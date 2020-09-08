Трудяг в возрасте «за 65» призывают еще посидеть на больничном

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Работающих россиян возрастом 65+ призывают продлевать больничные. Из-за подъема в отдельных регионах заболеваемости коронавирусом режим самоизоляции для пожилых людей продолжен минимум до 20 сентября.
Самоизоляционный режим для людей старше 65 лет в сентябре был снят не везде
Ситуация с распространением эпидемии коронавируса на территории России стабилизировалась, но назвать ее оптимистичной санитарные врачи пока не могут. Во многих регионах страны рост заболеваемости достаточно критичный, из-за чего местные власти не снимают многие карантинные ограничения. В первую очередь речь идет о гражданах старше 65 лет, которые вместе с лицами, имеющими хронические заболевания, входят в группу риска.
Продлить больничные с 1 и 7 сентября 2020 года лицам в возрасте 65+ приняли решение в нескольких регионах России:
Мурманской области;
Орловской области;
Калининградской области;
Челябинске и области;
республике Хакасия.
В регионах существенно превышена норма эпидемиологического порога, из-за чего пускать на работу граждан, входящих в группу риска, местные власти пока не решаются.
Жители, которые вынуждены соблюдать режим самоизоляции в период пандемии, не остаются без заработной платы — больничные листы им оплачивает Фонд социального страхования, а не работодатель. Для оформления больничного выходить из дома работающему пенсионеру не нужно. Все данные в ФСС передаются непосредственно работодателями. Главная задача — заранее предупредить о продлении больничного, чтобы выплаты на счет пенсионера поступили своевременно.
Процедура оформления больничного упрощена
Для оформления больничного листа по причине соблюдения режима самоизоляции, работающим пенсионерам из регионов России, в которых продолжают действовать ограничения, не требуется собирать никаких дополнительных документов. Процедура была максимально упрощена ввиду пандемии коронавируса.
Работодатели в ФСС в начале каждого месяца передают списки работников в возрасте 65+, которые не переведены на дистанционную работу, не находятся в официальном отпуске или на больничном по любой другой причине. Данные обрабатываются Фондом без участия самого пенсионера, которому требуется компенсация за пропущенный период работы.
Деньги начисляются автоматически, без предоставления дополнительных справок и документов. Главное условие — пенсионер старше 65 лет должен иметь официальное трудоустройство.
Те пожилые люди, которые были уволены по каким-либо причинам в период пандемии, могут обратиться в службу занятости и получать пособие по безработице. Также в кризис выжить можно посредством полноценного выхода на пенсию и получения компенсации ввиду пропущенных периодов индексации пенсии, которая у работающих пенсионеров практически не растет с 2016 года.
Оплата больничного – 100%
Если работодатель соблюдает действующее законодательство и дает возможность работающему пенсионеру спокойно пересидеть период обязательной самоизоляции, проблем с оплатой больничных листов возникнуть не должно.
Работающему пенсионеру старше 65 лет оформляется электронный больничный лист, его действие продлевается настолько, насколько в регионе удлиняют обязательный режим самоизоляции для пожилых граждан. Ежемесячно работодатель предоставляет в ФСС обновленные списки пожилых сотрудников, временно не работающих из-за опасности для их здоровья и жизни.
Больничный оплачивается в 100% размере заработной платы, исходя из расчета средней суммы заработка за последние два года тем пенсионерам, которые имеют стаж работы больше восьми лет. Но сумма выплат ограничена 70 тысячами рублей в месяц, даже если заработная плата у сотрудника была в разы выше. Начисление средств ежемесячно занимает до семи дней со дня подачи документов работодателем в ФСС.
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