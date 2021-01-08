Наступивший год пришел вместе с новшествами для автомобилистов

На усиление ответственности за безопасность дорожного движения тех, кто за рулем, направлены новые штрафы ГИБДД. И ранее действующие штрафы, для сведения, сохранены в полном объеме.

Превысил среднюю скорость - получи штраф

Спорный вопрос о превышении средней скорости движения решается с помощью аппаратуры видеофиксации: если водитель тормозит незадолго до знака ограничения скорости до 60 км/ч, и камера это зафиксировала, а в конце участка контроля водитель снова разгоняется и превышает установленные лимиты, то ему придется заплатить штраф. Размер штрафа такой же, как и при моментальной фиксации – от 500 до 5 тыс. руб.

Производители аппаратуры видеонаблюдения предложили внести в КоАП понятие «превышение средней скорости», после принятия этого предложения оспорить решение о нарушении будет невозможно.

Штрафы-2021

Водителей будут штрафовать за такие нарушения:

если водитель проехал по платной трассе и не заплатил, владелец легковой машины будет оштрафован на 1,5 тыс. руб., водитель грузовика или автобуса – на 5 тыс. руб.;

будет оштрафован на 1,5 тыс. руб., водитель грузовика или автобуса – на 5 тыс. руб.; если во дворе или на стоянке обнаружен брошенный автохлам, владелец заплатит штраф от 1 тыс. до 3 тыс. руб.;

за мойку машины в неположенном месте – от 1 тыс. до 2 тыс. руб.;

за парковку и проезд по спортивным и детским площадкам – от 2 тыс. до 5 тыс. руб.;

– от 2 тыс. до 5 тыс. руб.; за отсутствие талона ТО – 2 тыс. руб.;

за отказ пройти медицинское освидетельствование при наличии ребенка в машине – штраф 50 тыс. руб. и лишение прав на срок от 2 до 3 лет.

С просроченными правами ездить больше нельзя

В течение 2020 года в связи с пандемией коронавируса была введена льгота, которая разрешала ездить с просроченными в период с 1 февраля до 15 июля 2020 года правами. С начала 2021 года эта льгота отменяется. ГИБДД начинает работать в обычном режиме, поэтому водители имеют возможность своевременно заменить просроченные документы.

За езду с такими правами полагается штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. руб., а передача управления автомобилем лицу с просроченными правами карается штрафом в 30 тыс. руб.

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Не только штрафов коснулись изменения этого года для автовладельцев. Также им стоит обратить внимание и на полис ОСАГО. Здесь перемены не только в расценках, но и в формате полиса, способах расчета и учете некоторых особых критериев.

Оформление страховки — что там за новшества?

Тариф на страховку определяет государство. С 2019 года он держался на уровне 23%, а в 2021 году может достигнуть 45%.

Автовладельцев ждут и другие изменения:

не будет фиксироваться коэффициент мощности (по существующим правилам, если двигатель мощнее 120 л.с., плата на 45% больше тарифа, если мощность больше 150 л.с. – на 60%), с нового года это отменяется;

(по существующим правилам, если двигатель мощнее 120 л.с., плата на 45% больше тарифа, если мощность больше 150 л.с. – на 60%), с нового года это отменяется; будет учитываться марка автомобиля , владельцам иномарок придется платить на 40% больше тарифа;

, владельцам иномарок придется платить на 40% больше тарифа; будут объединены полисы КАСКО и ОСАГО — это упростит процедуру оформления;

и ОСАГО — это упростит процедуру оформления; без актуальной диагностической карты купить полис будет невозможно;

на добровольной основе установка специального оборудования для фиксации скорости, разгона, торможения и других технических характеристик.

Цена полиса будет формироваться с индицидуальным подходом: как это?

Для определения цены полиса в 2021 году страховые компании будут применять индивидуальный подход к каждому автовладельцу. Цена определится методом соединения нескольких факторов.

Новое оформление характеризуется такими особенностями:

учет возраста водителя и стажа вождения (чем больше стаж, тем ниже цена);

(чем больше стаж, тем ниже цена); учет семейного положения (водители, у которых есть дети, более аккуратные и осторожные);

(водители, у которых есть дети, более аккуратные и осторожные); полис можно будет оформить дистанционно;

формат документа поменяется;

ценовой коридор расширится;

отменят некоторые коэффициенты, влияющие на стоимость;

учет аварийности, нарушений ПДД, задержаний инспекторами ГИБДД.

Базовую ставку по-прежнему будет устанавливать Центральный банк. Особенностью станет то, что она не будет фиксированной, а определится допустимый интервал, за который страховщики не имеют право выходить. В настоящее время диапазон — 2740-4945 руб. Его планируется увеличить сначала на 40%, а потом еще на 33%. Но пока ставки не опубликованы. В 2021 году возможны и другие новшества.

Добросовестный водитель наверняка постарается соблюдать нововведения, а иных, возможно, что отрезвят штрафы. Ведь количество ДТП растет, и, конечно, дорожная система не может на это не реагировать. Еще бы обратили отвественные лица больше внимания на качество наших дорог, от которых тоже происходит немало дорожно-транспортных происшествий.

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