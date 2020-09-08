Трудяг в возрасте «за 65» призывают еще посидеть на больничном

Работающих россиян возрастом 65+ призывают продлевать больничные. Из-за подъема в отдельных регионах заболеваемости коронавирусом режим самоизоляции для пожилых людей продолжен минимум до 20 сентября.

Самоизоляционный режим для людей старше 65 лет в сентябре был снят не везде

Ситуация с распространением эпидемии коронавируса на территории России стабилизировалась, но назвать ее оптимистичной санитарные врачи пока не могут. Во многих регионах страны рост заболеваемости достаточно критичный, из-за чего местные власти не снимают многие карантинные ограничения. В первую очередь речь идет о гражданах старше 65 лет, которые вместе с лицами, имеющими хронические заболевания, входят в группу риска.

Продлить больничные с 1 и 7 сентября 2020 года лицам в возрасте 65+ приняли решение в нескольких регионах России:

Мурманской области;

Орловской области;

Калининградской области;

Челябинске и области;

республике Хакасия.

В регионах существенно превышена норма эпидемиологического порога, из-за чего пускать на работу граждан, входящих в группу риска, местные власти пока не решаются.

Жители, которые вынуждены соблюдать режим самоизоляции в период пандемии, не остаются без заработной платы — больничные листы им оплачивает Фонд социального страхования, а не работодатель. Для оформления больничного выходить из дома работающему пенсионеру не нужно. Все данные в ФСС передаются непосредственно работодателями. Главная задача — заранее предупредить о продлении больничного, чтобы выплаты на счет пенсионера поступили своевременно.

Процедура оформления больничного упрощена

Для оформления больничного листа по причине соблюдения режима самоизоляции, работающим пенсионерам из регионов России, в которых продолжают действовать ограничения, не требуется собирать никаких дополнительных документов. Процедура была максимально упрощена ввиду пандемии коронавируса.

Работодатели в ФСС в начале каждого месяца передают списки работников в возрасте 65+, которые не переведены на дистанционную работу, не находятся в официальном отпуске или на больничном по любой другой причине. Данные обрабатываются Фондом без участия самого пенсионера, которому требуется компенсация за пропущенный период работы.

Деньги начисляются автоматически, без предоставления дополнительных справок и документов. Главное условие — пенсионер старше 65 лет должен иметь официальное трудоустройство.

Те пожилые люди, которые были уволены по каким-либо причинам в период пандемии, могут обратиться в службу занятости и получать пособие по безработице. Также в кризис выжить можно посредством полноценного выхода на пенсию и получения компенсации ввиду пропущенных периодов индексации пенсии, которая у работающих пенсионеров практически не растет с 2016 года.

Оплата больничного – 100%

Если работодатель соблюдает действующее законодательство и дает возможность работающему пенсионеру спокойно пересидеть период обязательной самоизоляции, проблем с оплатой больничных листов возникнуть не должно.

Работающему пенсионеру старше 65 лет оформляется электронный больничный лист, его действие продлевается настолько, насколько в регионе удлиняют обязательный режим самоизоляции для пожилых граждан. Ежемесячно работодатель предоставляет в ФСС обновленные списки пожилых сотрудников, временно не работающих из-за опасности для их здоровья и жизни.

Больничный оплачивается в 100% размере заработной платы, исходя из расчета средней суммы заработка за последние два года тем пенсионерам, которые имеют стаж работы больше восьми лет. Но сумма выплат ограничена 70 тысячами рублей в месяц, даже если заработная плата у сотрудника была в разы выше. Начисление средств ежемесячно занимает до семи дней со дня подачи документов работодателем в ФСС.

Конечно, пока еще чувствуешь силы, почему бы и не поработать? Но сейчас, в связи со сложной ситуацией по коронавирусу, для некоторых работающих пенсионеров было бы выходом уйти на заслуженный отдых. Так можно лучше уберечься от грозного заболевания, да и пособие от государства будет в поддержку. А работа.... При сильном желании ее всегда можно найти.

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