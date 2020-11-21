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Как не попасться мошенникам в «черную пятницу»?
По инф. Парламентской газеты   
21 Ноября 2020 г.
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Во время «чёрной пятницы» не стоит пренебрегать правилами цифровой безопасности, так как в это время традиционно активизируются мошенники.

Россиянам рассказали, как не попасться мошенникам в «чёрную пятницу»

Для того чтобы не стать жертвой мошенников, эксперты Роскачества рекомендуют обращать внимание на доменное имя сайта. Как правило мошеннические ресурсы имеют схожие имена. Следует покупать товары только у проверенных брендов и в надёжных интернет-магазинах, напомнили россиянам в ведомстве.

Проверить дату регистрации домена можно с помощью Whois-сервисов. Если выяснится, что он был зарегистрирован недавно, то на нем не стоит совершать покупки. Следует также проверить, использует ли сайт протокол «https» и есть ли у него действующий сертификат безопасности. Если нет, то вводить на этом сайте свои персональные данные не нужно.

  • Кроме того, перед покупкой необходимо сравнить цену с другими ресурсами — если на понравившемся сайте скидка непропорционально большая, то это повод не обрадоваться, а насторожиться, отмечают эксперты. Должны насторожить также платёжные реквизиты - на поддельных сайтах часто указывают реквизиты физлица, номер карты или электронного кошелька.

«Не поддавайтесь и на манипуляции (всплывающие заманивающие баннеры, акции с таймерами оставшегося времени, надпись «этот товар вместе с вами смотрят N человек» и многое другое). Все эти приёмы подгоняют вас совершить покупку, они работают на ваши эмоции. Всегда проверяйте сайт по чек-листу выше, перед тем как ввести на нём свои персональные или платёжные данные», — говорится на сайте ведомства.

В Роскачестве также рекомендуют быть внимательным к почтовым рассылкам и всегда держать включённым антивирус на компьютере и телефоне.

Ранее первый замглавы департамента информбезопасности Центробанка Артём Сычев заявил, если клиенту банка позвонили мошенники, то лучше всего не говорить с ними и не давать утвердительных ответов. Он также призвал не отвечать «да» на их вопросы — с помощью голосового образца можно совершать некоторые банковские операции.

  • Еще о мошенниках и о том, как они нас дурят - по ссылке.

По инф. pnp.ru

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