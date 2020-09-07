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Вакцина «Спутник V» взбудоражила западный мир
По инф. rosbalt.ru   
07 Сентября 2020 г.
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Одно из самых влиятельных медицинских изданий мира — выходящий в Великобритании журнал The Lancet — рассказал об итогах двух этапов испытаний разработанной в РФ антиковидной вакцины.

Авторитетный меджурнал Lancet назвал побочные эффекты российской вакцины от COVID-19

У всех 76 человек, участвовавших в тестировании, вакцина сформировала «устойчивый и гуморальный, и клеточный иммунный ответ», сказано в статье на сайте издания.

Авторы работы, а их целый список — 32 человека, также перечисляют «побочки» от введения вакцины. Утверждается, что по итогам испытаний «о серьезных побочных эффектах не сообщалось», а вот к «легким» были отнесены боль в месте инъекции, повышение температуры до 37-38 градусов, головная боль, боли в мышцах и суставах, мышечная слабость.

Как сообщалось, препарат от коронавируса Sputnik V, названный в честь советского космического аппарата, создавался спешно и к моменту регистрации 11 августа не прошел третью фазу испытаний. Над вакциной работал научный Центр им. Гамалеи совместно с Минобороны.

  • За спешкой России стоят политические мотивы, считают в США. Госсекретарь этой страны Майкл Помпео сегодня отметил, что Вашингтон недоволен и китайской разработкой, и заявил, что «русские и китайцы торопились вывести вакцины на рынок в попытках совершить не медицинский прорыв, а политический, дипломатический». По его словам, такие действия «не отвечают первостепенным интересам» мирового сообщества.

Глава дипломатии сказал, что недоиспытанные вакцины могут принести не пользу, а вред. «Если мы получим вакцину, которая не работает, это может привести к еще большим бедам — к гибели еще большего числа людей», — предупредил он.

Стоит отметить, что и  врачи не верят в то, что эта российская разработка эффективна. В ВОЗ призывали страну не спешить с регистрацией, пока вакцина не прошла все требуемые этапы испытаний. Другие страны пока не регистрировали свои вакцины от коронавируса, тут Россия оказалась «впереди планеты всей». Мы писали по этой теме:

По инф. rosbalt.ru

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