Наступивший год пришел вместе с новшествами для автомобилистов

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На усиление ответственности за безопасность дорожного движения тех, кто за рулем, направлены новые штрафы ГИБДД. И ранее действующие штрафы, для сведения, сохранены в полном объеме.
Превысил среднюю скорость - получи штраф
Спорный вопрос о превышении средней скорости движения решается с помощью аппаратуры видеофиксации: если водитель тормозит незадолго до знака ограничения скорости до 60 км/ч, и камера это зафиксировала, а в конце участка контроля водитель снова разгоняется и превышает установленные лимиты, то ему придется заплатить штраф. Размер штрафа такой же, как и при моментальной фиксации – от 500 до 5 тыс. руб.
Производители аппаратуры видеонаблюдения предложили внести в КоАП понятие «превышение средней скорости», после принятия этого предложения оспорить решение о нарушении будет невозможно.
Штрафы-2021
Водителей будут штрафовать за такие нарушения:
если водитель проехал по платной трассе и не заплатил, владелец легковой машины будет оштрафован на 1,5 тыс. руб., водитель грузовика или автобуса – на 5 тыс. руб.;
если во дворе или на стоянке обнаружен брошенный автохлам, владелец заплатит штраф от 1 тыс. до 3 тыс. руб.;
за мойку машины в неположенном месте – от 1 тыс. до 2 тыс. руб.;
за парковку и проезд по спортивным и детским площадкам – от 2 тыс. до 5 тыс. руб.;
за отсутствие талона ТО – 2 тыс. руб.;
за отказ пройти медицинское освидетельствование при наличии ребенка в машине – штраф 50 тыс. руб. и лишение прав на срок от 2 до 3 лет.
С просроченными правами ездить больше нельзя
В течение 2020 года в связи с пандемией коронавируса была введена льгота, которая разрешала ездить с просроченными в период с 1 февраля до 15 июля 2020 года правами. С начала 2021 года эта льгота отменяется. ГИБДД начинает работать в обычном режиме, поэтому водители имеют возможность своевременно заменить просроченные документы.
За езду с такими правами полагается штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. руб., а передача управления автомобилем лицу с просроченными правами карается штрафом в 30 тыс. руб.
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Не только штрафов коснулись изменения этого года для автовладельцев. Также им стоит обратить внимание и на полис ОСАГО. Здесь перемены не только в расценках, но и в формате полиса, способах расчета и учете некоторых особых критериев.
Оформление страховки — что там за новшества?
Тариф на страховку определяет государство. С 2019 года он держался на уровне 23%, а в 2021 году может достигнуть 45%.
Автовладельцев ждут и другие изменения:
не будет фиксироваться коэффициент мощности (по существующим правилам, если двигатель мощнее 120 л.с., плата на 45% больше тарифа, если мощность больше 150 л.с. – на 60%), с нового года это отменяется;
будет учитываться марка автомобиля, владельцам иномарок придется платить на 40% больше тарифа;
будут объединены полисы КАСКО и ОСАГО — это упростит процедуру оформления;
без актуальной диагностической карты купить полис будет невозможно;
на добровольной основе установка специального оборудования для фиксации скорости, разгона, торможения и других технических характеристик.
Цена полиса будет формироваться с индицидуальным подходом: как это?
Для определения цены полиса в 2021 году страховые компании будут применять индивидуальный подход к каждому автовладельцу. Цена определится методом соединения нескольких факторов.
Новое оформление характеризуется такими особенностями:
учет возраста водителя и стажа вождения (чем больше стаж, тем ниже цена);
учет семейного положения (водители, у которых есть дети, более аккуратные и осторожные);
полис можно будет оформить дистанционно;
формат документа поменяется;
ценовой коридор расширится;
отменят некоторые коэффициенты, влияющие на стоимость;
Базовую ставку по-прежнему будет устанавливать Центральный банк. Особенностью станет то, что она не будет фиксированной, а определится допустимый интервал, за который страховщики не имеют право выходить. В настоящее время диапазон — 2740-4945 руб. Его планируется увеличить сначала на 40%, а потом еще на 33%. Но пока ставки не опубликованы. В 2021 году возможны и другие новшества.
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