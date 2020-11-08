Как же уберечь себя от лишних трат на Новый год?

Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
Очередным гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» стала известная советская и российская актриса Людмила Хитяева, которая когда-то снялась в культовых картинах «Екатерина Воронина», «Тихий Дон», «Вечера на хуторе близ...
Маркетологи подталкивают покупателей к лишним расходам, однако ненужных покупок можно избежать.
Как рассказала психолог Светлана Смольянинова, людей заманивают яркие вывески и новогодняя музыка, что увеличивает спрос. В некоторых магазинах даже чистят мандарины, чтобы запах способствовал увеличению продаж.
Тем не менее, воздействия нейромаркетинга можно избежать. Как отметила Смольянинова, лучше заранее планировать покупки, составить список людей, которым нужно сделать подарок. Отдельно рекомендуется выделить в перечне те товары, которые можно приобрести в январе — месяце скидок. Не лишним будет и сходить за подарками вдвоем с кем-то, считает психолог.
«Возможность посмотреть на ситуацию со стороны — это один из приемов возвращения во взрослую, рациональную позицию», — объяснила Смольянинова.
Страшные цифры: по данным полиции, в первом полугодии 2020 года родители и другие члены семьи совершили 1,5 тысячи преступлений против жизни и здоровья своих детей. (А ведь за каждой цифрой стоит поломанная судьба ребенка... прим. МГ.)
Мелания Трамп может развестись с пока еще действующим президентом США Дональдом Трампом. Как пишет Daily Mail со ссылкой на бывшую помощницу семьи Омаросу Маниголт-Ньюман, первая леди задумалась о разводе после того, как огласили результаты прошедших в стране президентских выборов.
Появление крыс в доме приносит массу неудобств его владельцам. Они уничтожают всё вокруг себя и очень быстро размножаются. Кроме того, грызуны относятся к агрессивным животным и даже могут напасть на человека. Понять, что в доме появились крысы не так уж и сложно. Об этом может свидетельствовать специфический мышиный запах, который гораздо сильнее, чем от простых мышей. Они метят свою территорию, из-за чего появляется запах аммиака содержащийся в их моче. Следует обратить внимание на стены и плинтуса, где могут появиться ходы. Своими крепкими зубами они без труда делают себе норки, даже в плотных современных материалах.
Легенда французского кинематографа Катрин Денёв никогда не считала себя красавицей, но всё же собирала тысячи восторженных взглядов. Её чары пленили немало знаменитых режиссёров и актёров минувшего века.
Петербургские онкологи поделились неутешительными новостями: в последние пять лет лечить детей со злокачественными опухолями становится все труднее из- за нехватки ресурсов. При этом за 30 лет работы детского онкоотделения медикам удалось добиться колоссального прогресса в лечении маленьких пациентов.
В своих воспоминаниях о жизни эскимосов в 30 годах ХХ века исследователь Ушаков писал: «…Все едят руками… а у нас на острове – какую-нибудь кашу, едят без ложек. Кушанье выливается на «к'аютак'», и каждый погружает в него три пальца правой руки – указательный, средний и безымянный – и облизывает их. После насыщения хозяйка подает «вых'лъюк» – тряпку, и все вытирают губы и руки. Посуда, как правило, не моется»…
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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