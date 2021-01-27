Автолюбителей ждет «гаражная амнистия»

Госдума приняла в первом чтении законопроект о так называемой «гаражной амнистии». Суть ее - в возможности облегченно оформить права на земельные участки, где построены частные гаражи.

Законопроект разработан с целью создания правовых условий для оформления прав граждан на гаражи и земельные участки, на которых они расположены. Устанавливается, что до 1 января 2026 года гражданин, использующий гараж, являющийся объектом капитального строительства и возведенный до введения в действие Гражданского кодекса, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором он расположен.

При этом земельный участок для размещения гаража должен быть предоставлен гражданину организацией или выделен ему иным образом.

Еще один вариант, когда участок образован из земельного участка, предоставленного или выделенного иным способом гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для размещения гаражей, и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены соответствующему гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего такое распределение.

В предоставлении земельного участка не может быть отказано только по причине отсутствия в соответствующем градостроительном регламенте вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предусматривающих возможность размещения гаражей в границах территориальной зоны, либо ввиду того, что испрашиваемый земельный участок предоставлен гаражному кооперативу, говорится в документе.

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По инф. rosbalt.ru

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