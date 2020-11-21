Как не попасться мошенникам в «черную пятницу»?

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
Во время «чёрной пятницы» не стоит пренебрегать правилами цифровой безопасности, так как в это время традиционно активизируются мошенники.
Для того чтобы не стать жертвой мошенников, эксперты Роскачества рекомендуют обращать внимание на доменное имя сайта. Как правило мошеннические ресурсы имеют схожие имена. Следует покупать товары только у проверенных брендов и в надёжных интернет-магазинах, напомнили россиянам в ведомстве.
Проверить дату регистрации домена можно с помощью Whois-сервисов. Если выяснится, что он был зарегистрирован недавно, то на нем не стоит совершать покупки. Следует также проверить, использует ли сайт протокол «https» и есть ли у него действующий сертификат безопасности. Если нет, то вводить на этом сайте свои персональные данные не нужно.
Кроме того, перед покупкой необходимо сравнить цену с другими ресурсами — если на понравившемся сайте скидка непропорционально большая, то это повод не обрадоваться, а насторожиться, отмечают эксперты. Должны насторожить также платёжные реквизиты - на поддельных сайтах часто указывают реквизиты физлица, номер карты или электронного кошелька.
«Не поддавайтесь и на манипуляции (всплывающие заманивающие баннеры, акции с таймерами оставшегося времени, надпись «этот товар вместе с вами смотрят N человек» и многое другое). Все эти приёмы подгоняют вас совершить покупку, они работают на ваши эмоции. Всегда проверяйте сайт по чек-листу выше, перед тем как ввести на нём свои персональные или платёжные данные», — говорится на сайте ведомства.
В Роскачестве также рекомендуют быть внимательным к почтовым рассылкам и всегда держать включённым антивирус на компьютере и телефоне.
Ранее первый замглавы департамента информбезопасности Центробанка Артём Сычев заявил, если клиенту банка позвонили мошенники, то лучше всего не говорить с ними и не давать утвердительных ответов. Он также призвал не отвечать «да» на их вопросы — с помощью голосового образца можно совершать некоторые банковские операции.
Еще о мошенниках и о том, как они нас дурят - по ссылке.
Очень трогательная бабушка-блогер имеет свою страничку в приложении Instagram. Пенсионерку Юлию Алешичеву зарегистрировал на этой интернет-площадке ее внук Ян, который открыл аккаунт и размещает посты. Женщина очень любит вышивать, и благодаря соцсети мир может увидеть интересные работы мастерицы.
На Украине больной COVID-19 мужчина умер после того, как пожертвовал свой лимит на кислородном аппарате в пользу заразившегося коронавирусом сына. Об этом на своей страничке в Facebook рассказала волонтер Дана Яровая.
Коронакризис ударил по предпринимателям, простым гражданам России – и артистов тоже основательно «зацепил». Кое-кто из них уже жалуется на тяжёлую жизнь, а другие продолжают устраивать концерты, пусть и с гораздо меньшими гонорарами.
В связи с тяжелой обстановкой, сложившейся во всём мире, и в России в частности, многие вынуждены отказываться от своих проектов, над которыми работали многие годы. Бизнесмены и звёзды не являются исключением в этом вопросе.
Сегодня мы вновь предлагаем вам взглянуть на познавательную сторону культурного Интернета. Мы вместе посмотрим фильм о «мастерах отечественного цирка», прикоснёмся к «живым» мемуарам о России и попытаемся разгадать секреты отечественной разведки.
Все, что касается создания, ведения, развития и поддержки сайтов требует скрупулезного изучения. Но разрабатываются и, конечно, уже существуют такие решения, которые могут облегчить эту работу. Решения адаптированы и для не продвинутых и для не очень продвинутых пользователей. Например, зачем может пригодиться WordPress? Стоит знать, что это отличная система управления контентом (значимым либо содержательным наполнением любого ресурса). Появился данный продукт в далекой Америке в 2003 году.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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