJob.

Как выяснилось, самые высокие запросы к уровню пенсии в Москве и Санкт-Петербурге: в среднем 44 тыс. 500 и 43 тыс. 500 рублей соответственно; на третьем месте — Хабаровск (в среднем 43 тыс. 400 рублей). Самые скромные притязания — у жителей Набережных Челнов, которым достаточно 35 тыс. 100 рублей в месяц.

Эксперты также отмечают, что 27% опрошенных в качестве основного источника дохода на пенсии указали работу или подработку.

«Каждый четвертый россиянин считает, что основным источником финансовых средств будет государственная пенсия (25%). 12% россиян рассчитывают на личные сбережения, 2% — на финансовую помощь детей. Еще 3% респондентов в качестве основного источника дохода на пенсии указали средства, вложенные в негосударственные пенсионные фонды», — указывается в исследовании.

При этом респонденты старше 45 лет чаще остальных рассчитывают на государственную пенсию (32%).

«По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, на государственную пенсию сегодня рассчитывает максимальное количество россиян (25%), а на личные накопления — минимальное (12%). В 2009 году этот показатель составлял 7% и 33% соответственно», — констатируют эксперты.

Напомним, 23 сентября, выступая на встрече с сенаторами, президент РФ Владимир Путин заявил, что в следующем году пенсии будут проиндексированы на 6,3%, что, уточнил он, более чем в 1,5 раза превысит уровень прогнозируемой инфляции.

Ранее, в августе, были обнародованы результаты опроса, проведенного НПФ Сбербанка, из которых следует, что россияне хотели бы получать в среднем 59 тыс. рублей после выхода на пенсию, поскольку именно такая сумма, по их мнению, обеспечит достойную жизнь в зрелом возрасте. При этом мужчины в среднем рассчитывают на пенсию в 61 тыс. рублей, женщины — 56 тыс. рублей. Наибольшую пенсию хотели бы получать студенты (62 тыс. рублей) и люди с высшим образованием (61 тыс. рублей).

До этого сообщалось, что почти треть россиян (31%) хотели бы перестать работать и уйти на пенсию досрочно до того, как им исполнится 55 лет. Впрочем, 69% к этому не готовы, а 11% из этого числа и вовсе хотели бы продолжать работать и после 70 лет. Таковы результаты исследования совместного исследования сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка.

Стремление работать подольше объясняется низкой финансовой обеспеченностью. Большинство участников опроса (80%) отметили, что не могут уйти на пенсию раньше, поскольку им просто не на что будет жить. Лишь 4% из числа опрошенных заявили, что у них достаточно сбережений, 3% рассчитывают на помощь родственников, еще 13% имеют прочие источники дохода.

Примечательно, что почти половина участников опроса (49%) признались, что ничего не предпринимают для того, чтобы обеспечить себе лучшую жизнь на пенсии или оставить работу в более молодом возрасте. По их словам, возможности что-либо откладывать у них нет, как нет и веры в сохранение отложенного. 26% респондентов пока ничего не делают, но планируют какие-либо действия в будущем.

Добавим, что средний размер пенсии в России может вырасти в следующем году до 17 тыс. 432 рублей. Это следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России (ПФР), о котором стало известно в конце июня. Так, согласно документу, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в следующем году составит 6,3%, в 2022-м — 5,9% (до 18 тыс. 357 рублей), в 2023-м — 5,6% (до 19 тыс. 283 рублей).

С 1 января 2019 года в России вступили в силу поправки в пенсионное законодательство. В частности, предполагается поэтапное (до 2028 года) повышение пенсионного возраста для мужчин — с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет. При этом, согласно официальной статистике, средняя продолжительность жизни в России составляет менее 73 лет. Пенсионная реформа вызвала неоднозначную реакцию в обществе, однако власти заявили, что она неизбежна.

По инф. rosbalt.ru

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