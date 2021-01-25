Автомобилисту: актуальное и полезное в 2021-м году

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Елена Мишина, Мария Прилучная, Валерия Брыжаченко, 1rre.ru
25 Января 2021 г.
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Автомобильная сфера не обходится без новостей. Например, есть любопытное сообщение о том, что российское правительство во главе с премьером Михаилом Мишустиным запланировало выплатить 375 тысяч рублей в качестве скидки на приобретение нового автомобиля для определенных категорий граждан страны. Льгота будет действительна до 2023 года. Здорово, правда? Особенно, если в эту категорию удастся попасть. Теперь об обещанной скидке и других новостях поподробнее.
Кто же сможет получить льготу на приобретение автомобиля?
В январе 2021 года, согласно постановлению председателя правительства Михаила Мишустина, запущены программы для автокредитования для некоторых категорий населения. Согласно информации Минпромторга, стало известно, кто может получить льготу на приобретение нового автомобиля. Правительственная скидка составит от 10% до 25% стоимости машины.
Главное требование от правительства звучит так: автомобиль, который хотят приобрести российские граждане, должен быть обязательно российской сборки. Стоит отметить тот факт, что цена новой машины не должна быть выше 1,5 миллиона рублей.
Скидка на новый автомобиль для российских граждан может достигнуть 150 тысяч рублей.
Самая максимальная льгота на приобретение автомобиля будет предоставлена для семей с маленькими детьми, проживающих на Дальнем Востоке. Для этих граждан скидка будет составлять 375 000 рублей.
Кому светит получение автоскидки?
Надеяться на льготное автокредитование смогут некоторые категории российских граждан, а именно:
семьи, в которых растут несовершеннолетние дети;
граждане, которые решили купить электромобиль (при условии, что до 2023 года Россия станет выпускать собственные электромобили);
лица, у которых есть водительское удостоверение, но никогда не было автомобиля;
медицинские работники, работающие в государственных медучреждениях;
российские граждане, которые сдают свое авто в аренду дилеру по условиям программы «Трейд-ин» (сдаваемая в аренду машина должна являться собственностью гражданина не меньше 1 года, а по возрасту авто не должно быть моложе 6 лет).
Согласно информации, полученной из правительственных источников, уже в минувшем 2020 году льготы по автокредитованию получили не менее 173 000 граждан. Льготным лизингом в прошлом году смогли воспользоваться 46 400 российских граждан.
В январе 2020 года была задействована узкопрофильная субсидированная программа, согласно которой более 1 800 граждан приобрели газомоторную технику.
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Программы льготного кредитования для покупки автомобиля стали очень популярны в России. Почти 20% всех новых машин в 2020 году куплены именно по этим программам. Самые популярные государственные программы автокредитования продлены до конца 2023 года.
Какие льготные программы продлят до 2023 года?
Наибольшей популярностью у россиян пользуются программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые продолжат работать до конца 2023 года. Глава правительства подписал постановление о продлении работы таких программ, как «Свое дело» (лизинг), «Российский тягач» и «Льготный лизинг». Они также будут актуальны до конца 2023 года.
Такие меры направлены на поддержку автопрома и на обеспечение доступности транспорта как для личных нужд россиян, так и для малого и среднего бизнеса.
Условия льготных программ
Самым первым условием является покупка автомобиля российского производства. Количество отечественных машин, проданных в 2020 году по льготным кредитам, составляет почти 65 тыс. штук.
Условия программ можно сформулировать таким образом:
льготные условия предоставляются при покупке в кредит электромобилей;
скидка 10% положена семьям с детьми (достаточно одного ребенка), медицинским работникам, а также тем, кто сдал старую машину в счет уплаты первого взноса за новую; скидка 25% предоставляется жителям дальневосточного региона страны;
ценовой барьер установлен на 1,5 млн руб. — это максимальная цена приобретаемой машины;
льготный лизинг доступен для предпринимателей, которые приобретают автотехнику, необходимую для ведения бизнеса;
многие банки предлагают автокредит без первого взноса (кредит оформляется как потребительский, а после покупки машины условия пересматриваются в сторону уменьшения процентов).
В текущем году представители автопрома предлагают поднять ценовой барьер для покупки машин по льготным программам до 2 млн руб. Это расширит ряд покупаемых автомобилей и увеличит их количество.
Программы льготного кредитования дали значительный толчок авторынку России в сложных условиях пандемии. По программе льготного лизинга продано почти 50 тыс. машин, по программе трейд-ин – более 19 тыс. автомобилей.
В 2021 году на льготные кредиты государство выделит около 9 млрд руб., на льготный лизинг – около 4 млрд руб.
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А теперь об утилизационном сборе. В В Минпромторге не исключают, что его могут повысить на авто разных типов в текущем году. Проект об увеличении показателя уже был разработан специалистами, а теперь ждет официального рассмотрения ответственными лицами.
О повышении утильсбора подробнее
В подготовленном для рассмотрения проекте постановления рассматривается вариант увеличения суммы утилизационного сбора на четверть. Повышение на 25% должно затронуть как грузовой транспорт, так и легковые автомобили.
В связи с таким предложением, пересмотрена будет и базовая ставка:
сбор на легковушки «подрастет» до 25 тыс. рублей;
на тяжелые грузовики и прицепы — до 187,5 тыс. рублей.
Конкретики касательно сроков реализации поставленной программы для широкой общественности пока не было. Зато известно, куда отправятся собранные в рамках повышенных стандартов средства.
Инициаторы полагают, что новые поступления в государственный бюджет станут плацдармом для программ, направленных на стимуляцию спроса. Из наиболее ярких примеров выделяют:
кредитование на льготных условиях;
лизинг;
скидки на технику из газомоторного сегмента.
Предложения были озвучены в рамках приложенной к проекту пояснительной записки. Предполагается, что готовящийся рост не спровоцирует скачок цен на машины отечественного производства. Благодарить за это следует увеличение государственной поддержки в рамках программ по стимулированию спроса.
Утильсбор является относительно новым форматом обязательства для российских водителей, так как использовать его стали только с 2012 года.
Точную сумму сбора назвать невозможно из-за того, что она напрямую колеблется от коэффициента, присвоенного определенному авто. В случае, если имела место быть локализация производства, можно рассчитывать на получение субсидий.
Обычно утильсбор идет на повышение таможенных ставок (в случае их понижения). Это позволяет гарантировать стабильность тарифной защиты.
После проведенного повышения в 2020 году некоторые считали, что больше изменений ждать в ближайшем будущем не придется. В пользу этого свидетельствовали ставки пошлин на ввоз готового транспорта, ведь их подравняли к стандартам, выдвинутым ВТО. В Минпромторге решили иначе, считая, что новая волна повышений станет отличным стимулом для локализации.
Собираемая на территории Российской Федерации техника должна освобождаться от утилизационного сбора, но на практике картина выглядит несколько иначе. Компенсации в рамках утильсбора получают только те, кто смог заключить специальный инвестиционный контракт. Ориентироваться приходится и на уровень локализации.
Что влечет за собой повышение цены техники
Стоимость техники на российском рынке выросла, чему поспособствовала девальвация. Из-за того что она не до конца была отыграна, возможны различные сценарии. Пока что спрос держится на ожиданиях покупателей касательно роста стоимости.
Экономические последствия затянувшегося карантина стали причиной для реального падения планки доходов граждан. Учитывая «затянутые пояса» россиян, автомобильным концернам придется сокращать модельный ряд. Под раздачу попадет импортная продукция, а также техника локального производства, если компенсации до нее не доберутся в полной мере.
Все факторы указывают на то, что переписывание ценника в сторону увеличения стоимости авто все же может состояться после принятия закона о сборах на утилизационные расходы.
Автомобильная сфера не обходится без новостей. Например, есть любопытное сообщение о том, что российское правительство во главе с премьером Михаилом Мишустиным запланировало выплатить 375 тысяч рублей в качестве скидки на приобретение нового автомобиля для определенных категорий граждан страны. Льгота будет действительна до 2023 года. Здорово, правда? Особенно, если в эту категорию удастся попасть. Теперь об обещанной скидке и других новостях поподробнее.
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