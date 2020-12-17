«Налетай! Подешевело!» Как бы не пролететь с праздничными скидками...

Только вчера были «черные пятницы», а магазины уже зазывают нас новыми, предновогодними суперскидками. Телемагазины и вовсе круглый год уговаривают купить товары «по очень низкой» цене... Так ли уж все это выгодно?

Секреты магазинов

«Скидки до 70%!» – пестрят призывные надписи. В этом обещании главное – «до». Если в магазине и найдется товар с такой скидкой, он, как правило, будет залежалым и никому не нужным.

Купоны. Товар за полцены? Проблема в том, что «полцены» вам дадут купонами на вторую покупку. Причем ее минимальная стоимость устанавливается магазином и далеко не в самых низких пределах. Подумайте, понадобятся ли вам в ближайшее время новые товары из этого магазина?

Имитация скидок. Некоторые незадолго до распродажи повышают цены, а с началом акции предлагают большую скидку.

Бонусы-рубли, которые вам начисляют за товар. Но оплатить-то ими можно будет лишь 20% от следующей покупки. Да и совершить ее не позднее, чем в течение двух недель после, скажем, Нового года. Согласны на это ради призрачной скидки?

«Скидка+подарок». Так обычно заманивают в телемагазинах. Но если поискать этот же товар в интернете, тут же выяснится: он стоит намного дешевле. Да и подарки обычно бывают весьма сомнительной надобности (дешевый зонт, ненужная косметичка и т.д.). Историй тех, кто купился на такие призывы, множество. Так, человек купил лопату «Торнадо» с «бешеной» скидкой – за 2 тысячи с лишним рублей (плюс цена доставки), хотя в ближайшем хозяйственном точно такая же стоила 1 тысячу...

Бывают ли честные скидки?

– Конечно, бывают. Но они составляют 5%, максимум – 15% от реальной цены. При этом не стоит забывать, что скидки по сути существуют круглый год – в разных вариациях, – говорит председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. – Ноябрь – декабрь – самое неудачное время для покупок. И если речь идет не о срочном новогоднем подарке, а о более солидной покупке, стоит дождаться второй половины января. В это время магазины ждут новые коллекции и по дешевке распродают то, что осталось от предпраздничной лихорадки.

Ловушки

«Еще не сменился ценник» – такое нередко на кассе слышат покупатели, выбравшие товар со скидкой, который на деле оказывается без нее. В таких случаях юристы советуют обращаться к руководству магазина и требовать исправить цену.

Дефект или акция? Должно быть что-то одно. Товар с дефектом (нет пуговицы, испачкан, производственный брак и т.д.) должен быть продан по более низкой цене, независимо от наличия акций. Дефект должен быть указан.

Важно. Существует миф, который культивируют продавцы: товары, купленные по акции, не подлежат возврату или обмену. Между тем в законе «О защите прав потребителей» четко оговорено: на все товары (кроме тех, что указаны в перечне правительства), купленные во время распродаж, распространяются общие правила.

Кстати

Внимание: опасность!

Сейчас очень популярна такая мошенническая схема. Вам приходят письма-ловушки от сайтов, которые маскируются под известные бренды, со ссылками якобы для предзаказа товаров по сниженным ценам. Ссылки ведут на фишинговый ресурс, где вся ваша платежная информация становится известна жуликам. Предлагаем вам пять полезных советов, как избежать уловок кибермошенников, от замначальника отдела технической защиты информации ГУ Банка России по ЦФО Дмитрия Ибрагимова.

1. Совет универсальный: для таких покупок заведите отдельную или виртуальную карту либо электронный кошелек. Деньги туда переводите непосредственно перед покупкой или установите лимит трат.

2. Адрес правильного сайта должен начинаться с https, и в начале адресной строки должен стоять знак закрытого замочка. Нажмите на него и проверьте сертификат: он должен быть выдан именно той компании, на странице которой вы находитесь. Безопасно совершать покупки через мобильные приложения магазинов, но скачивать их надо только с официальной страницы торговой площадки.

3. Настоящие онлайн-продавцы никогда не отправляют «ссылки на оплату», а переправляют покупателя на свой сайт, где можно совершить покупку через платежный шлюз банка.

4. Установите надежный антивирус, который содержит защиту в том числе от фишинга.

5. Избегайте совершать покупки, подключаясь к отрытым публичным Wi-Fi-сетям (мошенники могут создать сеть-подделку).

Ситуация в стране сложная, кошелек наш в связи с ростом цен шире не становятся, и поэтому информация и про мнимые скидки, и как избежать мошенников пригодится. Ведь никому не хочется быть обманутым, и лишние деньги переплачивать тоже.

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Sobesednik.ru

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