Новые правила техосмотра: как пройти его с первого раза

Нередко прохождение техосмотра становится настоящей головной болью для владельцев авто, особенно если они перешагнули пенсионный рубеж. Учитывая, что с 1 марта 2021 года в нашей стране вступают в действие новые правила техосмотра, то с ними необходимо ознакомиться заблаговременно, чтобы все прошло гладко и получилось с 1 раза. Что изменилось, как пройти техосмотр - расскажем в статье.
Нововведения
Итак, с 1 марта техосмотр перестанет считаться формальной процедурой, и весь процесс будет сниматься на камеру, а затем отснятый материал должен загружаться на сервер. Это подтвердит, что конкретное транспортное средство приезжало на ТО.
Кроме того, с указанной выше даты станет невозможным приобретение диагностической карты, которую покупали 99% водителей. А значит, автомобиль все же придется показывать в «натуральном» виде.
Ликвидируем неисправности
Перед посещением специализированной на проведение техосмотра организации рекомендуется ознакомиться с положениями ФЗ «О техосмотре», в частности, касающиеся требований, предъявляемых к авто на ТО. Несмотря на то, что последних довольно много, специалисты выделяют лишь некоторые, акцентируя внимание на следующих неисправностях, наличие которых вместе или по — отдельности точно помешает вам пройти данное мероприятие.
Состояние кузова и стекла
Первое, что бросается в глаза — это кузов автомобиля. Однако при прохождении техосмотра допускается наличие незначительных царапин и вмятин, при условии, что целостность кузова не повреждена. Поэтому пройти осмотр не получится, если отсутствуют некоторые кузовные элементы или они имеют сильное повреждение. Некоторые неприятности возникнут, если отдельные элементы кузова отличаются от него по цвету.
Стекла машины, как и ее кузов, притягивают внимание в первую очередь. Поэтому они должны присутствовать на своих местах, быть чистыми и достаточно хорошо пропускать свет. Допускается наличие небольших сколов и трещинок, а также умеренное тонирование, при условии, что подобные изъяны не влияют на обзорность. Также важно, чтобы корректно работали стеклоочистители.
Рулевое управление и тормоза
Перед прохождением ТО, помимо кузова и стекол, в первую очередь уделяют внимание рулевому управлению. Ваш автомобиль должен точно реагировать на движения руля, при вращении которого не должно возникать скрипов, стуков, люфта и прочих проблем.
Еще одним существенным показателем вашего ТС и его безопасности является тормозная система. Она должна быть исправной. Последнее проверяется с особой тщательностью и с применением специального оборудования, которое максимально точно измеряет ключевые параметры, включая работоспособность всех электронных систем, прямо или косвенно, влияющих на работу системы тормозов. Вместе с этим тестируется фиксация колёса ручного тормоза, которое должно удержать машину на уклоне.
Световые приборы, шины и выхлопные газы
Не меньшее значение при ТО играет проверка состояния световых приборов, которые должны быть исправны и целостны, а также правильно отрегулированы. Последнее будет проверено на специальном стенде. Отдельно будут проверять работу автоматических и ручных систем регулирования.
Если у вас машина с рулем на правую сторону, то при осмотре особое внимание уделят следующему моменту: фары должны быть отрегулированы в соответствии с требованиями отечественного законодательства.
Свою порцию внимания получат и шины транспортного средства, которые не только обязаны отвечать сезону, но и их протектор должен иметь достаточную глубину, например, для летних шин легковых автомобилей она составляет 1,6 мм минимально.
Не допускается также нахождение на одной оси разных шин, которые в идеале должны быть идентичной марки и с одинаковым рисунком протектора.
Вместе с шинами и световыми приборами, необходимо подготовить выхлопную трубу, из которой не должен выходить слишком густой или слишком тёмный дым. Содержание вредных веществ в выхлопных газах для успешного прохождения ТО должно отвечать действующим нормам.
Аптечка и огнетушитель
И последние пару моментов, о которых нужно позаботиться заблаговременно — это наличие аптечки, которая должна быть полностью укомплектована свежими препаратами и исправного огнетушителя с соответствующим сроком годности в салоне авто.
Уделив внимание указанным выше моментам, а также изучив новые правила техосмотра, вы без проблем пройдете это мероприятие независимо от возраста, марки автомобиля и прочих факторов.
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Нередко прохождение техосмотра становится настоящей головной болью для владельцев авто, особенно если они перешагнули пенсионный рубеж. Учитывая, что с 1 марта 2021 года в нашей стране вступают в действие новые правила техосмотра, то с ними необходимо ознакомиться заблаговременно, чтобы все прошло гладко и получилось с 1 раза. Что изменилось, как пройти техосмотр - расскажем в статье.
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