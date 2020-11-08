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Как же уберечь себя от лишних трат на Новый год?
По инф. rosbalt.ru   
08 Ноября 2020 г.
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Маркетологи подталкивают покупателей к лишним расходам, однако ненужных покупок можно избежать.

Как же уберечь себя от лишних трат на Новый год?

Как рассказала психолог Светлана Смольянинова, людей заманивают яркие вывески и новогодняя музыка, что увеличивает спрос. В некоторых магазинах даже чистят мандарины, чтобы запах способствовал увеличению продаж.

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Тем не менее, воздействия нейромаркетинга можно избежать. Как отметила Смольянинова, лучше заранее планировать покупки, составить список людей, которым нужно сделать подарок. Отдельно рекомендуется выделить в перечне те товары, которые можно приобрести в январе — месяце скидок. Не лишним будет и сходить за подарками вдвоем с кем-то, считает психолог.

«Возможность посмотреть на ситуацию со стороны — это один из приемов возвращения во взрослую, рациональную позицию», — объяснила Смольянинова.

По инф. rosbalt.ru

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