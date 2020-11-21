Как не попасться мошенникам в «черную пятницу»?

Во время «чёрной пятницы» не стоит пренебрегать правилами цифровой безопасности, так как в это время традиционно активизируются мошенники.

Для того чтобы не стать жертвой мошенников, эксперты Роскачества рекомендуют обращать внимание на доменное имя сайта. Как правило мошеннические ресурсы имеют схожие имена. Следует покупать товары только у проверенных брендов и в надёжных интернет-магазинах, напомнили россиянам в ведомстве.

Проверить дату регистрации домена можно с помощью Whois-сервисов. Если выяснится, что он был зарегистрирован недавно, то на нем не стоит совершать покупки. Следует также проверить, использует ли сайт протокол «https» и есть ли у него действующий сертификат безопасности. Если нет, то вводить на этом сайте свои персональные данные не нужно.

Кроме того, перед покупкой необходимо сравнить цену с другими ресурсами — если на понравившемся сайте скидка непропорционально большая, то это повод не обрадоваться, а насторожиться, отмечают эксперты. Должны насторожить также платёжные реквизиты - на поддельных сайтах часто указывают реквизиты физлица, номер карты или электронного кошелька.

«Не поддавайтесь и на манипуляции (всплывающие заманивающие баннеры, акции с таймерами оставшегося времени, надпись «этот товар вместе с вами смотрят N человек» и многое другое). Все эти приёмы подгоняют вас совершить покупку, они работают на ваши эмоции. Всегда проверяйте сайт по чек-листу выше, перед тем как ввести на нём свои персональные или платёжные данные», — говорится на сайте ведомства.

В Роскачестве также рекомендуют быть внимательным к почтовым рассылкам и всегда держать включённым антивирус на компьютере и телефоне.

Ранее первый замглавы департамента информбезопасности Центробанка Артём Сычев заявил, если клиенту банка позвонили мошенники, то лучше всего не говорить с ними и не давать утвердительных ответов. Он также призвал не отвечать «да» на их вопросы — с помощью голосового образца можно совершать некоторые банковские операции.

Еще о мошенниках и о том, как они нас дурят - по ссылке.

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По инф. pnp.ru

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